Une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à San Diego affirme que les lésions des axones peuvent provoquer de graves maladies neurodégénératives. En outre, il a ajouté des suggestions sur la façon dont il peut être protégé pour encourager la croissance des neurones. Les longues et minces projections effectuent des impulsions électriques d’une cellule nerveuse à l’autre, permettant les communications cellulaires.

Un article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) a constaté que la lésion de l’axone entraîne souvent plusieurs problèmes neurodégénératifs tels que le glaucome et la maladie d’Alzheimer.

Il a en outre été découvert qu’une telle blessure peut également entraîner une altération neuronale et la mort cellulaire. Les chercheurs savent que l’entrave à une enzyme, connue sous le nom de Dual Leucine zipper Kinase (DLK), semble protéger puissamment les neurones dans un large éventail de modèles de maladies neurodégénératives et de récupération axonale. Jusqu’à présent, aucune méthode efficace n’a été établie afin de modifier les gènes pour favoriser la régénération et améliorer la survie à long terme des neurones.

Une équipe combinée de chercheurs de la faculté de médecine de San Diego de l’Université de Californie et du Shiley Eye Institute de l’UC San Diego Health a souligné une autre famille d’enzymes, connue sous le nom de cellules germinales kinase quatre kinases (GCK-IV kinases). Le retard de celui-ci est fortement neuroprotecteur, permettant également la régénération des axones et formant une excellente procédure thérapeutique pour traiter certaines maladies neurodégénératives.

Professeur agrégé d’ophtalmologie au département d’ophtalmologie de la famille Viterbi du Shiley Eye Institute, l’auteur principal Derek Welsbie, MD, PhD, a confirmé que lui et son équipe ont résolu ensemble qu’un ensemble de gènes présents qui, lorsqu’ils sont inhibés, permettent aux cellules du nerf optique de tirer à travers et régénérer. Les chercheurs ont créé des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) à partir de cellules souches humaines, en les suivant avec une série de criblages qui ont été réalisés. Un type de neurone trouvé près de la région interne de la rétine de l’œil est le RGC. Ils collectent les données visuelles des photorécepteurs et contribuent ensemble à la transmission de l’information au cerveau.

Un groupe de produits chimiques bien étudiés faisait partie du premier criblage impliquant des tests qui évaluaient leur capacité à augmenter la survie des RGC. Le second, en revanche, était de mesurer leur capacité de promotion de la régénération.

Welsbie et ses collègues ont basé leur travail sur les RGC alors qu’ils examinaient les neuropathies optiques, comme le glaucome. En plus de la pression oculaire, le glaucome est une maladie neurodégénérative identifiée par la perte continue de CGR et de leurs axones, causant des dommages structurels, mesurables et fonctionnels au nerf optique, même une déficience visuelle et la cécité.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, on estime que 3 millions d’Américains sont diagnostiqués avec un glaucome, qui est la deuxième cause majeure de cécité. Welsbie a noté que le travail recommande de fortes possibilités thérapeutiques, mais a averti que la question de savoir si les résultats s’étendent à d’autres types de neurones reste à déterminer.