Une nouvelle étude suggère que des médicaments intelligents comme le Ritalin peuvent réduire la productivité

L’idée et l’allure derrière les « drogues intelligentes » sont assez simples : prenez une pilule, obtenez un coup de pouce cérébral. Des étudiants en médecine utilisant Adderall pour passer des concours aux altruistes efficaces qui utilisent le modafinil anti-narcoleptique pour travailler plus et dormir moins, la demande croissante des consommateurs pour l’amélioration cognitive alimente une industrie nootropique qui éclipse les martinis du midi et les transactions financières saupoudrées de cocaïne. la combinaison travail/drogue du jour.

Dans une enquête mondiale menée auprès de dizaines de milliers de participants, la consommation de drogues intelligentes non médicales parmi les répondants américains est passée de 20 % en 2015 à 30 % en 2017. Au cours de la même période, leur consommation en France est passée de 3 % à 16 %, et le Royaume-Uni a connu une augmentation de 5 % à 23 %.

Des preuves anecdotiques de la gamme de médicaments intelligents suggèrent certains avantages – une concentration plus nette, une motivation plus forte, des sources d’agitation pour aider à suivre une culture qui valorise la mouture. Mais l’utilisation non médicale a pris une longueur d’avance sur la recherche, et les recherches existantes présentent des avantages mitigés.

Maintenant, une nouvelle étude dans la revue Avancées scientifiques Des chercheurs de l’Université de Melbourne et de l’Université de Cambridge – Elizabeth Bowman, David Coghill, Carsten Murawski et Peter Bossaerts – constatent que loin de rendre les utilisateurs plus intelligents, les drogues intelligentes semblent en fait saper les performances cognitives.

Les auteurs ont testé les effets de trois médicaments – le méthylphénidate (plus connu sous l’un de ses noms de marque, le Ritalin), le modafinil et la dextroamphétamine (nom de marque Dexedrine, entre autres) – sur une tâche cognitive conçue pour imiter plus étroitement les complexités de la vie réelle. – problèmes mondiaux que les études antérieures sur les stimulants.

Loin de simplement conclure que les médicaments intelligents offrent peu d’avantages, les chercheurs ont découvert que les médicaments semblaient en fait aggraver la situation des utilisateurs. Alors que les sujets de l’étude travaillaient plus dur pendant qu’ils prenaient les médicaments par rapport au placebo, la « qualité de l’effort », ou la productivité, a en fait diminué. Le résultat est que les drogues intelligentes ont amené les utilisateurs à consacrer plus d’efforts au travail tout en étant moins productifs, ce qui n’est pas exactement une image d’amélioration cognitive.

« Mon conseil serait: restez loin d’eux », a déclaré Bossaerts, l’un des co-auteurs et économiste à l’Université de Cambridge. « En fin de compte, les performances que vous atteignez ne sont pas meilleures, voire pires, que sans les médicaments. »

Les épreuves du sac à dos

L’étude randomisée en double aveugle a observé 40 participants (17 femmes, 23 hommes) âgés de 18 à 35 ans. Au cours d’une série de quatre séances distinctes espacées chacune d’une semaine, les participants ont reçu des doses uniques de chaque médicament. Ils ont ensuite été invités à accomplir une tâche cognitive particulièrement difficile : le problème du sac à dos.

Voici comment cela fonctionne : Imaginez que vous avez un sac à dos avec une limite de poids, disons 50 livres. Devant vous se trouve une pile d’articles différents, chacun avec un poids et une valeur assignés particuliers. La tâche consiste à trouver la combinaison d’éléments qui maximise la valeur de ce qui est stocké dans le sac à dos tout en restant sous la limite de poids. Dans l’étude, le problème a été résolu via un ordinateur, de sorte que les participants pouvaient cliquer sur des articles dans et hors du sac, tout en voyant les lectures de son poids total et de sa valeur à l’écran.

« On sous-estime souvent à quel point les tâches auxquelles les humains sont confrontés dans la vie moderne sont difficiles », écrivent les auteurs dans l’étude. « À un niveau abstrait, de nombreuses tâches quotidiennes appartiennent à une classe mathématique de problèmes considérés comme » difficiles « , un niveau de difficulté non capturé par les tâches cognitives utilisées dans les études antérieures sur les stimulants. » Le problème du sac à dos, en revanche, est censé capturer le même degré de difficulté que de nombreuses situations du monde réel présentent.

Les auteurs de l’étude avaient des raisons de s’attendre à ce que les médicaments intelligents facilitent la tâche. Le méthylphénidate, la dextroamphétamine et le modafinil augmentent tous la dopamine et la norépinéphrine, des neurotransmetteurs impliqués respectivement dans le contrôle de la motivation et l’excitation. Plus de dopamine et de norépinéphrine se traduiraient apparemment par un effort accru et des performances plus élevées.

Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Parmi tous les médicaments, aucun n’a réellement amélioré les chances de trouver la bonne solution. Par rapport à leurs tentatives sobres, lorsque les participants prenaient l’un des médicaments, ils avaient tendance à déployer plus d’efforts, pour arriver à des combinaisons pires que celles qu’ils réussissaient lorsqu’ils ne prenaient pas de médicaments.

« L’effort » a été mesuré de deux manières : le temps passé à chercher une réponse avant de soumettre leur solution et le nombre de « mouvements » d’articles dans et hors du sac à dos pour chaque instance. Les auteurs ont constaté que lorsque les participants prenaient les médicaments, ils passaient plus de temps avant de soumettre leurs réponses et essayaient plus de mouvements avant de se fixer sur leurs choix finaux. Ces résultats pourraient suggérer que les médicaments ont réussi à augmenter la « motivation » – c’est-à-dire, essentiellement, la volonté de continuer à travailler sur un problème. Mais cette motivation accrue induite par la drogue et ce travail supplémentaire se sont finalement traduits par des résultats de moindre qualité.

Dans ce cas, une « qualité inférieure » ​​signifiait une productivité inférieure, mesurée par le gain moyen de valeur par déplacement tout en essayant de remplir le sac à dos. Sous l’influence, les efforts des participants sont devenus moins systématiques et plus aléatoires, entraînant plus d’efforts inutiles, entraînant une baisse de la productivité.

Bien entendu, aucune étude ne peut à elle seule écraser des questions complexes. La taille de l’échantillon n’était que de 40, et peu importe à quel point une conception expérimentale comme le problème du sac à dos peut être intelligente, généraliser les résultats à une déclaration générale sur la productivité au sens large, sans parler de savoir s’ils rendent un « plus intelligent », est un étirement. Mais la conception de l’étude, a expliqué Bossaerts par e-mail, est la première qui est «vraiment difficile, au sens mathématique. Le problème du sac à dos est considéré comme insoluble même pour les ordinateurs. Plus nos expériences deviennent difficiles, plus nous pourrions en apprendre davantage sur la façon dont les médicaments intelligents affectent réellement les résultats dans le monde réel et désordonné.

La productivité n’est pas toujours intelligente

Selon le cadre de l’étude, ce que les auteurs appellent les « médicaments véritablement intelligents » seraient ceux « qui non seulement augmentent l’effort, mais améliorent également la qualité de l’effort » – en d’autres termes, travailler plus dur et de manière plus productive. Mais nous ne devrions pas être si prompts à assimiler le fait de devenir plus intelligent à devenir plus productif ou meilleur en pensée systématique.

Est-ce vraiment intelligent, existentiellement parlant, de prendre une drogue qui vous fait « aimer le travail mais détester les gens », comme l’a rapporté Sebastián Serrano dans Vice of modafinil ? « Vous vous sentez plus énergique, motivé, concentré, mais cette perception cache le fait que vous devenez plus erratique », a déclaré Bossaerts. Les réponses de plus en plus erratiques sont précisément ce qui a miné la productivité dans l’étude, ce qui soulève la question : qu’est-ce qui pourrait mal fonctionner avec les médicaments intelligents ?

Les conditions de laboratoire ne peuvent qu’isoler une partie de la vie humaine de tout le reste. En fait, c’est en quelque sorte le but, d’éliminer le bruit et de cibler une hypothèse particulière. Peu importe comment la productivité, la qualité ou l’intelligence sont finalement définies, il y a toujours la question supplémentaire de savoir quels effets se situent au-delà de la portée de l’étude. Dans son auto-expérimentation, Serrano a découvert : « D’habitude, j’adore marcher, mais à cause de la drogue, cela m’a soudainement semblé être une perte de temps totale. » L’optimisation de la productivité seule laisse une sorte de vide spirituel qui peut envoyer des personnes très intelligentes à la recherche de ce qu’elles ont manqué.

Les drogues intelligentes peuvent donc refléter notre moment culturel plus que nous ne voulons l’admettre. Les pressions de la méritocratie dans un contexte de précarité croissante, les exigences éducatives acharnées qui commencent par des écoles maternelles hyper compétitives et la menace de l’insécurité de l’emploi due à une peur renouvelée de l’automatisation rendent parfaitement intelligible le désir de trouver un avantage. Qui a le temps d’optimiser sa vie autour des balades et de la spiritualité ?

Pris occasionnellement, Bossaerts a déclaré que les drogues intelligentes sont presque inoffensives. Mais ils peuvent créer une légère dépendance, « donc les prendre plus fréquemment peut entraîner un cercle vicieux ». Plus préoccupant encore, nous n’avons pas d’études à long terme sur les effets secondaires d’une utilisation prolongée hors AMM et nous comprenons peu comment ils pourraient interagir avec d’autres substances que l’on prend. À long terme, c’est un pari que les utilisateurs prennent à leurs risques et périls.

Cependant, il y a déjà des conséquences pour ceux qui dépendent des médicaments pour leur fonctionnement quotidien. Lorsqu’un médicament est balayé par le battage médiatique des médicaments intelligents, la demande croissante l’éloigne de ceux qui en dépendent pour leur fonctionnement quotidien. C’est déjà le cas avec Adderall et Ozempic (un médicament contre le diabète utilisé pour perdre du poids) aujourd’hui.

Toutes ces mises en garde en place, si nous pouvions développer des médicaments qui améliorent à la fois la motivation et la productivité sans effets secondaires, contre-indications ou bousiller ceux qui en dépendent, pourquoi pas ? Mais pour le nombre croissant d’utilisateurs de drogue intelligents, si le problème du sac à dos est une indication, nous ne les avons pas encore.