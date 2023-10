Une nouvelle étude révèle que les rendements des ETF ESG sont « banals »

Les investisseurs à la recherche d’alpha – pour battre le marché – ne le trouveront pas dans l’investissement socialement responsable. UN nouvelle étude examinant une décennie de données constate que les portefeuilles de fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent des stratégies d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) n’ont pas obtenu de meilleurs résultats que les fonds indiciels standards.

L’étude de Scientific Beta, fournisseur d’indices et cabinet de conseil lié à l’EDHEC Business School en France, a révélé que les fonds ETF ESG ont sous-performé en moyenne de 0,2 % sur une base annuelle par rapport à un indicateur du marché actions américain.

Une seule année, 2020, s’est démarquée avec une surperformance des ETF ESG de 4,2 %. TCela s’explique principalement par l’exposition du fonds aux valeurs technologiques en vogue, qui ont contribué à elles seules à plus de la moitié de la surperformance par rapport à l’indice de référence au sens large.

Mais une bonne année ne crée pas de tendance. L’étuDy a conclu que sur une base annuelle, les rendements relatifs moyens et l’alpha du modèle d’évaluation des actifs financiers, une mesure des rendements excédentaires par rapport à un indice de référence, étaient proches de zéro au cours de la dernière décennie.

Que doit faire un investisseur socialement responsable ?

Giovanni Bruno, co-auteur de l’étude Scientific Beta et chercheur quantitatif principal du groupe, affirme que les résultats ne suggèrent pas que les investisseurs socialement conscients devraient hésiter à investir dans ce secteur.

« L’ESG n’améliore ni n’entrave considérablement la performance », a-t-il déclaré. « Ainsi, les investisseurs conscients peuvent toujours gagner de l’argent en investissant dans des portefeuilles qui leur permettent d’extraire une prime de risque systématique de facteurs tels que le marché, la valeur, la taille, la dynamique et la qualité. »

Miguel Padro, directeur adjoint du groupe de réflexion Aspen Institute, est d’accord mais ajoute une mise en garde : méfiez-vous des grandes promesses de surperformance.

L’énigme du label ESG

Une partie du débat sur l’investissement ESG concerne le label ESG lui-même.

« ESG n’est qu’une abréviation désignant les catégories d’informations potentiellement pertinentes pour les investisseurs qui n’apparaissent pas dans le bilan d’une entreprise. L’ESG n’est pas une classe d’actifs », a déclaré Padro.

La Securities Exchange Commission américaine a fait face à la montée en puissance de la labellisation des fonds ESG en 2021 en intensifier les contrôles des sociétés d’investissement, pour garantir l’existence de contrôles de qualité, de politiques et de protocoles lors de la sélection des sociétés pour les portefeuilles ESG.

En 2022, le La SEC a accusé le conseiller en investissement de BNY Mellon pour des anomalies et omissions dues à un certain nombre d’investissements détenus dans des fonds désignés ESG sans aucun examen quant à savoir s’ils méritaient être étiqueté comme tel.

« Pourquoi supposerions-nous [ESG] les actions devraient surperformer ?

Judy Samuelson, qui dirige le programme Business and Society à l’Aspen Institute, affirme que les investisseurs dans les fonds à thème ESG devraient rester concentrés sur une vision à long terme et sur ce que font les sociétés qui les composent pour répondre à leurs normes environnementales, sociales et de gouvernance.

« Pourquoi supposer que les actions devraient surperformer ? » elle dit. Des entreprises qui « faire le bien » ne coûte pas nécessairement moins cher à gérer, prévient-elle.

« La plupart Les fonds dits ESG qui opèrent sur les marchés publics ne sont pas structurés autour d’actions susceptibles d’être plus performantes, mais plutôt sur le climat, ou sur un meilleur traitement de leurs employés, des pratiques toxiques, des violations des droits de l’homme, etc. », a déclaré Samuelson.

À cette fin, dit-elle, « nous avons besoin d’une nouvelle réflexion » au sein des conseils d’administration. « Les investisseurs s’en soucient, leurs employés s’en soucient… De nombreuses personnes souhaitent investir dans des entreprises qui s’en soucient. Ils veulent une planète, ils veulent que leurs petits-enfants grandissent et aient une vie de qualité. »