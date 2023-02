Une nouvelle “explosion de météore” marque l’anniversaire de l’incident de Tcheliabinsk

Les résidents locaux ont signalé une “boule de feu dans le ciel” dans le sud du Texas

Un météore présumé a été vu en train de flamboyer dans le ciel au-dessus du Texas mercredi soir, selon un shérif local, qui a cité les contrôleurs aériens de la région. Le service météorologique national des États-Unis a confirmé qu’il avait détecté un “éclair” dans l’atmosphère, presque exactement dix ans après la chute d’un énorme météore à Tcheliabinsk, en Russie.

Eddie Guerra, shérif du comté d’Hidalgo s’est rendu sur les réseaux sociaux pour relayer les rapports des autorités de l’aviation à Houston, affirmant que plus d’un avion avait repéré un météore près de McAllen, une ville frontalière du sud du Texas.

“A été informé par mes partenaires fédéraux que le contrôle du trafic aérien de Houston a reçu des rapports de deux avions indiquant qu’ils ont vu une météorite à l’ouest de McAllen. Où le point d’impact exact est inconnu, “ a déclaré le shérif, ajoutant qu’aucun dommage n’avait été signalé dans la région.

En savoir plus REGARDEZ l’astéroïde exploser en “boule de feu”

Le chef de la police d’Alton, à proximité, Jonathan Flores, a déclaré aux médias locaux qu’il se sentait “détruire” mercredi soir, mais n’a pas pu déterminer son origine.

« Je sais que c’était répandu. Plusieurs villes reçoivent le même appel », il a dit.

Les forces de l’ordre d’une autre ville voisine, Mission, ont déclaré avoir reçu des centaines de rapports similaires de la part d’habitants qui « J’ai entendu la terre trembler », avec le chef de la police Cesar Torres notant que le département a demandé “Appui aérien” du ministère de la Sécurité publique du Texas. Jusqu’à présent, aucun dégât ou blessé n’a été signalé dans la ville.

La branche du Service météorologique national de Brownsville et de la vallée du Rio Grande, au Texas, a ensuite partagé des images capturées par son géostationnaire Lightning Mapper, affirmant qu’il avait “a reçu des rapports d’un possible météore / boule de feu dans le ciel plus tôt ce soir à l’ouest de McAllen.” Il a expliqué que les images montrent qu’il y avait un “flash dans l’atmosphère” suffisamment lumineux pour être vu par les satellites en orbite vers 17h30 heure locale.

EN SAVOIR PLUS: Défense OVNI : Washington se tourne vers la science-fiction pour augmenter les dépenses militaires

L’observation présumée d’un météore survient exactement dix ans jour pour jour après qu’une énorme boule de feu a été vue au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, en 2013. Cet incident a été causé par un astéroïde d’environ 59 pieds (18 mètres) de diamètre et pesant 10 000 tonnes, qui a explosé en l’atmosphère et produit une importante onde de choc. L’explosion et la chute de débris ont fait près de 1 500 blessés et endommagé des milliers de bâtiments, mais n’ont fait aucun mort.