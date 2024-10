Une nouvelle étude révèle que l’exercice aérobique combat la « chimio-cerveau »

wUn essai clinique montre que les femmes atteintes d’un cancer du sein qui ont commencé un programme d’exercices au début de la chimiothérapie ont signalé une amélioration de leur fonction cognitive.

De nombreuses femmes qui suivent une chimiothérapie éprouvent souvent des difficultés de mémoire, de concentration et de clarté d’esprit – communément appelées « chimio-cerveau » ou « brouillard cérébral » – qui peuvent persister à court et à long terme. Un essai clinique récent impliquant des femmes commençant une chimiothérapie pour un cancer du sein a révélé que celles qui commençaient un programme d’exercices aérobiques en même temps rapportaient de plus grandes améliorations de la fonction cognitive et de la qualité de vie par rapport à celles recevant des soins standard.

Les résultats sont publiés par Wiley en ligne dans CANCERune revue à comité de lecture de l’American Cancer Society.

L’étude, appelée essai Aerobic Exercise and CogniTIVe working in women with breast cancEr (ACTIVATE), a inclus 57 Canadiennes d’Ottawa et de Vancouver qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein de stade I à III et qui ont commencé une chimiothérapie.

Toutes les femmes ont participé à 12 à 24 semaines d’exercices aérobiques : 28 ont commencé cet exercice au début de la chimiothérapie et 29 après la fin de la chimiothérapie. Des évaluations de la fonction cognitive ont été réalisées avant le début de la chimiothérapie et après la fin de la chimiothérapie (donc avant que ce dernier groupe ne commence le programme d’exercices).

Résultats de l’étude et fonction cognitive

Les femmes qui ont participé au programme d’exercices aérobiques pendant la chimiothérapie ont déclaré avoir un meilleur fonctionnement cognitif et ont senti leurs capacités mentales améliorées par rapport à celles qui ont reçu des soins standard sans exercice. Les tests neuropsychologiques – une méthode basée sur les performances utilisée pour mesurer une gamme de fonctions mentales – ont cependant révélé des performances cognitives similaires dans les deux groupes après la fin de la chimiothérapie.

« Nos résultats renforcent les arguments en faveur de l’évaluation, de la recommandation et de l’orientation de l’exercice physique comme élément de routine des soins contre le cancer ; cela pourrait aider les femmes vivant avec le cancer ou au-delà à gérer activement leur santé physique et mentale pendant et après le traitement », a déclaré l’auteure principale Jennifer Brunet, PhD, de l’Université d’Ottawa.

Le Dr Brunet a souligné que de nombreuses femmes subissant une chimiothérapie pour un cancer du sein restent insuffisamment actives et qu’il existe peu de programmes d’exercices adaptés à leurs besoins. « Pour résoudre ce problème, nous plaidons en faveur d’une collaboration entre divers secteurs – universitaire, soins de santé, fitness et communauté – pour développer des programmes d’exercices spécialement conçus pour les femmes atteintes d’un cancer du sein », a-t-elle déclaré. « Ces programmes devraient être faciles à adopter et à mettre en œuvre à grande échelle, contribuant ainsi à rendre les bienfaits de l’exercice plus accessibles à toutes les femmes confrontées aux défis du traitement du cancer et de leur guérison. »

