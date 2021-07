Une nouvelle étude sur les fossiles de dinosaures met en lumière l’évolution d’une technique de respiration unique

Une nouvelle étude est ici pour présenter de nouvelles informations sur la façon dont les anciens animaux respiraient. Une équipe de scientifiques internationaux a publié leur étude dans le journal eLife la semaine dernière, montrant leurs observations sur la biologie respiratoire des dinosaures après avoir étudié un fossile.

L’équipe de chercheurs comprenait : Viktor J Radermacher est un auteur correspondant, Vincent Fernandez, Emma R Schachner, Richard J Butler, Emese M Bordy, Michael Naylor Hudgins, William J de Klerk, Kimberley EJ Chapelle et Jonah N Choiniere. L’étude a scanné l’un des fossiles de dinosaures les plus complets jamais trouvés, celui de Heterodontosaurus tucki, un petit dinosaure herbivore. Le fossile a été découvert dans la région du Cap oriental en Afrique du Sud.

À l’aide des données de la source européenne de rayonnement synchrotron (ESRF), les chercheurs ont pu déterminer comment le dinosaure respirait. L’étude a annulé la croyance antérieure selon laquelle tous les dinosaures avaient des poumons qui fonctionnaient comme ceux des oiseaux. Leurs observations ont montré que Heterodontosaurus utilisait un mécanisme de respiration différent. On pense maintenant que l’animal éteint avait des os en forme de cure-dents appelés gastralia, et une paire d’os sternal et de côtes sternales en forme de raquette de tennis. Ces os ont élargi à la fois sa poitrine et son ventre afin de respirer.

Les scientifiques ont mentionné dans l’étude que cette structure squelettique augmentait le mouvement de la poitrine, ce qui n’était possible que chez les ornithischiens plus primitifs ou les reptiles herbivores éteints. Chez les espèces avancées, cette anatomie n’était pas présente et, par conséquent, le mouvement respiratoire était également beaucoup plus moderne. La recherche mentionne que si la poitrine était plus simple chez les espèces avancées, leur bassin était plus spécialisé et aurait joué un rôle dans la respiration comme c’est le cas chez les crocodiles modernes.

Les espèces étudiées pour cette recherche ont foulé la terre il y a 200 millions d’années au début du Jurassique. Grâce à la découverte de son mécanisme respiratoire unique, les scientifiques pensent que les différences dans les stratégies de respiration pourraient être l’une des raisons sous-jacentes de l’extinction de certaines lignées d’animaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici