Une nouvelle fonctionnalité fait entrer les applications dans l’expérience de chat vidéo

Zoom a un plan pour faire passer ses utilisateurs au-delà de la « fatigue de Zoom » alors que les restrictions pandémiques se lèvent et que nous recherchons plus d’interaction humaine.

Le service de visioconférence, qui a servi de bouée de sauvetage critique avec d’autres outils de chat vidéo pendant la pandémie, a annoncé mercredi qu’il déployait de nouvelles options d’applications et d’événements.

Un marché des applications Zoom a été mis à jour pour prendre en charge plus de 50 applications Zoom que les utilisateurs peuvent lancer à partir d’un chat.

Des applications disponibles, notamment l’outil de productivité Asana, le service de stockage Dropbox Spaces et même des jeux tels que Heads Up. Zoom dit que d’autres sont en développement ou à venir.

►Tech et lieu de travail :Pourquoi le retour au bureau sera 10 fois plus difficile que la transition vers le travail à domicile

►Vol de pot catalytique :Conseils pour protéger votre voiture car les voleurs ciblent les métaux rares

Zoom Events offre la possibilité d’héberger des événements hybrides directement dans Zoom. Les hôtes sont en mesure de tout gérer, des événements d’une journée aux conférences de plusieurs jours, en passant par l’émission de billets et l’ouverture de halls virtuels pour que les visiteurs se rassemblent avant et après les événements.

« Ces innovations amélioreront la manière dont nous nous connectons et collaborons avec nos collègues, clients, amis, membres de la famille et autres, améliorant la productivité et la collaboration tout en maintenant des éléments de plaisir et de bien-être », a déclaré Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom dans une déclaration.

Zoom, ainsi que d’autres outils de chat vidéo tels que Microsoft Teams et Google Meet, ont joué un rôle clé pour aider les Américains à s’adapter à la vie tout en travaillant à distance. Cependant, à mesure que les gouvernements lèvent les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, davantage d’employés retourneront probablement travailler au bureau.

►Demandez aux RH :À la réouverture des bureaux, puis-je demander un horaire de travail flexible ?

►Plus d’happy hours Zoom ? Les happy hours virtuels seront-ils hors ligne avec le retour des événements sociaux en personne ?

Mais l’utilisation d’applications comme Zoom ne disparaîtra probablement pas. Selon un sondage Harris Poll réalisé en mai, 40% des Américains préfèrent travailler à domicile à temps plein, tandis que 35% souhaitent un horaire hybride où ils partagent le temps entre la maison et le bureau.

Les applications pourraient également aider à réduire la « fatigue du zoom ». Une étude réalisée plus tôt cette année à l’Université de Stanford l’a attribué à de multiples causes, notamment un manque de mobilité et un contact visuel trop rapproché.

Suivez Brett Molina sur Twitter : @brettmolina23.