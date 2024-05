Une nouvelle façon de penser le traitement de la maladie.

Imaginons qu’il y ait 10 personnes dans une pièce et que cinq d’entre elles transpirent abondamment et inconfortablement. Si votre objectif était de les aider à se sentir mieux, que feriez-vous ?

Si vous êtes un médecin avec une liste d’attente de six mois et seulement 15 minutes pour voir chaque patient en sueur, vous pouvez mesurer son niveau de transpiration, lui diagnostiquer un trouble hyperactif des glandes et prescrire une pilule qui bloque les signaux sudoripares de son cerveau.

Si vous êtes un influenceur du bien-être, vous pouvez créer une bobine accrocheuse qui valide à la fois sa souffrance («C’est normal de transpirer… Je transpire aussi !) et propose des hacks d’auto-refroidissement et un lien sponsorisé pour acheter un ventilateur portable.

Mais disons que vous êtes un extraterrestre descendant sur Terre pour la première fois, épargné par le fatras habituel des soins de santé et des soins personnels. Vous pourriez arriver à une conclusion plus simple : Peut être la pièce est trop chaude. Au lieu de diagnostiquer et de traiter ou de valider et de marchandiser l’excès de transpiration de chaque individu, vous pourriez d’abord voir si vous pouvez rafraîchir la pièce.

Remplacez « transpirer » par « lutter mentalement », et les mêmes arguments s’appliquent : des estimations récentes suggèrent que 50 % de la population mondiale développeront un trouble de santé mentale au cours de leur vieavec une augmentation particulière depuis le COVID. Parce que ça peut être difficile d’obtenir un rendez-vous avec un thérapeute, les médecins de premier recours prescrivent souvent des médicaments, généralement antidépresseurs, ce qui peut ou non aider. Et pour faire face à ces carences en matière de soins de santé, de plus en plus de gens se tournent vers les influenceurs, qui ont tendance à promouvoir leurs propres produits et pratiques non pharmaceutiques : jouets fidget, journaux de gratitude, bains de glace, etc.

Soyons clairs : comme la sueur, les symptômes de nos problèmes de santé mentale sont réels et douloureux. Et tout comme la pilule anti-transpiration et le ventilateur portatif aideraient réellement une personne qui transpire à se sentir mieux, nos outils habituels – médicaments, thérapies et produits de soins personnels – peuvent également aider à soulager nos difficultés mentales.

Le problème ne vient pas de ces outils, ni des personnes qui les poussent ; eux aussi sont victimes d’un système qui ne laisse guère d’autre choix que de se concentrer sur les symptômes et qui, naturellement, souhaite simplement que les gens se sentent mieux entre-temps. Le problème, au contraire, réside dans notre hypothèse naïve selon laquelle nos épidémies de dépression, d’anxiété, de TDAH, de traumatismes, de douleur chronique et de dépendance peuvent être résolues uniquement par des outils individuels. Le problème, selon le célèbre épidémiologiste britannique Michael Marmot, réside dans la façon dont nos systèmes de santé sont obligés de « traiter les gens et de les renvoyer dans les conditions qui les ont rendus malades ».

En d’autres termes, le problème est que la pièce est trop chaude. Si nos conditions de vie modernes continuent de nous déconnecter de notre besoin éprouvé de sources de joie, de sens et de relations, alors la majorité d’entre nous continueront à ne pas se sentir bien.

Les leaders d’opinion de la médecine autochtone, orientale, holistique et intégrative ainsi que du domaine de la psychologie positive prêchent depuis longtemps cette idée. Ils ont reconnu l’importance des ressources de base : de l’air pur, des arbres en abondance, des aliments nutritifs, un bon logement, de l’argent supplémentaire, une protection contre la violence et la discrimination. Et ils reconnaissent également l’importance des ressources psychologiques : existe-t-il quelqu’un que nous pouvons appeler à 3 heures du matin en cas de crise ? Avons-nous l’impression d’avoir une raison de nous réveiller le matin ? Avons-nous des moyens de faire face à la tristesse, à la colère et à la peur qui accompagnent le fait d’être humain ?

Etudes épidémiologiques à grande échelle suggèrent que ces facteurs – collectivement appelés « déterminants sociaux » – contribuent à 80 pour cent de nos résultats en matière de santé. Plusieurs revues suggèrent d’avoir des sources de bien-être, une motivationet relations significatives peut influencer notre longévité. Et en ses formes antérieuresnotre propre Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux l’a reconnu également de l’autre côté – plus que la dépression, l’anxiété ou le déficit d’attention troubles, tu étais dépressif, anxieux et hyperkinétique »réactions. » La maladie était moins considérée comme un ensemble fixe de symptômes régis par des facteurs purement biologiques dans un corps, mais davantage comme une réponse à un environnement stressant.

Aujourd’hui, il semble que ces facteurs de stress soient partout. 90 % des Américains pensent qu’il existe une crise de santé mentale. De plus en plus d’entre nous déclarent avoir le sentiment d’être stressé, solitaire, « languissant», et pessimiste quant à l’avenir.

Mais tout comme certains environnements sociaux peuvent exacerber nos symptômes, d’autres peuvent les soulager. Peut-être que si nous étions systématiquement reconnecté à la fois à nos besoins fondamentaux de sécurité économique et à nos besoins psychologiques de joie, de sens et de relations, un plus grand nombre d’entre nous pourraient commencer à se sentir mieux. Nous pourrions, pour ainsi dire, rafraîchir la pièce.

Pendant longtemps, cela ressemblait à une pensée insensée, à la Pollyanna : bien en théorie, mais irréalisable dans le domaine des soins de santé, intenable contre les grandes sociétés pharmaceutiques et les grandes technologies, et inutile pour la majorité d’entre nous qui luttent dans le domaine des soins de santé. entre temps Ouais mon pote, pendant que tu attends que le monde change, je vais prendre mon Prozac et mon bain glacé, merci.

Et pourtant, peut-être parce que notre système de soins de santé chargé de diagnostiquer et de traiter les individus est à son point de rupture, et parce que les mesures d’auto-assistance ne peuvent nous mener que jusqu’à un certain point, est un mouvement pour soigner sociale déterminants avec des prescriptions sociales.

Loin des paysages introvertis d’amitié forcée auxquels ils ressemblent, les prescriptions sociales font référence à des ressources non médicales – comme des aliments nutritifs, une aide à l’emploi et une aide au logement – ​​et à des activités – comme des groupes de cyclistes, des cours d’art et des dîners à partager. Pour les prescrire, au lieu de simplement demander : « Qu’est-ce que vous avez ? », les médecins, les thérapeutes et les agents de santé demandent : « Qu’est-ce qui compte pour vous ? Ensuite, ils prescrivent une véritable activité communautaire liée à cette réponse, de la même manière qu’ils prescrivent des pilules.

En enquêtant sur la propagation de cette pratique dans 30 pays (dont poches des États-Unis.) pour mon nouveau livre, Le remède à la connexion, J’ai pu constater par moi-même comment les prescriptions sociales aident réellement les gens à se sentir mieux. j’ai vu comment les médecins prescrivent de l’argent et d’autres ressources non médicales peuvent, selon l’un étude à Vancouver, augmente la confiance des patients dans leur capacité à gérer ou à prévenir de futurs problèmes de santé, ce qui peut alors améliorer leurs symptômes de dépression, de SSPT et leur qualité de vie. j’ai vu comment médecins prescrivant une aide juridique peut aider à éliminer les problèmes de santé chroniques et, selon un étudier à Cincinnati, réduire les hospitalisations de 38 pour cent. C’est tout à fait logique : lorsque les médecins traitent les affections sous-jacentes qui rendent les gens malades avec des ressources pratiques et non médicales, ces personnes vont mieux.

Ces ressources constituent une première étape importante, car, bien sûr, un cours d’art ne fait pas grand-chose pour quelqu’un qui a du mal à payer l’épicerie et le loyer. Mais les prescriptions sociales basées sur l’activité qui reconnectent les gens aux sources de joie, de sens et de relations peuvent également être incroyablement utiles (et sont souvent plus faciles à prescrire que l’argent).

Prenez Jonas, un passionné d’histoire qui avait reçu un diagnostic d’agoraphobie et de trouble panique, et qui avait essayé toutes sortes de soins de santé et de soins personnels : thérapie, médicaments, marijuana. Il dit que son anxiété ressemblait autrefois à une prophétie auto-réalisatrice ; quand quelqu’un lui a posé des questions, ses symptômes se sont aggravés. Mais ensuite, Jonas s’est vu prescrire des « vitamines culturelles », un cours de 10 semaines proposant des excursions artistiques locales comme des concerts, des visites de musées et des séances de lecture partagées dans une bibliothèque. Au lieu de se concentrer sur ce qui rendait Jonas malade, les vitamines culturelles occupaient son corps et son esprit avec des activités qui le faisaient se sentir bien. Et bien sûr, à la fin du cours, Jonas a à la fois réduit la gravité de son anxiété et commencé à se sentir en meilleure santé. Il dit qu’il a redécouvert son amour d’enfance pour la lecture, qu’il a commencé à quitter davantage la maison et qu’il a trouvé « un soulagement de ses sentiments ». Il était passé de l’impression que ses « journées étaient une masse grise indifférenciée » à l’impression qu’il « était redevenu lui-même ».

C’était une histoire similaire avec Akeela, une mère aimante et une agente de santé dévouée qui luttait contre des maux de dos débilitants. Tout ce qu’elle voulait, c’était un moyen de retourner au travail. Et lorsque les analgésiques ne l’ont pas aidée et l’ont reléguée à encore plus de repos au lit, elle a commencé à se sentir encore plus mal : en colère, retirée de ses proches et, finalement, suicidaire. Elle dit que ses antidépresseurs et ses conseils n’ont pas beaucoup aidé non plus, car ils lui ont fait sentir que quelque chose n’allait pas chez elle. Mais ensuite, lorsqu’Akeela a rencontré un nouvel agent de santé et lui a avoué avoir l’impression de « ne plus pouvoir rien faire », cet agent de santé l’a rassurée du contraire et a senti ce dont Akeela avait vraiment besoin : un travail où elle pourrait à nouveau se sentir utile. Cherchant un moyen pour Akeela d’exercer ses compétences de soignante sans lui payer de taxes, cet agent de santé lui a prescrit un travail de bénévolat dans une association caritative pour les enfants.

Akeela dit que cette prescription lui a littéralement sauvé la vie ; aujourd’hui, elle travaille à temps plein dans cet organisme de bienfaisance. Et même si elle souffre encore de maux de dos occasionnels, elle dit qu’elle considère ses symptômes comme faisant partie de sa vie et non comme les dirigeants de celle-ci.

Mon avant-après préféré vient d’Amanda, une chercheuse passionnée à qui on a diagnostiqué un trouble dépressif majeur après le décès de sa mère, la tromperie de son mari, la perte de son emploi et le déménagement dans un nouvel endroit où elle n’a pas travaillé. Je ne connais personne. Amanda s’était vu prescrire la dose la plus élevée possible d’antidépresseurs, ce qui a fait aidez-la à se sentir mieux. On lui a également prescrit un cours de natation en mer, une activité qui lui a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de la pousser hors de sa zone de confort et qui était plutôt amusante. Aujourd’hui, même si Amanda dit qu’elle prend encore une faible dose d’antidépresseurs, elle affirme que son véritable remède est sa communauté de camarades nageurs, qu’elle retrouve encore chaque week-end pour nager. Elle dit que c’est le groupe de nage en mer qui a aidé à « conjurer les pensées profondes et sombres » et « a aidé la vie à redevenir lumineuse ».

Un outil clé pour la prévention du suicide ne fonctionne pas. Que faudrait-il pour obtenir quelque chose de mieux ? En savoir plus

Netflix est irréparable. Cette plateforme de streaming montre une meilleure façon. Un raton laveur aplati et ensanglanté sur une autoroute n’est pas qu’une déception. C’est un terrible avertissement. Qu’est-il arrivé à Apple ? Quand je dis aux gens ce que je fais pour joindre les deux bouts en tant qu’étudiant diplômé, leurs réactions sont tout autre

Aux côtés d’un un nombre croissant de preuves quantitatives, ces patientes anecdotes prouvent que nos souhaits de Pollyanna peuvent se réaliser ; ils nous montrent que les prescriptions sociales peuvent à la fois améliorer notre santé et réduire la pression sur les soins de santé. Je le saurais; pour m’aider à faire face à l’anxiété que j’ai ressentie à l’idée d’écrire cet éditorial provocateur, je me suis prescrit une place dans une soirée de danse en plein air locale pour évacuer l’énergie nerveuse de mon corps, et un club d’observation des oiseaux local pour me sortir de ma propre tête. .

Mais ces prescriptions sociales ne sont pas non plus une solution miracle ; Tout comme les pilules, les thérapies et les produits de soins personnels ne peuvent pas, à eux seuls, résoudre nos crises de santé mentale, les cours d’art, les missions de bénévolat et les cours de natation ne peuvent pas non plus y parvenir. Et d’ailleurs, il y a probablement des gens qui transpireraient encore, même si la pièce se refroidissait. Nous avons besoin de tous les outils disponibles pour nous aider tous à nous sentir mieux.

Et pourtant, alors que nous essayons d’imaginer à quoi ressemble le fait de « se sentir mieux » pour la majorité d’entre nous, nous pourrions d’abord envisager de recadrer ce qu’est la « maladie ». Il ne s’agit peut-être pas toujours d’un ensemble fixe de symptômes que nous, en tant qu’individus, devons assumer seuls et compter sur les soins de santé et les soins personnels pour les corriger. Peut-être s’agit-il plutôt d’une réaction à un environnement dans lequel nous n’avons pas évolué pour vivre. Et tout comme une pièce chaude peut se rafraîchir, peut-être que notre environnement peut réellement nous reconnecter à ce qui se passe. importe.