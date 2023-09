Une nouvelle exposition « immersive » donne aux visiteurs un aperçu virtuel de l’intérieur du Parlement

La Bibliothèque du Parlement a lancé une nouvelle visite virtuelle de la Colline du Parlement pour donner aux visiteurs un aperçu des chambres des Communes et du Sénat pendant leur rénovation.

Une visite au Parlement est une étape essentielle pour de nombreux visiteurs de la capitale canadienne. Mais beaucoup moins de personnes ont eu cette opportunité depuis décembre 2018, lorsque le siège historique de la Chambre des communes et du Sénat a fermé ses portes pour une décennie de rénovations approfondies.

Même les députés élus depuis 2019 n’ont travaillé que dans la salle temporaire de la Chambre des communes située à côté, dans l’édifice de l’Ouest.

La Bibliothèque du Parlement espère désormais donner au public une idée du bâtiment et de ses chambres avec une nouvelle exposition intitulée « Parlement : l’expérience immersive ».

Une nouvelle exposition au centre-ville d’Ottawa intitulée « Parlement : l’expérience immersive » offre au public une visite virtuelle de l’édifice du Centre pendant que le bâtiment fait l’objet de dix années de rénovation. (Sarah Sears/CBC Nouvelles)

« Nous savions qu’il y aurait toute une génération de Canadiens et de visiteurs au Canada qui n’auraient peut-être jamais la chance de franchir ces portes menant à l’édifice du Centre, un bâtiment si historique dans l’histoire du Canada », a déclaré Renée Asselin, agente principale de projet à l’édifice du Centre. Bibliothèque du Parlement.

« C’est une occasion pour les Canadiens d’entrer en contact avec le Parlement… [with] pourquoi c’est important dans nos vies, et comprendre qu’il se passe des choses dans ces bâtiments qui nous affectent au quotidien. »

Le premier arrêt de la visite est une salle de style musée avec des dioramas et des expositions interactives explorant le rôle du Parlement canadien et son histoire. Les conservateurs espèrent que cela préparera les visiteurs à la seconde moitié de l’exposition, lorsqu’ils seront emmenés dans une grande salle sombre avec une projection vidéo à 360 degrés pour une visite virtuelle de l’édifice du Centre.

Les arches en pierre calcaire du Hall d’honneur apparaissent devant les visiteurs lors d’une nouvelle visite virtuelle de l’édifice du Centre de la Colline du Parlement. (Sarah Sears/CBC Nouvelles)

La visite emmène les visiteurs à travers les arches en calcaire du Hall d’honneur et devant la Bibliothèque du Canada — avec sa majestueuse statue en marbre blanc de la reine Victoria — le Sénat et la Chambre des communes, tous positionnés tels qu’ils sont dans le monde réel.

Même si la visite vidéo commentée met en lumière les détails architecturaux époustouflants, elle aborde également certains des événements et des enjeux les plus sombres auxquels les parlementaires ont été confrontés au fil des décennies, notamment les deux guerres mondiales, la taxe d’entrée chinoise et les pensionnats.

« Une grande partie du sujet n’est peut-être pas aussi majestueuse que l’expérience elle-même, mais [it] qui forme toujours l’histoire du Canada », a déclaré Asselin. « Il est important que nous continuions à discuter de ces choses et à les mettre au premier plan pour nous permettre de continuer à en parler et à garantir que notre histoire soit représentée dans [the] la façon dont cela s’est produit au fil des années.

La Bibliothèque du Canada estime le coût de cette nouvelle exposition à 2,8 millions de dollars et affirme qu’elle pourra accueillir jusqu’à 200 000 personnes chaque année. (Christian Patry/CBC News)

La Bibliothèque du Canada évalue le coût de cette nouvelle exposition à 2,8 millions de dollars et affirme qu’elle pourra accueillir jusqu’à 200 000 personnes chaque année – ce qui est encore loin des quelque 350 000 visiteurs que le Parlement recevait chaque année avant la fermeture de l’édifice du Centre au public.

Des visites guidées de l’édifice du Sénat et de l’actuelle Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest sont toujours proposées, mais seulement les jours où le Parlement ne siège pas.

Comme pour les visites guidées sur la Colline, les visiteurs réserver des billets gratuits pour une expérience immersive en français ou en anglais. La partie vidéo fonctionne également avec la langue des signes et le sous-titrage.