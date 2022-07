Une nouvelle façon pour des marques emblématiques telles que P&G et Nokia de tirer profit de la recherche et du développement

Depuis sa création en 2015, la société d’investissement dans l’innovation industrielle a passé en revue plus de 100 technologies avec des entreprises multinationales, examinant des technologies perturbatrices qui peuvent résoudre des besoins critiques et ont le potentiel de créer 1 milliard de dollars ou plus en nouvelle valeur d’entreprise d’ici cinq ans. Il finance les nouvelles entreprises par le biais de son fonds Innventus avec des investissements stratégiques supplémentaires et de la dette.

Cofondé par l’ancien PDG de Walgreens Greg Wasson et son bureau familial Wasson Enterprise, Innventure accède aux innovations des laboratoires de R&D des entreprises dans le but de créer des entreprises à l’extérieur avec moins de risques de démarrage que la voie du capital-risque et d’avoir finalement cette ancienne société mère comme clé. client.

Cette approche visant à donner une vie propre à la R&D des entreprises est de plus en plus courante.

Depuis plus d’une décennie, la branche de recherche de Nokia Bell Labs en Finlande travaille sur une technologie de refroidissement et d’efficacité énergétique pour les centres de données et les équipements de réseau mobile. En juin, cet effort de R&D a franchi une étape importante en dehors de sa société mère.

Depuis au moins une décennie, de nombreuses grandes entreprises ont créé leurs propres bras de capital-risque pour investir dans des startups prometteuses qui peuvent être des menaces perturbatrices pour leurs activités ainsi que des cibles d’acquisition potentielles. Le modèle d’innovation Innventure est une autre approche qui fonctionne bien en dehors des cercles de capital-risque de la Silicon Valley, les entreprises tirant parti de leur R&D interne en la rapprochant de startups externes à commercialiser, puis en devenant client d’une entreprise innovante issue de l’effort collaboratif.

Ce ne sont pas seulement les multinationales qui poursuivent cette approche.

“Nous commençons à voir certaines de ces transactions dans lesquelles une société de capital-investissement intervient et aide une entreprise à créer une startup. Cela pourrait devenir une tendance”, a déclaré John Garvey, responsable mondial des services financiers chez PwC à New York. Il a ajouté que jusqu’à présent, cela était en grande partie réalisé par des sociétés de capital-investissement plus petites et spécialisées à la recherche d’actifs de qualité dans un environnement mousseux où la concurrence pour les transactions est immense. “Si l’entreprise est prête à investir des fonds propres pour construire l’entreprise, c’est une façon de travailler avec un réparateur, et non à un prix élevé”, a-t-il déclaré.

Plusieurs grandes entreprises, telles que BMW, Siemens et Bosch, ont adopté une autre méthode pour établir des connexions de démarrage clés, connue sous le nom de “venture clienting”.

“Les entreprises peuvent être une excellente ressource pour la technologie, et grâce à des partenariats extérieurs, les startups peuvent l’utiliser sans en détenir une participation”, a déclaré Gregor Gimmy, fondateur et PDG du cabinet de conseil munichois 27pilots et développeur du BMW Startup Garage, l’unité de client-risque au sein du constructeur automobile. “La beauté de cela est que la société gagne plus d’argent en utilisant la technologie plutôt qu’en détenant une participation majoritaire dans la startup, et sans les coûts et les risques énormes associés à l’investissement en capital-risque des entreprises.”

En utilisant ce modèle de client à risque, BMW a intégré la technologie de caméra d’apprentissage automatique dans ses véhicules dès 2007 à partir de Mobileye d’Intel (qui était une société israélienne autonome avant d’être acquise par le fabricant de puces et qui est destinée à redevenir une société autonome à travers une introduction en bourse prévue pour cette année) et a commencé à installer un logiciel de capteur intelligent qui détecte l’état des routes depuis Tactile Mobility, basé à Haïfa, à partir de 2021.

“C’est un moyen de tirer parti des startups sans les coûts et les risques énormes associés à l’investissement en capital-risque d’entreprise”, a déclaré Gimmy, qui a estimé que seul un investissement en capital-risque d’entreprise sur 10 effectué de manière conventionnelle avec des fonds propres se traduit réellement par un avantage stratégique. .

Accelsius, né à Nokia, était la troisième entreprise collaborative d’Innventure, mais le partenaire initial de l’entreprise est une entreprise géante de produits emballés Procter & Gamble. Bien connue pour des marques comme Tide et Ivory, l’entreprise originaire de Cincinnati – créée en 1837 en tant que fabricant de savon – s’est aventurée en dehors de ces activités principales ces dernières années.