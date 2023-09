Une nouvelle exposition d’art de Kelowna présente une femme derrière le programme de gravure de l’UBCO

Une nouvelle exposition a ouvert ses portes à la Kelowna Art Gallery présentant le travail de Mary Smith McCulloch, la fondatrice du programme de gravure de l’UBC Okanagan dans les années 1970.

Comme ci-dessus, donc ci-dessous ouvert le 26 août, présentant la gravure de McCulloch comme moyen de communication sondant la profondeur de l’attachement humain à la mémoire et au lieu.

« As Above, So Below capture l’intersection délicate de la réalité et de la fiction, de la mémoire et de la réalité, du passé et du présent », explique la conservatrice d’art Christine May. « Cela fait sortir les spectateurs du présent, les transporte à travers des couches de temps et d’histoire et nous invite tous à être témoins de l’avenir. »

Une présentation de l’artiste aura lieu le 12 septembre, de 18 h à 19 h, à la galerie dans le cadre d’une table ronde sur la gravure. McCulloch sera rejoint par ses collègues graveurs Briar Craig et Laura Widmer.

Une réception d’ouverture aura lieu le 29 septembre. Les récents incendies de forêt ont incité la galerie d’art à reporter l’événement. L’accueil est gratuit au public de 18h à 20h

Comme ci-dessus, donc ci-dessous sera exposé jusqu’au 7 janvier 2024.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

exposition d’artKelowna