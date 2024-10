Une nouvelle fresque murale de piège à mouches Vénus arrive sur cette « horreur » d’un viaduc de Burnaby

La fresque permettra d’empêcher les graffitis illégaux et de promouvoir les arts positifs « dans une zone qui a longtemps été considérée comme une horreur », selon le personnel municipal.

Une nouvelle fresque murale de terrariums remplis de pièges à mouches Vénus, de fougères et de plantes succulentes sera installée sur le viaduc Kensington de Burnaby.

Le conseil municipal a approuvé 7 000 $ lors d’une réunion du conseil cette semaine pour une fresque murale réalisée par l’artiste locale Ela Maftei afin d’embellir les infrastructures communautaires.

Le personnel a déclaré que le programme de subventions pour les peintures murales, créé en 2008, a ajouté du dynamisme et de la créativité aux quartiers et dissuadé le vandalisme illégal lié aux graffitis, selon un rapport. rapport au conseil.

Le personnel répond régulièrement aux rapports de graffitis dans la région, qui sont visibles depuis l’autoroute Lougheed et le sentier pédestre de la Central Valley Greenway, indique le rapport.

« Cette fresque empêchera les graffitis illégaux tout en promouvant les arts positifs et légaux dans une zone qui a longtemps été considérée comme une horreur en raison de l’abondance de graffitis illégaux et non artistiques », indique le rapport.

Maftei, artiste de Burnaby et immigrant roumain, a peint un certain nombre de peintures murales dans le Lower Mainland et à Burnaby.

Son travail combine la peinture de paysages et d’animaux avec le street art.