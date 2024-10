Une nouvelle étude révèle une augmentation du cancer du sein chez les femmes plus jeunes

Beaucoup associent encore le cancer au vieillissement, et la majorité des cas et des décès liés au cancer du sein concernent des femmes plus âgées.

Cependant, un nouveau étude de l’American Cancer Society note une légère augmentation des cas chez les femmes plus jeunes – les femmes de moins de cinquante ans. ‘

Dr Gloria Delgadoun oncologue de Parkland Health et de l’UT Southwestern Medical Center, s’est entretenu avec Sam Baker de KERA des raisons de cette augmentation.

Il existe de nombreux facteurs. L’un d’entre eux est l’augmentation des taux de changements métaboliques associés aux habitudes alimentaires. Avec plus d’obésité, plus de consommation d’alcool, plus de retard dans la grossesse – tous ces facteurs contribuent à augmenter le risque de cancer du sein.

L’un des processus de réflexion est qu’il y a plus d’œstrogènes ou d’hormones féminines dans le corps, ce qui expose les cellules cancéreuses du sein à un risque plus élevé de développer ces changements, notamment le cancer du sein.

Certains suggèrent cependant qu’il s’agit d’un meilleur traitement et d’une meilleure détection ?

C’est également vrai. Mais la mortalité par cancer du sein n’augmenterait pas si tel était le seul cas. Et oui, il existe un meilleur traitement. Il y a certainement une meilleure détection. Mais nous constatons également un développement plus élevé du cancer du sein chez les patientes plus jeunes.

Le cancer est-il différent chez les femmes jeunes et chez les femmes plus âgées ?

Oui, ils sont plus agressifs. Nous avons encore de très bonnes thérapies pour eux. Et si nous les détectons et les diagnostiquons tôt dans le processus de la maladie ou lorsque le cancer touche uniquement le sein, le traitement et la survie à cinq et dix ans sont généralement très, très bonnes dans les années 80 et 90.

Mais si nous le détectons à des stades ultérieurs, lorsque le cancer ressemble déjà à une tumeur plus grosse dans le sein impliquant davantage de ganglions lymphatiques, cela devient alors plus problématique et plus difficile à traiter.

Que peut-on faire pour réduire le nombre de cancers du sein chez les femmes plus jeunes ?

Beaucoup de pensées vont vers ce que nous savons. Et ce que l’on sait, c’est que le risque de cancer du sein augmente avec les différents facteurs de risque.

L’obésité est un facteur de risque car en ayant plus de tissu adipeux dans le corps, il y a plus de production d’hormones féminines. Cela augmente donc le risque d’avoir un cancer du sein.

Avoir un mode de vie actif, faire de l’exercice, bien manger comme des légumes, des fruits, des protéines, peu d’aliments frits ou de féculents, et maintenir un poids santé réduirait certains des cancers du sein possibles.

Ne buvez pas beaucoup d’alcool, car boire plus d’alcool augmente également le risque d’avoir des problèmes de foie et augmente le risque d’avoir plus d’œstrogènes dans le corps.

Avoir des enfants après 35 ans augmente déjà le risque de cancer du sein. Donc, potentiellement, l’un des effets atténuants serait que, si vous envisagez d’avoir des enfants après l’âge de 35 ans, vous preniez peut-être le temps d’allaiter, car l’allaitement réduit le risque d’avoir un cancer du sein. On ne sait pas exactement combien de temps, mais au moins trois mois devraient être pris en compte. Si cette mesure peut être prolongée, je pense que cela réduirait également les taux de cancer du sein chez les femmes plus jeunes.

Mais en même temps, je pense toujours qu’il est important que les femmes examinent et connaissent leurs seins afin que chaque fois qu’elles sentent quelque chose de différent, elles puissent en parler à leurs prestataires.

Soyez trop conscient de votre corps et assurez une communication directe avec un médecin en tant que fournisseur de soins primaires et obstétricien, quelqu’un qui prendra soin des patients tout le temps et de manière longitudinale afin qu’ils puissent avoir une communication directe et enquêter s’il y a des changements dans le corps. sein.

Et bien sûr, respectez les directives de dépistage à partir d’au moins 40 ans. S’il y a des inquiétudes ou un risque plus élevé de cancer du sein, faites un dépistage plus tôt.

