Une nouvelle fenêtre sur la détection précoce de la maladie d’Alzheimer

Les chercheurs ont découvert un lien significatif entre des changements subtils dans la mémoire quotidienne, l’attention et les capacités de navigation et les marqueurs biologiques de la maladie d’Alzheimer. Ce constat, publié dans le Journal de la Société Internationale de Neuropsychologiesuggère que de simples évaluations autodéclarées et rapportées par des informateurs pourraient servir d’indicateurs précoces de la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurologique évolutive qui touche principalement les personnes âgées. Elle se caractérise par un déclin progressif des capacités cognitives, notamment de la mémoire, du raisonnement et des capacités de communication. Ce déclin est causé par la dégénérescence et la mort des cellules cérébrales, entraînant une diminution de la taille et des fonctions du cerveau au fil du temps. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, un terme large désignant des affections qui affectent négativement les capacités mentales de manière suffisamment grave pour interférer avec la vie quotidienne.

Les recherches antérieures dans le domaine de la maladie d’Alzheimer se sont principalement concentrées sur l’identification de la maladie une fois que les symptômes sont devenus apparents. Cependant, au moment où les symptômes sont visibles, des lésions cérébrales importantes sont déjà survenues, ce qui rend le traitement et la prise en charge plus difficiles. Cela a conduit les scientifiques à explorer des moyens de détecter la maladie d’Alzheimer plus tôt, potentiellement avant même que les symptômes ne soient perceptibles. Un domaine d’intérêt clé a été l’identification de changements cognitifs subtils pouvant survenir au cours des stades précliniques de la maladie, qui pourraient servir de signes avant-coureurs.

« La pandémie et l’évolution ultérieure vers les soins de santé virtuels ont mis en évidence la nécessité d’évaluations cognitives pouvant être réalisées à distance. Cela m’a amené à m’intéresser à l’examen des changements subjectifs dans la mémoire et la capacité de réflexion à l’aide de questionnaires », a déclaré l’auteur de l’étude Taylor F. Levine, chercheur postdoctoral à la Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, qui a terminé la recherche alors qu’il était étudiant diplômé à l’Université de Washington. à Saint-Louis.

L’étude a utilisé les données de l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, en se concentrant sur 320 participants qui étaient cliniquement normaux au départ. Ces participants, ainsi que leurs informateurs (des personnes qui les connaissent bien, comme des membres de leur famille), ont complété l’échelle Everyday Cognition (ECog), une évaluation conçue pour évaluer les changements dans les fonctions cognitives quotidiennes. De plus, des marqueurs biologiques liés à la maladie d’Alzheimer, en particulier les protéines du liquide céphalo-rachidien et du volume de l’hippocampe (une zone cérébrale cruciale dans la formation de la mémoire), ont été mesurés.

Il y a eu un déclin notable au fil du temps, tant dans les capacités cognitives autodéclarées que celles déclarées par les informateurs. Il est intéressant de noter que les déclins des capacités cognitives signalés par les informateurs étaient généralement plus marqués que les changements autodéclarés. Cela implique que les informateurs pourraient être plus sensibles ou capables de détecter des changements subtils dans les capacités cognitives que les individus eux-mêmes, en particulier aux stades précliniques de la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont découvert que le déclin de la mémoire, de l’attention et des capacités de navigation spatiale, autodéclarées et déclarées par les informateurs, au fil du temps pouvait être prédit par certains changements cérébraux et niveaux de biomarqueurs. Plus précisément, un ratio plus élevé de certaines protéines dans le liquide céphalo-rachidien et des volumes hippocampiques plus petits ont été associés à ces déclins. Cela suggère que les changements dans ces marqueurs biologiques sont étroitement liés aux changements cognitifs subtils signalés par les participants ou leurs informateurs.

Les résultats indiquent que « le suivi des changements subjectifs dans la mémoire et la capacité de réflexion peut être utile à l’individu et/ou à ses prestataires de soins pour surveiller les changements cérébraux liés à la maladie d’Alzheimer », a déclaré Levine à PsyPost.

Cependant, l’étude présentait certaines limites. Les participants étaient majoritairement blancs non hispaniques, ce qui soulève des questions quant à l’applicabilité de ces résultats à différents groupes raciaux et ethniques. De plus, les données utilisées dans l’étude ont été pré-collectées, ce qui signifie que les chercheurs ne pouvaient pas contrôler le moment où les évaluations cognitives ou les échantillons biologiques étaient prélevés les uns par rapport aux autres. Ce facteur aurait pu influencer les résultats, même si les chercheurs ont déployé des efforts considérables pour atténuer son impact.

“Je souhaitais examiner les changements cognitifs subjectifs dans les premiers stades de la maladie d’Alzheimer, avant que les individus ne présentent des symptômes de démence”, a déclaré Levine. « Le questionnaire utilisé pour cette étude n’a pas été initialement développé pour la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Les questionnaires développés spécifiquement pour la maladie d’Alzheimer à un stade précoce peuvent fournir des informations plus nombreuses ou meilleures que celles utilisées dans cette étude.

Pour l’avenir, cette étude ouvre plusieurs pistes de recherches futures. La comparaison de l’efficacité de l’échelle Everyday Cognition avec d’autres outils d’évaluation cognitive pourrait affiner davantage la détection de la maladie d’Alzheimer à ses débuts. De plus, explorer l’utilisation de ces méthodes dans une population plus diversifiée aiderait à comprendre l’applicabilité de ces résultats à différents groupes.

L’étude, “Les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer sont associés à un déclin de la mémoire subjective, de l’attention et de la capacité de navigation spatiale chez les adultes cliniquement normaux», a été rédigé par Taylor F. Levine, Steven J. Dessenberger, Samantha L. Allison, Denise Head et l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative.