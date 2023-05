Une nouvelle étude sonne l’alarme face à la perte rapide d’espèces sauvages dans le monde

Une nouvelle étude tire la sonnette d’alarme sur la perte mondiale d’espèces sauvages, peignant ce que les auteurs appellent « un tableau considérablement plus alarmant » du déclin des populations d’espèces dans le monde qu’on ne le pensait auparavant.

Parmi les plus de 70 000 espèces animales analysées par les chercheurs du étude récente publiés dans Biological Reviews, 48 ​​% ont des populations en déclin.

« Ce que nous vivons en ce moment est le début de ce que nous appelons une extinction de masse », a déclaré Daniel Pincheira-Donoso, biologiste de l’évolution et du changement climatique à l’Université Queen’s de Belfast et auteur principal de l’étude.

De nombreuses estimations de conservation ne mesurent que si une espèce est actuellement menacée d’extinction, mais cette étude aide à comprendre dans quelle direction les espèces se dirigent – seulement 3% des espèces examinées ont des populations en augmentation.

Le rapport ajoute des preuves supplémentaires à une croissance préoccupation d’origine humaine extinction de masse dont un 2019 rapport de l’ONU ont constaté que plus d’un demi-million d’espèces étaient menacées d’extinction au cours des prochaines décennies.

Les experts avertissent qu’une action rapide est nécessaire pour inverser la tendance et suggèrent une stratégie pour la rendre aussi efficace que possible.

Une nouvelle façon de mesurer

Le risque d’extinction de la faune est généralement mesuré par des « catégories de conservation » qui indiquent si une espèce particulière est actuellement menacée d’extinction, explique Pincheira-Donoso.

Au lieu d’utiliser les catégories traditionnelles, Pincheira-Donoso et son équipe ont choisi d’examiner les tendances démographiques plus larges pour déterminer si la population d’une certaine espèce augmentait, diminuait, stable ou inconnue.

« Au lieu de fournir un instantané de la façon dont les espèces se portent actuellement, cela offre une perspective dans le temps », a-t-il déclaré.

Alors que les recherches de Pincheira-Donoso ont révélé que près de la moitié des espèces examinées étaient en déclin, l’Union internationale pour la conservation de la nature liste rouge classe seulement 28 % de la biodiversité comme actuellement menacée.

Le biologiste de la reine dit avoir également découvert que 33% des espèces classées comme non menacées sur la Liste rouge connaissent en fait un déclin de leur population.

« Nous pouvons avoir des espèces aujourd’hui qui sont étiquetées comme étant en sécurité, non menacées. Mais si elles subissent des déclins, nous pouvons nous attendre à ce qu’à l’avenir, elles approchent des niveaux de risque d’extinction », a-t-il déclaré.

Parmi les six catégories d’animaux examinés – mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons et insectes – les reptiles et les poissons se sont avérés avoir les populations les plus stables, tandis que les amphibiens ont connu la diminution la plus sévère.

Seuls trois pour cent des espèces totales examinées avaient des populations en augmentation.

Christina Davy, professeure adjointe à l’Université Carleton dont le laboratoire de recherche étudie les espèces en péril au Canada, affirme que la recherche comble une « lacune vraiment importante », en montrant que les espèces peuvent être en déclin malgré leur catégorie de conservation.

« Les espèces doivent s’effondrer assez rapidement pour déclencher une liste des espèces menacées, en voie de disparition ou vulnérables », a-t-elle déclaré.

« Il est possible que des espèces déclinent lentement et ne déclenchent pas ces critères et n’atteignent pas ces seuils. »

Plus pour notre argent

L’observation de tendances plus larges peut peut-être conduire à une gestion plus efficace de la biodiversité, dit Davy.

« Nous finissons souvent par poursuivre les situations les plus désastreuses – les espèces qui sont au bord de l’extinction », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au Canada, d’autres espèces en déclin mais non considérées comme menacées ne reçoivent peut-être pas l’attention dont elles ont besoin.

Par exemple, Davy dit que se concentrer sur la restauration de l’ammannia écarlate, une plante des terres humides à risque, pourrait n’aider qu’une petite fraction des terres humides au Canada.

La population de tortues serpentines est en déclin mais n’est pas encore considérée comme en voie de disparition. (Brian Lasenby/Shutterstock)

Mais la restauration de l’habitat d’une espèce plus commune comme la tortue serpentine – qui est en déclin mais pas encore considérée comme en voie de disparition – pourrait aider une gamme beaucoup plus large de zones humides.

« Si nous devions préserver les zones humides à travers l’Ontario, par exemple, pour vraiment protéger la population canadienne de la tortue serpentine, cela profiterait également aux espèces des zones humides les plus menacées comme l’ammannia écarlate », a-t-elle déclaré.

Comme le dit Davy, la protection des espèces communes peut rapporter plus d’argent.

Inverser la tendance

Alors que le changement climatique est une menace croissante pour la biodiversité, Pincheira-Donoso note que le principal moteur est une perte d’habitat due à la conversion des paysages naturels en terres pour les activités humaines – comme la construction de villes, l’agriculture et les routes.

« Dans le cas de la crise de la biodiversité moderne, la principale menace pour la biodiversité est la destruction de l’habitat », a déclaré Pincheira-Donoso.

La perte d’habitat est la plus grande menace pour la biodiversité dans le monde, selon les chercheurs. Ici, un bloc de coupe est représenté dans la zone d’exploitation forestière de Fairy Creek près de Port Renfrew, en Colombie-Britannique, en 2021. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

David Cooper, secrétaire exécutif par intérim de la Convention sur la diversité biologique, convient que l’utilisation des terres est une préoccupation majeure en matière de biodiversité.

« L’abondance totale d’espèces – en particulier les espèces animales sur la planète en ce moment, et en particulier les espèces animales plus grandes comme les mammifères – a été massivement réduite simplement parce que les humains, les systèmes agricoles et le bétail occupent beaucoup plus d’espace », a-t-il déclaré.

Cooper note la Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal — un accord international établi lors de la conférence sur la biodiversité COP-15 de 2022 à Montréal et visant à faire face à la crise de la biodiversité — a établi des actions pour résoudre ces problèmes d’utilisation des terres.

« Nous avons donc besoin de plus de zones protégées, mais nous avons besoin de meilleures zones protégées et nous en avons besoin dans le contexte de la planification du paysage total et du paysage marin total », a-t-il déclaré.

Cooper note que le cadre Kunming-Montréal fixe des objectifs pour restaurer les écosystèmes, atténuer les changements climatiques et lutter contre la surexploitation, la pollution et les espèces envahissantes.

Lea Randall, directrice principale par intérim des transferts de conservation à l’organisation de conservation basée à Calgary, le Wilder Institute, affirme que son organisation adopte de plus en plus une approche de conservation axée sur les écosystèmes.

« Essayer de restaurer cet habitat ou de s’assurer que les endroits dans lesquels vous les relâchez sont suffisamment intacts pour qu’il puisse soutenir ces populations est vraiment essentiel », a-t-elle déclaré.

Elle note que jusqu’à 70 % des zones humides ont disparu dans certaines régions du Canada et la restauration de l’habitat naturel au profit d’une espèce peut avoir des répercussions sur d’autres espèces qui utilisent également la région, explique-t-elle.

Les humains dépendent de la biodiversité, c’est pourquoi il est de la plus haute importance de donner la priorité aux efforts de conservation, explique Cooper.

« Une grande partie de nos cultures – et en particulier les plus nutritives – dépendent de la pollinisation animale. Le déclin de l’abondance et le déclin de la diversité de ces espèces réduisent la production de nombreuses cultures agricoles », a-t-il déclaré.

« Nous dépendons de la nature, nous dépendons de la diversité des espèces, mais nous dépendons également de l’abondance de nombre de ces espèces. »