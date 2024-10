Une nouvelle étude révèle que les femmes et les hommes ont des besoins différents en matière de petit-déjeuner

L’étude suggère que pour maintenir des niveaux d’énergie optimaux et une santé globale, le métabolisme des hommes pourrait être plus sensible aux petits-déjeuners riches en glucides après un jeûne nocturne. En revanche, les femmes pourraient bénéficier de plus grands avantages en consommant des repas riches en matières grasses au réveil.