Une nouvelle explication longue du COVID : de faibles niveaux de sérotonine ?

Les antidépresseurs pourraient-ils être la clé du traitement du COVID long ? Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont découvert un lien entre le long COVID et les niveaux de sérotonine dans le corps, ce qui pourrait offrir une nouvelle explication à la maladie. L’étude pointe même vers un traitement possible.

La sérotonine est un neurotransmetteur qui remplit de nombreuses fonctions dans l’organisme. C’est l’ingrédient actif des antidépresseurs les plus couramment prescrits – les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), qui comprennent sertraline, fluoxétine, paroxétine, citalopramet le cscitalopram.

La sérotonine est largement étudiée pour ses effets sur le cerveau : elle régule la messagerie entre les neurones, affectant le sommeil, l’humeur et la mémoire. Il est présent dans l’intestin, se trouve dans les cellules du tractus gastro-intestinal et est absorbé par le sang. plaquettes. La sérotonine intestinale, connue sous le nom de sérotonine circulante, est responsable de nombreuses autres fonctions, notamment la régulation du flux sanguin, de la température corporelle et de la digestion.

De faibles niveaux de sérotonine pourraient entraîner un certain nombre de symptômes apparemment sans rapport, comme dans le cas d’un long COVID, disent les experts. La condition affecte environ 7% des Américains et est associé à un un large éventail de problèmes de santénotamment fatigue, essoufflement, symptômes neurologiques, douleurs articulaires, caillots sanguins, palpitations cardiaques et problèmes digestifs.

Le long COVID est difficile à traiter car les chercheurs n’ont pas été en mesure d’identifier les mécanismes sous-jacents à l’origine d’une maladie prolongée après une infection par le SRAS-CoV-2, a déclaré l’auteur de l’étude. Christophe A. ThaissPhD, professeur adjoint de microbiologie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie.

L’espoir est que cette étude puisse avoir des implications pour de nouveaux traitements, a-t-il déclaré.

“Un long COVID peut avoir des manifestations non seulement dans le cerveau mais dans de nombreuses parties différentes du corps, il est donc possible que les réductions de sérotonine soient impliquées dans de nombreux aspects différents de la maladie”, a déclaré Thaiss.

chez Thaïss étudepublié dans la revue Celluleont trouvé des taux de sérotonine plus faibles chez les patients atteints d’une forme longue de la COVID-19 par rapport aux patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 aiguë mais qui se sont complètement rétablis.

Son équipe a découvert que les réductions de la sérotonine étaient dues à de faibles niveaux de virus SARS-CoV-2 en circulation qui provoquaient une inflammation persistante ainsi qu’à une incapacité du corps à absorber le tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine. Il a également été démontré que les plaquettes sanguines hyperactives jouent un rôle ; ils servent de principal moyen d’absorption de la sérotonine.

L’étude ne fait aucune recommandation en matière de traitement, mais comprendre le rôle de la sérotonine dans les cas de COVID long ouvre la porte à une foule d’idées nouvelles qui pourraient ouvrir la voie à des essais cliniques et affecter les soins.

“L’étude nous donne quelques cibles possibles qui pourraient être utilisées dans de futures études cliniques”, a déclaré Thaiss.

Le virus circulant persistant est l’un des facteurs responsables des faibles niveaux de sérotonine, a déclaré l’auteur de l’étude Michael Peluso, MD, professeur adjoint de recherche en médecine infectieuse à la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Francisco. Cela souligne la nécessité de réduire la charge virale en utilisant des médicaments antiviraux comme le nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid), qui est approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement du COVID-19, et VV116, qui n’a pas encore été approuvé pour une utilisation contre le COVID.

Recherche publiée dans le numéro de février 2023 de Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre ont découvert que l’agent antiviral oral VV116 était aussi efficace que le nirmatrelvir/ritonavir pour réduire la charge virale de l’organisme et faciliter la guérison de l’infection par le SRAS-CoV-2. Il a également été démontré que le Paxlovid réduit le risque de contracter un long COVID après une infection aiguë par le SRAS-CoV-2.

Les chercheurs étudient des moyens de cibler directement les niveaux de sérotonine, potentiellement en utilisant les ISRS. Mais ils doivent d’abord étudier si l’amélioration du niveau de sérotonine fait une différence.

“Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un bon essai clinique pour voir si la modification des niveaux de sérotonine chez les personnes atteintes d’un long COVID entraînera un soulagement des symptômes”, a déclaré Peluso.

En effet, la recherche a montré que la fluoxétine ISRS ainsi qu’un supplément de glycine-tryptophane amélioraient la fonction cognitive chez les modèles de rongeurs infectés par le SRAS-CoV-2, qui ont été utilisés dans une partie de l’étude.

David F. Putrino, PhD, qui dirige la clinique COVID longue du système de santé Mount Sinai à New York, a déclaré que la recherche aide à « dresser un tableau biologique » qui est conforme à d’autres recherches sur les mécanismes à l’origine des symptômes prolongés du COVID.

Mais Putrino, qui n’a pas participé à l’étude, met en garde contre le traitement des patients atteints d’une longue COVID avec des ISRS ou tout autre traitement augmentant la sérotonine avant de tester les patients pour déterminer si leurs niveaux de sérotonine sont réellement inférieurs à ceux des personnes en bonne santé.

“Nous ne voulons pas supposer que chaque patient atteint d’un long COVID aura des niveaux de sérotonine plus faibles”, a déclaré Putrino.

De plus, les chercheurs doivent déterminer si les ISRS augmentent les niveaux de sérotonine en circulation. Il est important de noter que les chercheurs ont constaté des niveaux plus faibles de sérotonine en circulation, mais que les niveaux de sérotonine dans le cerveau sont restés normaux.

Traditionnellement, les ISRS sont utilisés en clinique pour augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau et non dans le corps.

“Que cela contribue à une augmentation des niveaux systémiques de sérotonine, c’est quelque chose qui doit être testé”, a déclaré Akiko Iwasaki, PhD, co-chercheur principal de l’étude sur la récupération du COVID-19 de la Yale School of Medicine, qui n’a pas participé. dans la recherche.

Jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont pas identifié un seul biomarqueur unificateur qui semble provoquer une longue COVID chez tous les patients, a déclaré Iwasaki. Certaines recherches ont révélé des taux plus élevés de certaines cellules immunitaires et biomarqueurs, par exemple les monocytes et les lymphocytes B activés, ce qui indique une réaction plus forte et continue. réponse anticorps au virus. D’autres recherches récentes menées par Iwasaki, Putrino et d’autres ont été publiées dans la revue Nature ont montré que les patients atteints de COVID de longue durée ont tendance à avoir des niveaux de cortisol plus faibles, ce qui pourrait être un facteur de fatigue extrême ressentie par de nombreuses personnes souffrant de cette maladie.

Le Cellule Les résultats de l’étude sont prometteurs, mais ils doivent être reproduits chez davantage de personnes, a déclaré Iwasaki. Et même s’ils étaient reproduits dans une population étudiée plus large, il ne s’agirait toujours que d’un biomarqueur associé à un sous-type de la maladie. Il est nécessaire de mieux comprendre quels biomarqueurs correspondent à quels symptômes afin que les traitements les plus efficaces puissent être identifiés, a-t-elle déclaré.

Putrino et Iwasaki ont soutenu qu’il n’y avait pas un seul facteur qui puisse expliquer tout le long COVID. Il s’agit d’une maladie complexe provoquée par une multitude de mécanismes différents.

Pourtant, de faibles niveaux de sérotonine pourraient constituer une pièce importante du puzzle. La prochaine étape, a déclaré Iwasaki, consiste à découvrir combien des millions d’Américains atteints d’un long COVID possèdent ce biomarqueur.

« Les personnes travaillant dans le domaine du COVID long devraient désormais envisager cette voie et réfléchir à des moyens de mesurer la sérotonine chez leurs patients. »