Une nouvelle fuite de Samsung confirme les détails du Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Unpacked 2024, Londres, Royaume-Uni EWAN SPENCE

Après le lancement du Galaxy S24 Fan Edition cette semaine, le prochain lancement du Galaxy S verra arriver la famille S25 de nouvelle génération et avec elle, une mise à jour majeure de la plate-forme Galaxy AI de Samsung. Nous savons désormais que les combinés sélectionnés pour lancer la prochaine étape de l’IA générative auront plus de puissance pour produire des résultats.

Les détails proviennent du site Geenbench, toujours fiable, car il publie les premiers chiffres de référence mesurant le processeur et les spécifications signalées des nouveaux appareils avant leur lancement. Maintenant que le Galaxy S25 Ultra de Samsung est répertorié, nous pouvons constater que la société sud-coréenne a fait un bond significatif en termes de puissance du processeur.

Les scores du processeur monocœur et multicœur du S25 Ultra sont environ trente pour cent supérieurs aux scores équivalents du Galaxy S24 Ultra. Il convient également de noter que la date de lancement prévue pour la mi-janvier est dans plus de trois mois et qu’il y a toutes les chances que Samsung trouve plus d’efficacité dans le logiciel avant la sortie publique.

La puissance de traitement accrue permettra à l’IA générative intégrée à l’appareil d’être traitée plus rapidement et plus efficacement en utilisant la durée de vie de la batterie du téléphone. En plus de l’augmentation des analyses comparatives brutes, le nouveau Snapdragon de Qualcomm sera la deuxième génération de Snapdragon conçue pour l’IA.

Enfin, le rapport de Geekbench note que le chipset est disponible dans des configurations 2+6 : deux cœurs hautes performances fonctionnant à 4,2 GHz et six cœurs efficaces fonctionnant à 2,9 GHz. Ceux-ci sont sauvegardés par 12 Go de mémoire.

