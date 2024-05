Une nouvelle étude suggère que le régime Keto pourrait en fait être nocif pour la santé

Le régime cétogène est devenu populaire au début des années 2000 avec le mantra « la graisse n’est pas l’ennemi ». Mais une étude couverte dans le numéro de mars 2024 de Problèmes actuels en cardiologie suggère que le régime alimentaire, qui se concentre sur des aliments riches en graisses et réputés très faibles en glucides, est peut-être une sorte de cheval de Troie.

Le papier, publié par Joanna Popiolek-Kalisz, MD et PhD, a découvert quelques problèmes avec les paramètres du régime alimentaire. La première était liée à la perte de poids : même si de nombreuses personnes qui l’ont suivie ont connu une perte de poids rapide (ce qui est typique d’un changement important de régime), il s’agissait probablement principalement d’une perte de poids. poids de l’eau et n’a pas réussi à produire des changements positifs permanents sur la santé du corps. « Le régime cétogène ne remplit pas les critères d’une alimentation saine », déclare Popiolek-Kalisz dans l’article. Bien au contraire, en fait : lorsqu’il s’agit de santé cardiaque globale, « le régime pauvre en glucides est plus bénéfique que le régime très pauvre en glucides (y compris le régime cétogène) ». En raison de l’accent mis par le régime céto sur les graisses, ceux qui y adhèrent ont généralement un taux plus élevé de cholestérol LDLqui est associée à un risque plus élevé de maladie cardiaque, d’artères obstruées et de décès.

Les régimes alimentaires faibles en glucides comprennent le régime Atkins, le régime paléo et le régime South Beach. D’autres études ont noté que le régime céto peut également conduire à carences majeures en vitamines et minéraux (ainsi qu’un surplus de vitamine K liposoluble, également malsaine pour le cœur) et augmentation des calculs rénaux.

Selon le Conseil international de l’information alimentaire Selon une étude annuelle, plus de la moitié des Américains suivent un régime ou des habitudes alimentaires spécifiques, mais la popularité du régime céto riche en graisses a chuté de 4 % par rapport à 2023. Cette tendance va probablement se poursuivre à la baisse.