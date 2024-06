Une nouvelle étude révolutionnaire révèle que les statines pourraient prévenir le cancer

Les résultats de la recherche montrent que la pitavastatine supprime les cancers de la peau et du pancréas en inhibant l’interleukine-33.

Une étude récente menée par des chercheurs du Mass General Cancer Center a révélé que les statines, largement utilisées pour réduire le cholestérol, pourraient inhiber une voie spécifique liée au développement du cancer provoqué par une inflammation chronique. Ces résultats ont été rapportés dans Communications naturelles.

« L’inflammation chronique est une cause majeure de cancer dans le monde », a déclaré l’auteur principal Shawn Demehri, MD, PhD, chercheur principal au Center for Cancer Immunology and Cutaneous Biology Research Center du Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de dermatologie à la Harvard Medical School. . «Nous avons étudié le mécanisme par lequel les toxines environnementales conduisent à l’initiation d’une inflammation chronique de la peau et du pancréas sujettes au cancer», explique Demehri, qui est également boursier de recherche Bob et Rita Davis Family MGH 2023-2028. « De plus, nous avons examiné des thérapies sûres et efficaces pour bloquer cette voie afin de supprimer l’inflammation chronique et ses conséquences cancéreuses. »

Méthodes et résultats de recherche

L’étude de Demehri et de ses collègues s’est appuyée sur des lignées cellulaires, des modèles animaux, des échantillons de tissus humains et des données épidémiologiques. Les expériences cellulaires du groupe ont démontré que les toxines environnementales (telles que l’exposition à des allergènes et des irritants chimiques) activent deux voies de signalisation connectées appelées voies TLR3/4 et TBK1-IRF3. Cette activation conduit à la production de la protéine interleukine-33 (IL-33), qui stimule l’inflammation de la peau et du pancréas pouvant contribuer au développement du cancer.

Lorsqu’ils ont examiné une bibliothèque de médicaments approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis, les chercheurs ont découvert qu’une statine, la pitavastatine, supprime efficacement l’expression de l’IL-33 en bloquant l’activation de la voie de signalisation TBK1-IRF3. Chez la souris, la pitavastatine a supprimé l’inflammation de la peau et du pancréas induite par l’environnement et a prévenu le développement de cancers du pancréas liés à l’inflammation.

Dans les échantillons de tissu pancréatique humain, l’IL-33 était surexprimée dans les échantillons provenant de patients atteints de pancréatite chronique (inflammation) et de cancer du pancréas par rapport au tissu pancréatique normal. En outre, dans les analyses des données des dossiers de santé électroniques de plus de 200 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe, l’utilisation de la pitavastatine a été associée à un risque considérablement réduit de pancréatite chronique et de cancer du pancréas.

Les résultats démontrent que le blocage de la production d’IL-33 avec la pitavastatine peut constituer une stratégie préventive sûre et efficace pour supprimer l’inflammation chronique et le développement ultérieur de certains cancers.

« Ensuite, nous visons à examiner plus en détail l’impact des statines dans la prévention du développement du cancer en cas d’inflammation chronique du foie et du tractus gastro-intestinal et à identifier d’autres approches thérapeutiques nouvelles pour supprimer l’inflammation chronique sujette au cancer », a déclaré Demehri.

Référence : « La statine prévient le développement du cancer dans l’inflammation chronique en bloquant l’expression de l’interleukine 33 » par Jong Ho Park, Mahsa Mortaja, Heehwa G. Son, Xutu Zhao, Lauren M. Sloat, Marjan Azin, Jun Wang, Michael R. Collier, Krishna S. . Tummala, Anna Mandinova, Nabeel Bardeesy, Yevgeniy R. Semenov, Mari Mino-Kenudson et Shadmehr Demehri, 30 mai 2024, Communications naturelles.

DOI : 10.1038/s41467-024-48441-8

Le soutien à la recherche a été fourni par le Burroughs Wellcome Fund, la Fondation LEO, la Fondation Sidney Kimmel et le Instituts nationaux de la santé.