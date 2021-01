L’univers grandit. C’est un fait bien établi que même après des millions d’années et des milliards d’années-lumières du Big Bang, il y a de nouvelles formations d’étoiles dans diverses parties de l’univers. Cependant, une nouvelle étude suggère que dans certaines galaxies, la formation d’étoiles s’est arrêtée et qu’elles n’abritent plus que des étoiles extrêmement anciennes. Les galaxies mourantes pourraient avoir quelque chose à voir avec les queues de marée.

Il existe deux types de galaxies – spirale, comme notre propre maison la Voie lactée. Les spirales ont des bords inégaux en raison des bras en spirale qui s’étendent. Deuxièmement, les elliptiques, qui ont des bords lisses car ils sont essentiellement un cercle étiré.

L’étude publiée dans le journal Nature essaie d’éclairer comment et pourquoi ces galaxies «mortes» voient le jour.

La formation des étoiles est un processus complexe. Les nuages ​​moléculaires denses au sein d’une galaxie s’effondrent et s’agglutinent dans une danse d’énergie et de gravité menant finalement à la naissance d’une étoile. Cela rend donc le gaz essentiel à la formation des étoiles. Les chercheurs ont ensuite découvert une galaxie ID2299 qui éjectait près de la moitié de son gaz de formation d’étoiles. La quantité réelle de gaz désaffecté peut être équivalente à 10 000 soleils par an.

D’autre part, le taux de formation d’étoiles de cette galaxie particulière s’est avéré beaucoup plus rapide que la Voie lactée. Avec 46% de leurs nuages ​​de gaz totaux émis, et le gaz restant est consommé à un rythme rapide conduira à des épuisements. Les chercheurs avancent qu’avec cette situation, la galaxie «s’éteindra» effectivement dans environ des dizaines de millions d’années. Une formation d’étoiles prend au moins des milliards d’années, ce qui signifie qu’aucune nouvelle étoile ne sera formée dans cette galaxie particulière.

Les chercheurs ont expliqué cette éjection improbable à un phénomène appelé queue de marée. Ceux-ci sont formés lorsque deux galaxies se heurtent, fusionnant finalement les uns avec les autres. L’effet de la queue de marée, qui est essentiellement un flux de gaz et d’étoiles à l’extrémité de la galaxie et s’étendant dans l’espace interstellaire, est causé par l’interaction. Pensez à l’effet de traction de la lune sur la Terre.

L’étude est révolutionnaire. Le fait que les galaxies puissent potentiellement mourir en raison de l’expulsion de gaz n’a jamais été observé auparavant. Auparavant, les éjections étaient associées à des vents galactiques (généralement générés par des trous noirs supermassifs ou la formation d’étoiles). Cependant, cette éjection particulière ne semble pas être affectée par les vents galactiques.

C’est la fusion elle-même qui détient la clé de la survie d’une galaxie. Une collision peut inciter une galaxie à expulser du gaz à une limite où elle ne peut plus supporter de nouvelle formation d’étoiles.

Bien que cela ne puisse être confirmé jusqu’à ce qu’une autre galaxie soit observée avec un destin similaire. Comme on peut le deviner, observer des galaxies à des millions et des milliards d’années-lumière n’est pas toujours la chose la plus facile à faire.