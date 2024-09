Une nouvelle étude révèle que le café peut aider à développer la masse musculaire : voici pourquoi

Votre tasse de café préférée ne vous donne pas seulement de l’énergie le matin : elle vous aide à vieillir plus confortablement. C’est le principal enseignement d’une nouvelle étude qui a établi un lien entre la consommation quotidienne de café et une masse musculaire plus importante.

Si vous ne le savez pas, la masse musculaire correspond à la quantité de muscles dans votre corps et contribue à votre force, à votre équilibre et à votre métabolisme. De plus, à mesure que vous vieillissez, avoir une masse musculaire plus élevée est devenu un facteur de risque. lié avec plus de mobilité et un risque de chute moindre.

Mais quel est le rapport entre le café et la masse musculaire ? Voilà ce qui se passe.

Rencontrez l’expert:Scott Keatley, RD, copropriétaire de Thérapie nutritionnelle médicale Keatley.

Qu’a révélé l’étude ?

Pour l’étude, qui a été publiée dans Les frontières de la nutrition En août, des chercheurs ont analysé les données de santé de plus de 8 300 adultes aux États-Unis. Les scientifiques ont examiné la masse musculaire des participants grâce à des analyses de densité osseuse, puis ont comparé ces données à leur consommation de café à partir de questionnaires.

Les auteurs de l’étude ont constaté que les personnes qui buvaient du café tous les jours avaient une masse musculaire de 11 à 13 % supérieure à celle des personnes qui n’en buvaient pas. Ils ont conclu que cela pourrait contribuer à réduire le risque de développer une sarcopénie, une maladie musculo-squelettique. (À noter : il ne semble pas y avoir de lien entre la consommation de café décaféiné et la masse musculaire.)

« Une augmentation appropriée de la consommation de café et de caféine peut être préconisée chez les populations à haut risque de faible masse musculaire squelettique », ont ajouté les chercheurs.

Le café améliore-t-il la masse musculaire ?

Il est important de souligner que l’étude n’a pas prouvé que boire du café augmente la masse musculaire. Au lieu de cela, elle a constaté une lien entre un café quotidien et une masse musculaire plus élevée. « Il n’existe pas de preuve définitive que le café seul préserve la masse musculaire à mesure que vous vieillissez », déclare Scott Keatley, diététicien et copropriétaire de Thérapie nutritionnelle médicale Keatley.

Pourtant, Keatley dit que les résultats sont « fascinants », ajoutant que « la recherche montre une association claire entre la consommation de café et de caféine et les améliorations de la masse musculaire squelettique ».

Quant à la raison, Keatley affirme que cela pourrait être dû aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de la caféine. L’inflammation est liée à une diminution de la masse musculaire, donc la réduire pourrait potentiellement avoir l’effet inverse, explique-t-il.

Le café peut également aider à éliminer les cellules endommagées et à maintenir l’intégrité musculaire, explique Keatley. « Cela pourrait aider à prévenir la dégradation musculaire généralement observée avec le vieillissement », ajoute-t-il.

Dois-je commencer à boire du café pour gagner de la masse musculaire ?

Non, nous n’en sommes pas encore là. « Bien que les recherches suggèrent que le café peut avoir des effets bénéfiques sur la masse musculaire, je ne recommanderais pas de commencer à boire du café uniquement dans ce but », déclare Keatley.

« Le café peut certes avoir des effets bénéfiques, mais il ne s’agit pas d’une solution universelle », explique-t-il. « Les gens doivent tenir compte de leur propre santé, de leur mode de vie et de l’effet négatif éventuel de la caféine sur eux. »

Si vous souhaitez développer votre masse musculaire, Keatley suggère de vous concentrer sur une alimentation équilibrée et riche en protéines avec des sources maigres comme le poisson, le poulet et les protéines végétales.

« La musculation est une méthode éprouvée pour développer et entretenir la masse musculaire. Combiner cette activité à des activités comme la marche ou le vélo permet d’améliorer la fonction globale », explique-t-il. Et si vous buvez du café, cela peut aussi vous aider.