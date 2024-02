Une nouvelle exposition vise à sortir l’art de Yoko Ono de l’ombre de John Lennon

LONDRES (AP) – Avant il y avait John et Yoko – et après – il y avait juste Yoko Ono.

L’artiste nippo-américaine est devenue une célébrité mondiale grâce à son mariage avec John Lennonson partenaire depuis plus d’une décennie jusqu’à son meurtre en 1980ainsi que sa collaboratrice sur les « bed-ins » de protestation pour la paix et dans le Plastic Ono Band.

Pourtant, cette période ne constitue qu’une petite partie d’une exposition qui s’ouvre cette semaine à la galerie Tate Modern de Londres. Il s’agit de l’une des plus grandes expositions jamais organisées de l’œuvre d’Ono, qui comprend sept décennies de travail de l’artiste, qui fêtera ses 91 ans dimanche.

Plus de 200 œuvres d’art – dont des films, de la musique, des paysages sonores, des peintures, des dessins et des sculptures – retracent la carrière d’Ono des années 1950 et 1960 à New York, où son appartement est devenu un lieu de rencontre pour les artistes bohèmes, jusqu’au Japon, où elle a réuni des artistes de l’Est et du Japon. Ouest.

Ensuite, direction Londres, où Ono a rencontré les acteurs de la contre-culture Swinging Sixties – y compris, malheureusement, Lennon, venue voir son exposition dans une galerie londonienne.

“Il était vraiment important de donner ce genre de texture et de jeter les bases de la manière dont elle a développé sa pratique avant de venir à Londres – avant le moment de sa rencontre avec John Lennon”, a déclaré mardi la co-commissaire Juliet Bingham lors d’une avant-première de l’exposition. . “Elle était vraiment à l’avant-garde de l’art conceptuel.”

L’art d’Ono était interactif bien avant que cela ne fasse fureur.

Dans sa performance historique « Cut Piece » de 1964, elle a donné des ciseaux aux visiteurs de la galerie et les a invités à couper ses vêtements.

Dans cette exposition, les visiteurs peuvent piétiner « Œuvre sur laquelle marcher », enfoncer un clou dans la toile, tracer leurs ombres sur un mur, se serrer la main à travers un trou dans « Peindre pour serrer la main » et jouer aux échecs avec un décor où tous les les pièces sont blanches – « je joue aussi longtemps que vous vous souvenez de ce que sont vos pièces », a déclaré Bingham.

“C’est tout à fait emblématique de sa campagne continue pour la paix”, a ajouté la conservatrice. « Il s’agit de participation et d’autre chose que de gagner. »

Les visiteurs peuvent également méditer sur les nombreuses pièces « instructions » d’Ono, qu’elle a commencé à créer dans les années 1950. Les murs de la galerie sont tapissés de morceaux de papier suggérant « Écoutez le bruit de la terre qui tourne », « Observez le soleil jusqu’à ce qu’il devienne carré » et d’autres invites énigmatiques.

Il est parfois difficile de savoir si Ono est intentionnellement drôle avec des instructions telles que « Imaginez laisser un poisson rouge nager dans le ciel… Buvez un litre d’eau ».

D’autres pièces font preuve d’un humour effronté – c’est littéralement le cas dans « Film No. 4 (Bottoms) », un montage de 200 postérieurs interdit dans la Grande-Bretagne des années 1960. Il est présenté à côté de photos d’Ono manifestant devant le bureau de censure avec un bouquet de fleurs et une affiche ornée de clochards.

Lors d’une exposition au Museum of Modern Art de New York dans les années 1970, Ono a faussement affirmé avoir lâché des centaines de mouches imbibées de parfum pour que les visiteurs de la galerie les trouvent.

La relation d’Ono avec Lennon a porté son message de paix et son art d’avant-garde à un public de millions de personnes, mais l’a également placée dans le rôle indésirable – pour certains fans – de la femme qui a séparé les Beatles.

L’exposition comprend le panneau publicitaire « War is Over » du couple et des images de leur célèbre bed-in montréalais de 1969, ainsi qu’un travail antérieur dans lequel ils ont envoyé des paires de glands aux dirigeants du monde, leur demandant de planter des « chênes pour la paix mondiale ». Les réponses laconiques des hommes politiques sont affichées à côté.

Malgré les propos souvent sexistes et racistes qui lui ont été adressés, Bingham affirme qu’Ono a prospéré de manière créative aux côtés de Lennon.

“Elle parle d’eux qui se croisent tous les deux – du champ gauche d’avant-garde, d’où elle venait à New York et au Japon, et du champ gauche du rock’n’roll”, a déclaré Bingham. «Ils se sont inspirés et ont contribué à la vie de chacun d’une manière vraiment positive et fructueuse.»

Au cours des plus de quatre décennies qui ont suivi la mort de Lennon, Ono a continué à créer des œuvres imprégnées d’humanisme et de cris de paix. L’exposition de la Tate comprend des « arbres à souhaits », avec des branches où les visiteurs peuvent accrocher des messages d’espoir.

L’une des dernières salles est consacrée à « Add Color (Refugee Boat) », un bateau en bois peint en blanc dans une pièce aux murs blancs. Des marqueurs sont fournis pour que les visiteurs puissent ajouter des mots ou des images. Plusieurs ont déjà écrit : « Tout ce dont vous avez besoin c’est d’amour. »

« Yoko Ono : Music of the Mind » ouvre ses portes jeudi et se déroule jusqu’au 1er septembre à la Tate Modern de Londres.