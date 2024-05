Une nouvelle étude souligne un lien possible entre les tatouages ​​et le lymphome, mais les experts affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires

CNN

—



Une étude suédoise a découvert un lien potentiel entre les tatouages ​​et un type de cancer appelé lymphome malin, mais il appelle finalement à davantage de recherches sur le sujet, et Les experts en cancérologie affirment que le lien possible est exagéré.

Les chercheurs, de Université de Lundont dit qu’ils voulaient faire l’étude parce que on en sait peu sur les effets à long terme du tatouage sur la santé, malgré sa popularité continue. Rien qu’aux États-Unis, près d’un tiers des personnes ont au moins un tatouage, en 2023 Centre de recherche Pew enquête trouvée.

Le étude, publiée dans l’édition la plus récente de la revue eClinicalMedicine, a impliqué près de 12 000 personnes en Suède. À partir des registres de population, les chercheurs ont identifié toutes les personnes diagnostiquées avec un lymphome malin entre 2007 et 2017 – soit près de 3 000 personnes – et les ont comparées à un groupe du même âge et du même sexe qui n’avait pas de cancer.

Le lymphome malin est un cancer du système lymphatique, la partie du corps qui aide à combattre les germes et les maladies. Facteurs de risque connus inclure un système immunitaire affaibli causée par une maladie ou des troubles immunitaires comme le SIDA, des infections telles que Epstein-Barr, l’âge et les antécédents familiaux de la maladie. Une certaine exposition à des produits chimiques comme les pesticides et les herbicides peut également augmenter le risque de lymphome, en plus de la fumée secondaire.

En 2021, les auteurs de l’étude ont envoyé des questionnaires aux personnes qu’ils avaient identifiées, leur demandant quels étaient certains facteurs liés au mode de vie pouvant augmenter le risque de ce type de cancer et s’ils avaient des tatouages.

Même après que les chercheurs ont pris en compte des facteurs connus pour affecter le risque de cancer, comme le tabagisme et l’âge, ils ont constaté que le risque de lymphome malin était 21 % plus élevé chez ceux qui avaient au moins un tatouage. La découverte n’est qu’une association, pas un lien direct, mais les auteurs de l’étude ont souligné que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour étoffer cette conclusion.

À la grande surprise des chercheurs, ils n’ont trouvé aucune preuve suggérant que le risque augmentait à mesure que la peau de la personne était recouverte de plus de tatouages.

« Nous ne savons pas encore pourquoi c’est le cas. On ne peut que supposer qu’un tatouage, quelle que soit sa taille, déclenche une inflammation de faible intensité dans le corps, qui à son tour peut déclencher un cancer », a déclaré la co-auteure Christel Nielsen, professeure agrégée à l’Université de Toronto. Division de médecine du travail et de l’environnement à l’Université de Lund, dans un communiqué de presse. « Le tableau est donc plus complexe que nous le pensions initialement. »

L’étude n’a pas été conçue pour déterminer quel pourrait être le lien entre le cancer et les tatouages, le cas échéant, mais les experts sont sceptiques.

La conclusion est « vraiment exagérée », a déclaré le Dr Timothy Rebbeck, épidémiologiste au Dana-Farber Cancer Institute et professeur à la Harvard TH Chan School of Public Health, qui n’a pas participé à la recherche.

« Si j’avais écrit cet article, si j’en étais le rédacteur, j’aurais dit que la conclusion est qu’il n’y a aucune preuve d’une association forte », a-t-il déclaré.

Les données sont solides, a-t-il déclaré, mais l’essentiel facteurs de risque car les lymphomes ne se retrouvent pas dans le tatouage.

« Je dirais que le message ici devrait être le suivant : nous n’avons pas vraiment appris grand-chose sur la question de savoir si les tatouages ​​sont associés au cancer, et si je devais tirer une conclusion, je dirais que les données suggèrent qu’il n’y a pas d’association », Rebbeck dit, notant qu’un plus petit Etude 2023 sur un lien entre le tatouage et les lymphomes ou le cancer hématologique n’a également révélé aucun risque accru.

L’estimation de 21 % du risque supplémentaire provient des modèles de la nouvelle étude, mais elle n’est pas statistiquement significative, a-t-il déclaré.

Le Dr Catherine Diefenbach, directrice du programme clinique sur le lymphome au NYU Langone Health Perlmutter Cancer Center, a déclaré certaines choses dans l’étude ne collent pas.

« Ce qui n’a pas de sens pour moi, c’est pourquoi il n’y a pas de corrélation avec la taille du tatouage. Cela n’a pas vraiment de sens pour moi que s’il y a une réponse immunitaire ou toxique, le plus gros tatouage n’ait aucun impact sur l’association », a-t-elle déclaré. « Cette étude me pose beaucoup de questions. »

Diefenbach a déclaré qu’on ne lui avait jamais posé de questions sur le lien entre le tatouage et le cancer, mais qu’elle avait vu des reportages sur les nouvelles recherches.

« Je pense que les gens deviennent très nerveux à l’idée de quelque chose qui constitue une première étude qui doit être validée », a-t-elle déclaré.

Les auteurs de l’étude pensent que si les tatouages ​​augmentent le risque de lymphome malin, cela pourrait être dû en partie à un problème avec l’encre elle-même. L’encre de tatouage peut souvent contenir des produits chimiques considéré comme cancérigèney compris les métaux et les hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Études antérieures ont montré que l’encre peuvent parfois voyager à travers le corps et de minuscules particules peuvent rester coincées dans les ganglions lymphatiques, ce qui peut entraîner des problèmes de santé.

Une autre étude ont découvert que l’encre de tatouage pouvait légèrement altérer les parties des cellules sanguines qui communiquent avec les autres, mais il n’est pas clair si cela a un effet sur la santé.

Même les infections sont rares après le tatouage, montrent des études. En 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a publié projet de lignes directrices aux fabricants d’encre de tatouage et à leurs distributeurs pour les aider à reconnaître quand l’encre peut être contaminée, après que l’agence a reçu des rapports sur des encres contaminées et que certaines entreprises ont rappelé ces encres. Le FDA enregistrera et enquêtera sur les plaintes contre l’industrie, mais il ne réglemente pas la pratique ni les encres utilisées dans le tatouage, car elles sont considérées comme une procédure cosmétique.

Nielsen a déclaré que son groupe examinerait si les tatouages ​​sont associés à d’autres types de cancer ou de maladies inflammatoires telles que l’arthrite, le lupus, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Rebbeck note que ces types de recherches peuvent être difficiles à interpréter pour le public. Il aide à courir cancerfactfinder.org, qui vise à aider les gens à comprendre ce qui cause ou non le cancer. Certains ont posé des questions sur les tatouages, mais la recherche ne montre pas vraiment de lien, dit-il.

« Je dirais que nous ne savons pas grand-chose, mais il n’y a aucune preuve solide qu’un tatouage va causer le cancer », a déclaré Rebbeck.