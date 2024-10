Une nouvelle exposition dans une galerie d’art explore l’importance de la terre et de l’eau

Ouverture le 1er novembre, Confluence présente « une collaboration unique entre divers artistes/partenaires locaux pour explorer les visions du monde des peuples autochtones et non autochtones ».

La prochaine exposition de la Galerie d’art d’Algoma présente une collaboration unique entre divers artistes/partenaires locaux pour explorer les visions du monde des peuples autochtones et non autochtones.

« Confluence », qui ouvrira ses portes le 1er novembre à 19 heures, se penchera sur l’importance de la terre et de l’eau et sur l’interconnexion des humains avec la Terre et entre eux.

Les artistes/conteurs participants sont Noel (Skip) Jones (aîné anishinaabe), Barbara Nolan (aînée ojibwa et professeur d’immersion linguistique nishnaabemwin), sœur Mary Jo Radey (Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph) et Adriano Di Cerbo (artiste principal de Confluence et professeur principal des arts au St. Mary’s College, Huron Superior District Catholic School Board).

Pour plus d’informations, consultez le communiqué de presse ci-dessous :

La Art Gallery of Algoma (AGA) est fière et ravie de présenter l’exposition Confluence qui ouvrira ses portes le 1er novembre 2024 à 19 h. Les artistes/conteurs participants sont Noel (Skip) Jones (Aîné Anishinaabe), Barbara Nolan (Aînée Ojibwa et Professeur d’immersion linguistique Nishnaabemwin), sœur Mary Jo Radey (Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph) et Adriano Di Cerbo (artiste principal de Confluence et professeur principal des arts au St. Mary’s College, Conseil scolaire catholique du district supérieur de Huron)

Cette exposition offre à la Galerie d’art d’Algoma l’occasion de présenter une collaboration unique entre divers artistes/partenaires locaux pour explorer les visions du monde des peuples autochtones et non autochtones. S’appuyant sur des motifs liés aux ressources naturelles, l’exposition examine l’importance de la terre et de l’eau et notre interconnexion avec la Terre et entre nous. À travers l’installation sculpturale, le récit collectif et la narration personnelle de l’exposition, les artistes examinent le passé, cultivant une conscience plus profonde de nos histoires communes tout en regardant vers un avenir plus respectueux et inclusif. Le titre de l’exposition, Confluence, ou « la fusion de deux rivières », suggère un flux perpétuel vers la transformation. Ce projet rejoindra un large public en ce qui concerne l’environnement et la démographie d’Algoma ainsi que les enjeux universels qui nous touchent tous.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Jasmina Jovanovic, directrice générale/conservatrice en chef, Art Gallery of Algoma, à [email protected] ou au 705-297-3769.