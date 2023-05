Une nouvelle étude suggère que certains athlètes réussissent mieux dans des climats plus chauds

Est-il possible que certains athlètes soient plus performants que d’autres en fonction du climat ? Une nouvelle étude aux États-Unis tente de répondre à cette question en utilisant les données des compétitions Ironman.

Le triathlon Ironman est une course longue distance où les concurrents nagent, font du vélo et courent un marathon, le tout en l’espace d’environ 10 à 15 heures. Ryan Calsbeek, professeur de sciences biologiques au Dartmouth College dans le New Hampshire, a examiné les données de près de 200 candidats sur 20 ans pour voir si la température le jour de la compétition pouvait avoir affecté leurs résultats.

Bien qu’aucune différence nette n’ait été observée lors des portions de natation ou de cyclisme de la course, les performances au cours du marathon pourraient être liées au physique de l’athlète. Cependant, cette tendance n’a été observée que chez les hommes.

Les athlètes plus grands et plus maigres, avec des membres plus longs, excellaient dans les marathons tenus dans des climats chauds. Pendant ce temps, les athlètes avec des corpulences plus trapues et des membres plus courts ont obtenu de meilleurs résultats dans des climats plus frais.

