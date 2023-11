9 novembre 2023

Une nouvelle exposition de photographies sur iPhone débute à Paris le 10 novembre

L’événement de deux jours organisé au Salon Corderie présente le travail de cinq photographes estimés, tous photographiés sur iPhone.

« I Remember You », une exposition de photographie de deux jours qui s’ouvre à Paris le vendredi 10 novembre, mettra en lumière des œuvres originales tournées sur l’iPhone 15 Pro Max célébrant l’intersection de la photographie et de la nostalgie. Le travail collectif des artistes estimés Malin Fezehai, Karl Hab, Vivien Liu, Mika Ninagawa et Stefan Ruiz intègre des personnes, des lieux et des choses qui les émeuvent, explorant le caractère éphémère de leurs souvenirs les plus précieux et le pouvoir de la photographie pour les préserver. Et ce faisant, ils présentent l’utilité, la facilité d’utilisation et la qualité d’image permises par les capacités impressionnantes du système de caméra de leur iPhone 15 Pro Max.

“‘I Remember You’ rassemble cinq photographes qui partagent leurs conceptions profondément personnelles de la mémoire, de la connexion et de la nostalgie”, explique Isolde Brielmaier, Ph.D., conseillère en conservation de l’exposition. “C’est un aperçu émouvant de la vie, préservé dans le temps.”

Une image a le pouvoir à la fois de préserver et d’amplifier un souvenir. Il peut transporter les gens à un moment donné, évoquer un sentiment et révéler de nouvelles perspectives dans un langage visuel presque universel. Et avec les utilisateurs d’iPhone 15 Pro ayant accès à un appareil photo professionnel dans leur poche – avec l’équivalent de sept objectifs professionnels et un tout nouveau téléobjectif 5x sur l’iPhone 15 Pro Max pour capturer des détails époustouflants de loin, ainsi qu’un appareil photo principal de 48 MP. qui offre une nouvelle résolution par défaut de 24 MP avec une qualité d’image incroyable : tout le monde dans le monde a la possibilité de documenter ses expériences.

Pour célébrer l’ouverture, chaque artiste a expliqué comment l’iPhone a contribué à leur processus créatif et ce qu’ils espèrent que les gens retiendront de leur travail présenté.

Malin Fezehai est une photographe, cinéaste et journaliste visuelle érythréenne/suédoise vivant actuellement à New York. Elle a travaillé dans plus de 40 pays au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique. Fezehai est un National géographique exploratrice, et en 2023, elle est devenue bénéficiaire du Climate Pledge. Elle travaille sur un projet sur l’adaptation à la vie sur l’eau. Sa carrière a débuté dans sa Suède natale, où elle a étudié la photographie avant de fréquenter l’International Center of Photography de New York. Son travail se concentre sur les communautés déplacées et disloquées à travers le monde. Elle a été chargée par le Programme des Nations Unies pour le développement de photographier les survivants de l’extrémisme violent en Afrique subsaharienne et a publié un livre intitulé Survivants. Elle a reçu un World Press Photo Award 2015 et le prix Wallis Annenberg, et a été nommée l’un des « 30 photographes émergents à surveiller » en 2015 par Actualités du quartier photo. Son image représentant un mariage de réfugiés érythréens en Israël a été la première photo iPhone à recevoir un World Press Photo Award.

“L’intégration de l’iPhone dans mon flux de travail photographique a marqué un changement significatif dans la façon dont je perçois et capture le monde qui m’entoure – me sentant plus enclin à capturer la vie telle qu’elle se produit – les moments éphémères et francs qui définissent souvent l’expérience humaine”, explique Fezehai. . « Sa facilité d’utilisation et sa capacité à capturer des images de haute qualité sans effort me permettent d’explorer et de documenter l’ordinaire de manière extraordinaire. Ce sentiment est incarné dans le travail que j’ai créé pour le spectacle.

Karl Hab, né en 1990 et résidant actuellement à Paris, est un photographe confirmé, également titulaire d’un diplôme d’ingénieur aéronautique. Lorsqu’il n’est pas en déplacement, les passions de Hab pour l’aviation, le design, l’art et la mode sont mises au premier plan. Ses voyages fréquents lui permettent de s’immerger dans la mode internationale et la culture de la rue, qui lui servent d’inspiration pour ses projets personnels. Véritable vagabond dans l’âme, Hab capture le monde à travers son objectif depuis plus de 15 ans, et il n’y a aucun signe de ralentissement. Son penchant naturel le conduit vers des moments pleins d’action, et avec son nouvel iPhone 15 Pro Max, son travail a acquis une nouvelle perspective.

« Tourner avec un iPhone, c’est comme avoir une troisième main capable de capturer exactement ce que je voulais, quand je le voulais », explique Hab. « Je sais que je peux compter sur l’iPhone pour correspondre précisément à ce que je vois à l’écran. Et avec ce modèle récent, l’objectif 5x m’a fait voir les choses différemment. Vous pouvez véritablement repousser les limites de l’appareil et présenter une perspective différente sur votre travail.

Vivien Liu est une photographe basée à Hong Kong. Elle a obtenu sa maîtrise en architecture à la Graduate School of Design de l’Université Harvard, où elle a reçu le prestigieux prix Clifford Wong en conception de logements. Après 15 ans dans l’architecture, Liu s’est découvert une passion pour la photographie des scènes urbaines de Hong Kong et d’autres villes du monde. En raison de son parcours professionnel, elle est connue pour représenter l’espace et les sujets avec un œil architectural averti. La synergie entre les personnes et l’espace est un thème constant dans son travail, qui a mis en lumière l’identité culturelle de Hong Kong, mettant en valeur son architecture, ses habitants et son paysage naturel.

« L’iPhone est devenu partie intégrante de mon processus lorsque j’ai commencé à voyager et à capturer des scènes de mes voyages », se souvient Liu. « J’en suis venu à m’en servir pour mon travail commercial à différentes étapes du processus créatif, grâce à sa large gamme de focales et de modes de prise de vue. L’objectif 5x de l’iPhone 15 Pro Max était indispensable pour essayer de se concentrer sur les détails et les textures des bâtiments vieillissants qui m’entouraient. Combiné à l’abondance de l’éclairage naturel, j’ai pu créer des images pleines de contraste entre la lumière et l’ombre.

Mika Ninagawa est un artiste multidisciplinaire basé à Tokyo qui travaille dans la photographie et le cinéma. En 2020, elle publie son livre photo, TOKYO. L’attrait de sa photographie peut être mieux résumé par une approche signature baignée de couleurs vives et oniriques. Qu’il s’agisse de portraits, de paysages ou de natures mortes, au cœur de son travail se trouvent des looks thématiques qui oscillent entre la flore, la faune, les paysages et les femmes autonomes pour créer les tableaux luxuriants de Ninagawa. Ninagawa est l’un des photographes les plus célèbres du Japon. Sa rétrospective, « Mika Ninagawa : Into Fiction / Reality », a été inaugurée au Beijing Times Art Museum au printemps 2022.

Stefan Ruiz est basé à Brooklyn, New York. Il a enseigné l’art à la prison d’État de San Quentin en Californie et a été directeur créatif de COULEURS revue. Son travail a été publié dans des publications telles que Le magazine du New York Times, Le new yorker, Vogueet TEMPS. Ses photographies ont été exposées au International Center of Photography Museum de New York, à la Photographers’ Gallery de Londres, aux Rencontres d’Arles, à PHotoEspaña, à la Biennale de La Havane et au CONTACT Photography Festival de Toronto. Il a publié quatre monographies, dont La fabrique des rêvesun livre sur les feuilletons mexicains publié par Aperture en 2012, et Photographies du crime mexicainpublié par GOST Books en 2016.

“L’iPhone est capable de rendre mes séances photo moins formelles, ce qui contribue à mettre les sujets à l’aise”, explique Ruiz. “Lorsqu’ils peuvent passer le téléphone pour voir et commenter les images, l’ensemble du processus semble plus collaboratif.”

« I Remember You » sera exposé au Salon Corderie du Marais à Paris les vendredi 10 et samedi 11 novembre de 11h à 19h.

