Une nouvelle force libyenne émerge, accusée d’abuser des migrants

LE CAIRE (AP) – L’homme marocain avait déjà été arrêté en mer lors de ses multiples tentatives de traverser la Méditerranée de la Libye vers l’Europe. Mais sa dernière fois était différente. La force libyenne qui a intercepté le bateau rempli d’une cinquantaine de migrants a été plus brutale.

Les hommes armés ont battu et humilié les migrants, a-t-il rappelé. Ils ont ensuite été emmenés dans un centre de détention où, pendant des mois et des semaines, ils ont été sévèrement battus, maltraités et torturés. Il a déclaré avoir été battu à plusieurs reprises avec des crosses de fusil et fouetté avec des tuyaux en caoutchouc.

Des insignes sur leur uniforme indiquaient l’affiliation des hommes armés, a-t-il dit : l’Autorité de soutien à la stabilisation.

La SSA, un groupe de coordination de milices, est devenue l’une des principales forces menant l’effort soutenu par l’Union européenne de la Libye pour empêcher les migrants de traverser vers les côtes européennes. Bien que les migrants soient depuis longtemps brutalisés en Libye, des groupes de défense des droits et d’anciens détenus affirment que les abus prennent une nature plus organisée et dangereuse sous ce nouvel organe redouté. Et les responsables disent qu’il bénéficie également du soutien de l’UE.

La SSA est venue rivaliser en force avec les agences officielles anti-migrants comme la garde côtière et la marine. Mais contrairement à eux, il relève directement du conseil présidentiel libyen basé à Tripoli et n’est pas soumis au contrôle de l’UE et de l’ONU destiné à prévenir les violations des droits.

Plus d’une douzaine de migrants interrogés par l’Associated Press ont raconté comment ils avaient été brutalisés par la SSA alors qu’ils étaient détenus dans son centre de détention de la ville de Maya, à la périphérie ouest de Tripoli. Les migrants, craignant des représailles, ont parlé sous couvert d’anonymat ou qu’ils ne soient identifiés que par leurs prénoms. Ils essayaient tous de sortir de Libye.

“Tout ce que je veux, c’est quitter cet enfer”, a déclaré Rabei, un Egyptien de 32 ans originaire d’une province du delta du Nil, décrivant ses sentiments avant sa libération plus tôt cette année. Il a décrit avoir vu à plusieurs reprises des gardes battre des migrants jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance, puis les emmener. Il ne sait pas si l’un d’entre eux est encore en vie.

L’Autorité de soutien à la stabilisation n’a pas répondu aux appels et aux messages de l’AP demandant des commentaires. Auparavant, le groupe et le gouvernement basé à Tripoli avaient rejeté les allégations d’abus contre les migrants dans des déclarations à la suite d’un rapport du groupe de défense des droits Amnesty International.

Des centaines de milliers de migrants d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient traversent la Libye pour tenter d’atteindre l’Europe. Pendant des années, les milices libyennes ont été notoires pour leur implication dans la traite des êtres humains et pour avoir détenu des migrants, les maltraitant et leur extorquant de l’argent.

Le plus notoire est le centre de détention de la SSA, installé dans un complexe qui était autrefois une usine gérée par l’État dans la ville de Maya. Les agences de l’ONU et d’autres groupes travaillant sur les migrants n’ont pas accès au site, selon la porte-parole de l’Organisation intentionnelle pour la migration, Safa Msehli.

Jusqu’à 1 800 migrants y ont été détenus depuis sa création, estime Libya Crimes Watch. Les femmes et les enfants parmi les détenus sont détenus dans une partie séparée de la prison, a indiqué le groupe.

Libya Crimes Watch et Amnesty International ont documenté séparément les abus endémiques à la prison de Maya, notamment la torture, le viol, le travail forcé et la prostitution forcée, ainsi que la surpopulation et le manque de nourriture et d’eau.

Ramadan, un Égyptien récemment libéré de Maya, a rappelé comment un jeune Marocain avait été sévèrement battu après avoir été surpris en train de s’enfuir. Pendant une semaine, il a été laissé dans la cellule, saignant et ses blessures suppurant alors que d’autres migrants suppliaient les gardes de l’emmener à l’hôpital.

Finalement, les gardes l’ont emmené. « Il était encore en vie. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé », a déclaré Ramadan.

Déchirée par la guerre civile depuis 2011, la Libye est divisée entre des gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest, chacun soutenu par des patrons internationaux et d’innombrables milices armées sur le terrain.

Dans le but d’endiguer le flux de migrants, l’Union européenne a donné au gouvernement de Tripoli plus de 500 millions de dollars depuis 2015. Les fonds sont destinés à renforcer les garde-côtes libyens, à renforcer la frontière sud de la Libye et à améliorer les conditions des migrants dans les centres de détention gérés par le ministère de l’Intérieur.

L’UE et l’ONU sont censées surveiller les centres de détention pour s’assurer que les migrants sont correctement traités. En réalité, les abus ont été endémiques.

La SSA n’est même pas soumise à ce niveau nominal de surveillance. Il a été créé en janvier 2021 et reconnu par le gouvernement de l’époque basé à Tripoli, qui l’a mandaté pour effectuer un certain nombre de tâches de sécurité, notamment la prévention de la migration illégale.

Il est dirigé par Abdel-Ghani al-Kikli, un tristement célèbre chef de guerre connu sous le nom de « Gheniwa » qui est accusé par Amnesty International de crimes de guerre et d’autres graves violations des droits humains au cours de la dernière décennie.

Il est toujours financé par le gouvernement de Tripoli, désormais dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, l’une des deux administrations rivales de la Libye prétendant gouverner. En 2021, le gouvernement a alloué l’équivalent d’environ 9 millions de dollars à l’alliance. Il a également accordé à la SSA des paiements ad hoc, le plus récent en février s’élevant à l’équivalent de 28 millions de dollars, selon des responsables gouvernementaux et Amnesty International.

Un ancien chef des garde-côtes a déclaré que la SSA tire indirectement de l’argent des fonds accordés par l’Union européenne. Lui et d’autres responsables ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Les responsables de l’UE n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP sur la SSA.

Les opérations du groupe sont entremêlées avec les garde-côtes, ont déclaré des responsables de la marine et des garde-côtes. Dans la ville occidentale de Zawiya, par exemple, l’unité des garde-côtes « leur appartient pratiquement. C’est une unité distincte de nom seulement », a déclaré un responsable de la marine.

Les navires SSA sont entretenus par la marine, qui bénéficie des fonds de l’UE, a déclaré un autre responsable de la marine. Il a déclaré que la SSA s’est également impliquée dans la coordination continue entre les autorités navales libyennes et l’agence européenne des frontières, Frontex.

Dans plusieurs cas, ses combattants ont tiré et tué des migrants en mer lors d’interceptions de bateaux.

Deux migrants égyptiens sont morts plus tôt cette année dans la prison de Maya, selon des migrants et des militants. Un rapport d’experts de l’ONU a documenté la torture et les abus à la prison de Maya et a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été maltraitées à mort en décembre 2021. Le rapport indique que le chef de la prison, Mohamed al-Kabouti, était personnellement impliqué dans le passage à tabac de détenus.

“Ils continuent de vous battre pendant des heures, avec tout ce qu’ils ont – des gourdins, des crosses de fusil, des barres de fer. Ou quelques-uns d’entre eux continuent de vous marteler à coups de pied, de poing et de crosse de fusil », se souvient Rabei, le migrant égyptien, qui a été détenu pendant trois mois jusqu’à ce qu’il puisse payer environ 650 dollars de rançon. “Finalement, vous souhaitez juste que vous soyez mort de tous les coups.”

El-Sayed, un Marocain autrefois détenu à Maya, a décrit comment il a été torturé et battu à plusieurs reprises avec des tuyaux en plastique et des fils électriques. Les gardes l’ont forcé à appeler sa famille pour lui envoyer de l’argent afin d’obtenir sa libération. Ses proches ont finalement réuni 1 100 euros pour acheter sa liberté.

“Si vous avez de l’argent, vous pouvez sécuriser votre vie, sinon vous resterez pour toujours”, a-t-il déclaré.

Samy Magdy, Associated Press