Une nouvelle fermeture du gouvernement ? Les Républicains menacent d’en faire une réelle possibilité.

C’est à nouveau cette période de l’année : alors que la date limite de financement approche à grands pas, fin septembre, les inquiétudes concernant une éventuelle fermeture du gouvernement s’infiltrent à nouveau à Washington, DC.

Cette année, ces inquiétudes sont particulièrement accrues compte tenu du contrôle républicain sur la Chambre et des dissidences au sein de la conférence du GOP. Jusqu’à présent, diverses factions – en particulier les conservateurs – ont menacé de suspendre le financement gouvernemental à moins que leurs revendications sur des questions telles que le mur frontalier, les enquêtes sur la famille Biden et l’aide à l’Ukraine ne soient satisfaites. Dans l’ensemble, le groupe de législateurs qui mettent en doute le financement est en grande partie le même que ceux qui avaient précédemment déclaré qu’ils rejetteraient un accord sur le plafond de la dette à moins qu’il ne contienne d’importantes réductions annuelles des dépenses et des programmes sociaux.

Actuellement, ces membres détiennent un pouvoir démesuré au sein de la conférence républicaine puisque le GOP ne dispose que d’une faible majorité et ne peut pas se permettre de perdre plus d’une poignée de voix. Cette marge pourrait encore être réduite en raison des absences à venir. Le Freedom Caucus – l’un des blocs clés ayant une position dure sur le financement – ​​garde ses membres privés, mais on estime qu’il compte environ trois douzaines de membres et qu’il a la capacité de bloquer les projets de loi si le bloc refuse son soutien.

Comme ce fut le cas pour le plafond de la dette, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pourrait tenter de constituer une coalition de républicains et de démocrates de la Chambre afin d’obtenir les chiffres dont il a besoin pour adopter le projet de loi sans les conservateurs, même si tenter de le faire lui coûterait probablement un soutien futur. . Pour l’instant, l’appétit des Républicains pour une fermeture est mitigé puisque le parti a toujours été blâmé lorsque ses membres les ont provoqués en 2019 et 2013.

La date limite pour adopter un projet de loi de financement est le 30 septembre, ce qui donne au Congrès seulement 11 jours ouvrables pour se mettre d’accord sur la voie à suivre. Les démocrates et les républicains ont déclaré qu’ils tenteraient de faire avancer un projet de loi de financement à court terme, connu sous le nom de résolution continue, pour maintenir le gouvernement ouvert pendant que les législateurs continuent de délibérer sur les crédits pour l’année entière.

Si McCarthy ne parvient pas à obtenir un soutien suffisant de la part de son caucus pour approuver cette mesure, le gouvernement pourrait fermer ses portes dans quelques semaines.

Pourquoi les conservateurs menacent le financement du gouvernement

Certains des députés les plus conservateurs de la Chambre menacent les projets de loi de financement parce qu’ils constituent des mesures indispensables pour maintenir le fonctionnement du gouvernement et offrent un levier clé pour garantir d’autres politiques qu’ils préfèrent.

En ce qui concerne le financement gouvernemental, McCarthy fait également face aux menaces qui pèsent sur sa présidence. En raison d’une nouvelle règle de la Chambre cette législature, un seul membre de la Chambre peut présenter une résolution visant à destituer le président, bien qu’une majorité de la Chambre devrait voter en faveur de cette mesure pour que cela se produise. Le représentant de Floride, Matt Gaetz, a déjà suggéré que McCarthy soit démis de ses fonctions en raison des retards dans l’ouverture d’une enquête de destitution contre le président Joe Biden, et l’orateur pourrait être confronté à une rhétorique similaire à mesure que la lutte budgétaire s’intensifie.

Cette fois-ci, le House Freedom Caucus a publié une liste de ses revendications. via une déclaration d’aoûtaffirmant qu’ils s’opposeront à toute mesure de dépenses qui ne répondrait pas à ces exigences :

Adopter la loi sur la sécurisation des frontières de 2023 : Ce projet de loi relancerait la construction d’un mur le long de la frontière sud du pays et restreindrait l’accès à l’asile.

Ce projet de loi relancerait la construction d’un mur le long de la frontière sud du pays et restreindrait l’accès à l’asile. Répondre à la prétendue militarisation politique du ministère de la Justice et du FBI : Les républicains ont intensifié leurs efforts pour s’en prendre à ces agences et ont pesé la destitution de responsables comme le procureur général Merrick Garland ainsi que les réductions de financement.

: Les républicains ont intensifié leurs efforts pour s’en prendre à ces agences et ont pesé la destitution de responsables comme le procureur général Merrick Garland ainsi que les réductions de financement. Combattre ce qu’ils prétendent être « réveillé » politiques dans l’armée : Les conservateurs ont cherché à repousser les initiatives DEI menées par le ministère de la Défense et une politique qui couvre les frais des militaires susceptibles de voyager pour un avortement.

: Les conservateurs ont cherché à repousser les initiatives DEI menées par le ministère de la Défense et une politique qui couvre les frais des militaires susceptibles de voyager pour un avortement. S’opposer à un « chèque en blanc » pour l’Ukraine: Alors que l’administration Biden réclame 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour l’Ukraine et d’autres besoins internationaux, un contingent du Parti républicain fait de plus en plus pression pour plus de responsabilité autour de ces fonds et s’y oppose même totalement.

D’autres, d’extrême droite, ne faisant pas partie du Freedom Caucus, ont formulé des revendications supplémentaires. La représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a déclaré en août qu’elle ne voterait pour aucun plan de financement sans que cela ne s’accompagne d’une enquête de destitution de Biden. (Même si elle a aussi dit plus récemment un l’enquête ne devrait pas être précipitée.) Et certains, comme Gaetz, ont appelé à des réductions drastiques de l’aide à l’Ukraine qui vont au-delà même des propositions du Freedom Caucus.

Le problème avec toutes ces demandes est que le House GOP n’est pas sur la même longueur d’onde à leur sujet. De plus, ils ne seront pas chaleureusement accueillis au Sénat, contrôlé par les démocrates. Certaines seraient même rejetées par le caucus républicain du Sénat, qui n’est pas très ouvert au financement des forces de l’ordre fédérales ou à la réduction de l’aide à l’Ukraine.

Pour le moment, McCarthy et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont tous deux déclaré qu’ils seraient ouverts à une résolution continue jusqu’à ce que les deux chambres soient en mesure de s’entendre sur des projets de loi de crédits à plus long terme. La question majeure du mois prochain sera de savoir si McCarthy pourra obtenir les votes en faveur de cette mesure et conserver sa position de leader. S’il ne le fait pas, le gouvernement risque de fermer ses portes.