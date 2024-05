Une nouvelle étude sur l’herpès révèle des informations « importantes »

Les scientifiques ont découvert comment le redoutable virus de l’herpès pénètre dans nos cellules.

Le virus de l’herpès simplex de type 1, la principale cause de l’herpès buccal, pénètre dans les cellules nerveuses en prenant en charge les processus de transport cellulaire, selon un nouvel article publié dans le journal Actes de l’Académie nationale des sciences.

Cette découverte pourrait aider les chercheurs à développer de nouveaux traitements plus efficaces contre ce virus sournois et étonnamment courant.

L’herpès simplex de type 1 (HSV-1) est principalement responsable de l’herpès buccal. Environ 67 pour cent des personnes âgées de moins de 50 ans dans le monde, soit 3,7 milliards, sont infectées par ce virus, qui peut provoquer des poussées de boutons de fièvre sur et autour de la bouche. L’herpès simplex de type 2 (HSV-2) provoque principalement l’herpès génital, 13 % des personnes âgées de 15 à 49 ans dans le monde, soit environ 490 millions de personnes, étant infectées par ce virus. Les deux types de virus peuvent provoquer des symptômes à la fois dans la bouche et dans les régions génitales, mais la majorité des herpès buccals sont causés par le HSV-1 et les organes génitaux par le HSV-2.

Image principale, une femme atteinte d’herpès buccal. En médaillon, un cytomégalovirus de la famille des Herpesviridae. Les scientifiques ont découvert un moyen par lequel l’herpès pénètre dans nos cellules.

Ces infections virales se propagent par contact peau à peau, généralement par baiser pour le HSV-1 et par contact sexuel pour le HSV-2, infectant les cellules nerveuses. De nombreuses personnes ne présentent jamais de symptômes d’infection par l’herpès simplex, mais celles qui en présentent présentent des cloques douloureuses au niveau des zones infectées, qui peuvent réapparaître après de longues périodes de dormance. Les déclencheurs d’une poussée récurrente peuvent inclure l’exposition au soleil, le stress, la chirurgie, les maladies ou la fièvre. Il n’existe pas encore de remède contre les infections par ces virus, car ils campent dans le système nerveux.

Selon le nouvel article, l’herpès pourrait pénétrer dans nos cellules nerveuses en utilisant des structures appelées microtubules et en utilisant des moteurs protéiques spéciaux appelés dynéine et kinésine pour se déplacer.

La dynéine est une minuscule protéine présente dans les cellules qui agit comme un petit moteur et aide à déplacer les objets à l’intérieur de la cellule. Cela peut inclure le transport de particules alimentaires, de déchets et d’autres matériaux là où ils doivent aller. La dynéine fonctionne en parcourant des pistes à l’intérieur de la cellule appelées microtubules, se dirigeant principalement vers le centre de la cellule. La kinésine est un autre type de protéine motrice, comme la dynéine, mais elle se déplace généralement dans la direction opposée. La kinésine « marche » le long des mêmes microtubules que la dynéine, mais se dirige généralement vers les parties externes de la cellule.

« Nous développons des vaccins contre ces virus et ces vaccins ont été conçus spécifiquement pour ne pas pénétrer dans votre système nerveux », a déclaré l’auteur de l’étude Gregory Smith, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université Northwestern, dans un communiqué. « Nous savions comment les faire muter pour qu’ils n’atteignent pas le système nerveux. Mais nous ne comprenions pas complètement, d’un point de vue mécanique, pourquoi nos mutations étaient si efficaces. »

Une image montre le virus de l’herpès simplex. Le virus détourne la kinésine et la dynéine.

Une image montre le virus de l’herpès simplex. Le virus détourne la kinésine et la dynéine.

CDC



Les chercheurs de l’Université Northwestern décrivent comment ils ont attaché des marqueurs fluorescents spéciaux au virus pour observer comment il se déplaçait dans une cellule infectée. Ils ont découvert qu’une protéine du virus appelée pUL37 détournait et désactivait la kinésine de la cellule pour accélérer son voyage vers le noyau de la cellule nerveuse.

« Nos résultats démontrent comment les alphaherpèsvirus, tels que le HSV-1, ont évolué pour devenir très efficaces pour envahir le système nerveux », co-auteur de l’étude DongHo Kim, titulaire d’un doctorat. étudiant du laboratoire Smith, a déclaré dans le communiqué. « Le virus y parvient en régulant spatialement et temporellement la protéine motrice kinésine pour permettre une livraison fluide des particules virales vers le noyau. L’incapacité à réguler le moteur kinésine l’amènera à s’engager dans une lutte acharnée avec le moteur dynéine opposé, et le virus ne parvient pas à se déplacer dans une direction ou dans une autre. »

Les chercheurs espèrent utiliser ces découvertes pour potentiellement créer de nouveaux traitements contre les infections herpétiques.

« Je pense que notre modèle ajoute une étape significative dans la compréhension du processus de neuro-invasion par HSV-1, et je suis personnellement ravi de voir comment nous pouvons utiliser cette machinerie pour des thérapies potentielles », a déclaré Kim.

« Grâce à cette nouvelle compréhension, nous pouvons désormais approfondir ce processus chorégraphié qui transmet du matériel génétique viral du monde extérieur à nos neurones », a convenu Smith.

