Une nouvelle étude se concentre sur ce qui se passe si vous continuez à prendre le médicament amaigrissant Wegovy pendant des années

Au milieu de la popularité croissante des médicaments utilisés pour perdre du poids comme Ozempic, WegovyMounjaro et Zepbound, une question demeure pour les utilisateurs : que se passerait-il s’ils continuaient à prendre ce médicament pendant des années ?

Maintenant, une nouvelle étude publiée plus tôt ce mois-ci par Novo Nordisk, le fabricant des deux Ozempic et Wegovy, met en lumière les résultats à long terme pour les personnes prenant des médicaments amaigrissants.

« Il s’agit de l’étude la plus longue que nous ayons menée jusqu’à présent sur le sémaglutide pour perdre du poids », a déclaré Martin Holst Lange, responsable du développement de Novo Nordisk. Reuters.

Ozempic et Wegovy font tous deux partie d’une classe de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1 qui aident les gens à produire de l’insuline pour réduire la quantité de sucre dans leur sang.

Les médicaments, fabriqués à partir d’un composé appelé sémaglutide, agissent en ralentissant le mouvement des aliments dans l’estomac et en freinant l’appétit, entraînant ainsi une perte de poids.

La nouvelle étude, présentée ce mois-ci au Congrès européen sur l’obésité à Venise, en Italie, s’est concentrée uniquement sur Wegovy, un médicament injectable approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la perte de poids des personnes obèses ou en surpoids avec une comorbidité comme l’hypertension artérielle.

Des boîtes de Wegovy fabriquées par Novo Nordisk sont vues dans une pharmacie à Londres, le 8 mars 2024. Hollie Adams/Reuters

Ozempic est approuvé par la FDA pour traiter le diabète de type 2, mais certains médecins prescrivent le médicament « hors AMM » pour perdre du poids.

Voici quatre questions auxquelles répondent les résultats de l’étude et ce qu’ils signifient pour l’avenir de la perte de poids.

1. Les gens ont-ils pu perdre du poids en utilisant Wegovy à long terme ?

Oui.

L’étude a révélé que la majorité des personnes sous Wegovy ont perdu du poids, en moyenne 10 % de leur poids corporel, au cours des 15 premiers mois d’utilisation du médicament et ont maintenu leur perte de poids pendant quatre ans grâce à l’utilisation continue du médicament.

« Nous constatons qu’une fois que la majorité de la perte de poids est accumulée, vous ne revenez pas en arrière et ne commencez pas à prendre du poids si vous continuez à prendre le médicament », a déclaré Lange à Reuters.

Les résultats proviennent d’un essai clinique portant sur plus de 17 000 personnes souffrant d’une maladie cardiaque préexistante, alors que Novo Nordisk testait Wegovy pour son bienfaits pour le cœur chez les personnes en surpoids et obèses.

2. Y a-t-il eu des effets secondaires liés à l’utilisation à long terme de Wegovy ?

Environ 17 % des patients au cours de la période de quatre ans ont arrêté le traitement en raison d’un effet secondaire lié à la prise de Wegovy, principalement des nausées, selon la société.

Parmi tous les médicaments utilisés pour perdre du poids, le plus fréquemment rapporté Effets secondaires sont des nausées et de la constipation, mais des maladies irréversibles de la vésicule biliaire et du pancréas sont également rapportées.

Les fabricants de ces médicaments recommandent d’avoir une conversation sur le profil des effets secondaires et les risques personnalisés avec un professionnel de la santé avant de commencer.

3. Pourquoi une personne devrait-elle continuer à prendre un médicament après avoir perdu du poids ?

La correspondante médicale en chef d’ABC News, la Dre Jennifer Ashton, spécialiste certifiée en OBGYN et en médecine de l’obésité, dit que les gens doivent se rappeler que l’obésité est une maladie chronique.

« Dans la majorité des cas, les personnes qui prennent ces médicaments GLP-1 et perdent une quantité importante de poids peuvent/vont en reprendre une partie ou la totalité lorsqu’elles arrêtent de le prendre », a déclaré Ashton. « Pourquoi ? C’est à cause de l’étiologie, ou des causes, des conditions de surpoids et d’obésité. Ce n’est pas une situation temporaire. C’est une maladie chronique. »

L’obésité est une maladie qui touche près de 42 % des personnes aux États-Unis. selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’obésité a été associée à des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, l’hypertension, les difficultés respiratoires, l’apnée du sommeil et un risque accru de décès prématuré.

4. À quoi ressemble l’entretien avec des médicaments comme Wegovy ?

Bien que des recherches à long terme aient été menées sur les médicaments GLP-1 et le diabète de type 2, Ashton a déclaré qu’il restait encore beaucoup de recherches à faire sur la manière dont les médicaments peuvent être utilisés à long terme pour aider les gens à maintenir leur perte de poids.

« Ce qui n’a même pas été décrit ou rapporté dans la littérature médicale évaluée par des pairs, c’est à quoi ressemble le maintien de ces médicaments », a déclaré Ashton, ajoutant : « Cette connaissance et cette prise de conscience doivent être là, que si vous atteignez votre objectif poids, et si vous arrêtez complètement ces médicaments, la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des gens reprendront le poids perdu. »

Médicament sémaglutide de marque Ozempic disponible dans une pharmacie à Provo, UT, le 27 novembre 2023. George Frey/Bloomberg via Getty Images

Ashton a déclaré que les patients prenant un médicament comme Wegovy devraient travailler en étroite collaboration avec leur médecin pour déterminer ce qui est le mieux adapté à leur situation individuelle.

En général, elle a déclaré que les médecins peuvent prescrire une dose plus faible du médicament à prendre à long terme ou réduire la fréquence des doses.

« Je pense que ce que vous verrez, ce sont des prestataires de soins de santé, des médecins expérimentés dans la prise en charge de patients prenant ces médicaments, lorsqu’ils [the patient] Pour atteindre leur objectif de poids, ils diront : « D’accord, réduisons d’abord votre dose, puis nous pourrons essayer d’espacer la fréquence de vos intervalles de dose », a déclaré Ashton. « Ce que j’ai fait, et je J’ai parlé à d’autres médecins spécialisés dans la médecine de l’obésité qui font exactement la même chose, c’est-à-dire que nous leur dirons : « D’accord, au lieu de prendre [an injectable dose] chaque semaine, essayons de le prendre toutes les deux semaines.' »

Elle a poursuivi : « Alterner une semaine de travail et une semaine de congé pourrait être quelque chose que nous commençons à voir à l’avenir devenir une partie plus courante et plus officielle du régime d’entretien. »