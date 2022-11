Une nouvelle façon de redonner à la communauté – Shaw Local

La Fondation communautaire met souvent en lumière la variété de fonds, de bourses et de subventions que nous supervisons, car « connecter les personnes qui se soucient de nous avec des causes qui comptent » est la raison pour laquelle nous allons travailler chaque jour.

Cependant, un fonds dont nous ne parlons pas souvent est le fonds d’exploitation de la Fondation communautaire du comté de McHenry, qui soutient nos opérations quotidiennes et renforce notre capacité à fournir des services philanthropiques vitaux. Ce fonds alimente des actions qui développent un paysage caritatif local robuste. Les services comprennent :

Personnaliser un fonds : Nous fournissons une maison de confiance pour la gestion de fonds qui simplifie les processus pour les philanthropes locaux et leurs visions. Par exemple, les résidents de Cary, Dana et Greg Gliniecki, sont venus nous voir pour apporter la banque de livres de Bernie dans le comté de McHenry afin que tous les enfants aient la chance de construire une bibliothèque personnelle. En conséquence, 713 070 livres ont été distribués à 36 écoles du comté de McHenry et 12 313 élèves.

Sensibilisation : Nous aidons d’autres organisations à but non lucratif à sensibiliser et à collecter des fonds. Nous collaborons souvent avec des amis, tels que Marengo Park District, la Division du travail social de la police du comté de McHenry ou le Fonds pour les arts et la culture de Woodstock pour développer du matériel de communication, coordonner des événements spéciaux ou offrir des opportunités éducatives.

Autonomiser les organisations à but non lucratif en herbe : Le directeur d’un organisme de bienfaisance plus récent nous a récemment expliqué que notre soutien va bien au-delà de la simple rédaction d’un chèque. Alors que de nombreuses organisations dignes de ce nom ont une vision claire, notre personnel passe des heures à les guider et à les soutenir, en leur fournissant des informations vitales pour concrétiser cette vision.

Construire une place publique caritative : Une marée montante soulève tous les navires. La fondation et notre centre de philanthropie sur place représentent un lieu de rassemblement véritablement collaboratif où les donateurs et les organisations à but non lucratif peuvent se rassembler, apprendre et s’élever mutuellement.

Innover au quotidien : Parce que la plupart des organisations à but non lucratif doivent concentrer leurs ressources sur leur mission distincte, nous effectuons des recherches et créons des programmes, tels que GIVE360, qui inspirent et promeuvent les dons collaboratifs au profit de tous.

Simplifier les dons complexes : Les donateurs et les organisations à but non lucratif nous approchent souvent parce que nous facilitons une variété de dons, dont beaucoup sont non conventionnels. Par exemple:

Présentation d’une nouvelle voie vers les dons locaux

En parlant de simplifier les dons non conventionnels, la Community Foundation du comté de McHenry vient de lancer une nouvelle option de don : IRA Requis Minimum Distribution (RMD). Beaucoup de gens sont surpris d’apprendre que la Fondation communautaire peut faciliter divers dons monétaires – assurance-vie, fonds d’investissement et maintenant MDM. Dans certains cas, le type et le moment de ces types de cadeaux profitent à la fois au donneur et au destinataire.

Nous avons récemment célébré notre premier don IRA RMD d’un généreux donateur à notre fonds de fonctionnement.

Étant donné qu’une distribution minimale requise (RMD) de l’IRA est un don de distribution caritatif qualifié, les personnes âgées de 72 ans et plus peuvent choisir de faire directement don de leur RMD de l’IRA au lieu d’écrire un chèque.

Avantages possibles de faire don d’une distribution caritative qualifiée à La Fondation communautaire :

• Peut satisfaire un RMD annuel, que l’IRS exige que les personnes âgées de 72 ans et plus retirent de leur IRA. En règle générale, les RMD sont des revenus imposables, ce qui peut avoir un impact sur la tranche d’imposition d’une personne ainsi que sur les revenus de la sécurité sociale et les prestations d’assurance-maladie.

• Réduit le revenu imposable, même pour ceux qui ne détaillent pas les déductions, ce qui peut aider avec les revenus de la sécurité sociale et les prestations d’assurance-maladie.

• Aucun impôt sur les transferts directs jusqu’à 100 000 $ d’un IRA.

• Non assujetti aux limites de déduction sur les dons de bienfaisance.

• Conserve l’argent dans le comté de McHenry.

Si toutes ces informations semblent écrasantes, ce n’est pas grave. La Fondation communautaire travaille en étroite collaboration avec des donateurs et même des conseillers financiers, qui peuvent aider les clients à comprendre comment leur RMD pourrait avoir un impact sur leur revenu imposable et leurs avantages. Ceux qui souhaitent réduire leur fardeau fiscal tout en soutenant des organismes de bienfaisance locaux pourraient envisager cette voie.

Vous pouvez également parcourir notre site thecfmc.org pour parcourir les nombreux fonds gérés par la Fondation communautaire ou en savoir plus sur la création d’un nouveau.

Si vous avez des questions sur les dons à notre fonds de fonctionnement ou sur une autre cause importante pour vous, appelez la Fondation communautaire du comté de McHenry au 815-338-4483 ou contactez l’administrateur de votre plan IRA.

• Marcey Ciaccio est directrice générale par intérim de la Community Foundation du comté de McHenry.