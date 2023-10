[Source]

Le Philadelphia Museum of Art s’apprête à dévoiler une exposition révolutionnaire présentant une collection diversifiée d’œuvres d’art d’artistes coréens, y compris des pièces sorties clandestinement de Corée du Nord.

A propos de l’exposition : « La forme du temps : l’art coréen après 1989 » prêt à fonctionner du 21 octobre 2023 au 11 février 2024, vise à faire la lumière sur l’évolution culturelle et l’histoire complexe de la Corée.

Présentant les œuvres de 28 artistes coréens, tous nés entre 1960 et 1986, l’exposition marque un moment charnière dans l’histoire de la Corée du Sud alors qu’elle passait de la dictature militaire à la démocratie à la fin des années 1980. Durant cette période, une communauté internationale l’interdiction de voyager a été levéepermettant un engagement mondial accru.

Transcender les formes d’art : Les artistes de renom Suki Seokyeong Kang, Do Ho Suh et Chang Jia font partie de ceux qui ont contribué à des œuvres dans un large éventail de médiums, de la céramique et de la photographie aux installations vidéo et aux travaux d’aiguille.

Les points forts de l’exposition comprennent des pièces qui transcendent les frontières des formes d’art traditionnelles, réfléchissant à des thèmes tels que la conformité, le déplacement, le genre et la sexualité, la coexistence et la dissonance. Selon les co-commissaires de l’exposition, ces œuvres puissantes s’adressent à un public plus large, offrant des perspectives uniques sur l’histoire et la culture de la Corée du Sud.

« La période de cette exposition a été formatrice pour les artistes sud-coréens et se reflète à juste titre dans le titre de l’exposition, qui fait référence à la conception individuelle du présent et du futur, encadrée et fondée sur les souvenirs et les expériences du passé », a déclaré co -les commissaires Elisabeth Agro, Nancy M. McNeil et Hyunsoo Woo dans un communiqué de presse.

« Nous espérons qu’à travers cette exposition, nous raconterons cette histoire et inciterons un public plus large à en apprendre davantage sur cette puissante nation. »

Art de contrebande : Parmi les pièces exposées notables figurent « Ce que vous voyez est l’invisible/Chandeliers for Five Cities » de Ham Kyung-ah. Pour la pièce, Jambon enfreint le droit international demander aux artisans nord-coréens de créer de hauts lustres brodés, symbolisant l’instabilité historique de la péninsule coréenne. L’effort impliquait une communication et une collaboration secrètes à travers la DMZ, dans un contexte de tensions persistantes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

« Il y avait des risques de confiscation d’œuvres d’art en raison de la censure du gouvernement nord-coréen, de pots-de-vin exigés ou de disparition d’intermédiaires », note Ham dans le récit qui accompagne l’exposition. « Tous ces processus devaient être menés en secret, un peu comme dans un film d’espionnage. »

