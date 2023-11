Une nouvelle étude révèle l’impact du lithium sur l’activité cérébrale lors de la régulation des émotions

Le trouble bipolaire, un problème de santé mentale caractérisé par des épisodes récurrents de dépression et de manie/hypomanie, est une maladie difficile à comprendre et à traiter efficacement. Le lithium, un médicament qui constitue un pilier du traitement du trouble bipolaire depuis six décennies, s’est révélé prometteur en réduisant la fréquence des épisodes d’humeur et en offrant d’autres avantages potentiels. Cependant, les mécanismes précis par lesquels le lithium agit pour stabiliser l’humeur restent insaisissables.

Une étude récente publiée dans Psychopharmacologie aide à faire la lumière sur ce mystère en examinant l’impact du lithium sur un processus psychologique fondamental souvent altéré dans le trouble bipolaire : la régulation des émotions. Cette étude fournit des informations précieuses sur les effets du lithium sur le cerveau lors de la régulation des émotions et pourrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension du trouble bipolaire et au développement de traitements plus efficaces.

Le trouble bipolaire est un problème de santé mentale complexe caractérisé par des sautes d’humeur extrêmes, notamment des périodes de dépression et de manie ou d’hypomanie. Ces changements d’humeur peuvent avoir un impact profond sur la vie d’un individu, affectant son humeur, sa motivation, sa cognition et son comportement. Le lithium, un médicament utilisé depuis de nombreuses années pour traiter le trouble bipolaire, s’est révélé efficace pour réduire la fréquence de ces épisodes d’humeur.

Malgré sa longue histoire d’utilisation, les chercheurs ont tenu à découvrir les voies neurochimiques précises par lesquelles le lithium exerce ses effets stabilisateurs de l’humeur. Comprendre ces mécanismes pourrait aider à prédire les réponses des patients au traitement au lithium et potentiellement conduire au développement de traitements plus efficaces, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas bien aux médicaments stabilisateurs de l’humeur existants.

“Le trouble bipolaire est un problème de santé mentale dans lequel les individus connaissent à la fois des épisodes de dépression et de manie”, a déclaré l’auteur de l’étude. Marieke Martens, chercheur postdoctoral senior à l’Université d’Oxford. “Le lithium est l’un des principaux traitements de ce trouble, mais il peut s’avérer un médicament difficile à prendre à long terme.”

« Les effets du lithium ont été découverts par accident, et on ne sait pas comment ses effets se produisent sur l’humeur stabilisatrice. Nous avons donc voulu découvrir comment le lithium affectait la façon dont le cerveau régule les émotions, un processus psychologique altéré dans le trouble bipolaire. Ce serait une première étape vers un développement ultérieur du traitement.

Une théorie dominante dans le domaine de la recherche sur le trouble bipolaire suggère que les difficultés de régulation émotionnelle contribuent à la psychopathologie sous-jacente du trouble. La régulation des émotions fait référence à la capacité de moduler ses réponses émotionnelles à divers stimuli et joue un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre émotionnel. La dérégulation des émotions peut conduire à des états d’humeur extrêmes, tels que la manie ou la dépression, caractéristiques du trouble bipolaire.

Les données probantes issues d’études de neuroimagerie structurelle et fonctionnelle ont indiqué que des perturbations du réseau fronto-limbique, un réseau de régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle, peuvent être à l’origine des difficultés de régulation émotionnelle dans le trouble bipolaire. Des changements structurels, tels que des différences de volume cérébral dans des zones telles que le cortex cingulaire antérieur (ACC) et des réductions de matière grise dans le cortex préfrontal, ont été observés chez des personnes atteintes de trouble bipolaire. Sur le plan fonctionnel, les personnes atteintes de trouble bipolaire ont montré des différences dans les schémas d’activation cérébrale lors des tâches de régulation émotionnelle par rapport aux individus en bonne santé.

Une stratégie couramment utilisée pour la régulation émotionnelle est la réévaluation cognitive, dans laquelle les individus réinterprètent consciemment des stimuli émotionnellement perturbants afin de réduire leur impact émotionnel. Les individus en bonne santé engagent des régions spécifiques du cerveau au cours de ce processus, notamment le cortex préfrontal antérieur, le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex préfrontal ventrolatéral, entre autres.

Afin d’étudier les effets du lithium sur la régulation des émotions, les chercheurs ont mené une étude auprès de 36 participants en bonne santé, soigneusement sélectionnés sur la base de critères spécifiques afin de garantir leur adéquation à la recherche. Les participants ont été exclus s’ils souffraient de troubles psychiatriques, de contre-indications médicales ou s’ils prenaient des médicaments psychotropes. Ce processus de sélection rigoureux visait à créer un groupe homogène de participants pour étudier les effets directs du lithium.

La conception de la recherche a suivi une approche randomisée en double aveugle, garantissant que ni les participants ni les chercheurs ne savaient qui avait reçu du lithium et qui avait reçu un placebo. Les participants ont reçu soit du lithium, soit un placebo pendant 10 à 12 jours, et la dose de lithium a été progressivement augmentée pour atteindre un état d’équilibre.

Au cours de l’étude, les participants ont subi diverses évaluations, notamment des évaluations comportementales, des questionnaires sur l’humeur et des examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces évaluations ont permis aux chercheurs de mesurer les changements subjectifs et objectifs associés au traitement au lithium.

Les chercheurs ont découvert que la réévaluation cognitive était associée à des modèles spécifiques d’activation cérébrale chez les participants en bonne santé. Cela comprenait une activation accrue dans les régions associées au contrôle cognitif, telles que le cortex préfrontal, ainsi qu’une diminution de l’activation dans les régions liées à la réactivité émotionnelle, notamment l’amygdale.

L’administration de lithium a entraîné une modification des schémas d’activation cérébrale lors des tâches de régulation des émotions. Plus précisément, les participants ayant reçu du lithium ont montré une activation réduite dans les zones préfrontales, telles que le cortex préfrontal antérieur et le gyrus frontal supérieur, ainsi que le gyrus angulaire. Ces changements ont été observés lorsque les participants se livraient à une réévaluation cognitive par rapport à une visualisation passive de stimuli émotionnels.

Une analyse exploratoire de la connectivité cérébrale a révélé des différences entre les groupes lithium et placebo au cours de la régulation des émotions. Le groupe lithium a montré une connectivité accrue entre certaines régions du cerveau, y compris le gyrus temporal supérieur droit, lors de la réévaluation par rapport au groupe placebo.

“Notre étude fournit la première preuve expérimentale que le lithium influence les processus cérébraux qui sous-tendent la façon dont nous régulons nos émotions”, a déclaré Martens à PsyPost. “Par exemple, le lithium a modifié l’activité et la connectivité entre les régions du cerveau importantes pour le traitement des émotions (comme le cortex préfrontal et le gyrus angulaire) par rapport au placebo, lorsque les participants essayaient activement de réguler négativement les émotions négatives provoquées alors qu’ils étaient dans un scanner cérébral IRM ( par exemple en pensant qu’une photo d’un homme avec des taches de sang pourrait être celle d’un acteur maquillé pour un film plutôt que d’une victime d’agression). Cela nous donne une idée de la façon dont le lithium pourrait agir au niveau psychologique – ce qui signifie que le développement futur de médicaments pourrait se concentrer sur de nouveaux composés qui font quelque chose de similaire, mais plus efficacement sans provoquer d’effets secondaires gênants.

« Même si nous nous attendions à ce que le lithium influence les processus cérébraux sous-jacents à la régulation émotionnelle, certains de nos résultats allaient dans la direction opposée. Par exemple, nous avons prédit que le lithium augmenterait l’activation de certaines régions du cerveau importantes pour la régulation des émotions (comme le cortex préfrontal antérieur), car cela suggérerait un meilleur contrôle cognitif des émotions (ce qui serait bénéfique lorsqu’une personne a des difficultés à réguler ses émotions). dans le trouble bipolaire).

“Cependant, ce que nous avons découvert était le contraire : le lithium réduisait l’activité dans le cortex préfrontal antérieur”, a poursuivi Martens. « Nous ne comprenons pas encore vraiment pourquoi cela s’est produit. Une explication pourrait être que, parce que les volontaires sains de notre échantillon d’étude utilisaient déjà des stratégies efficaces de régulation émotionnelle avant le traitement, le lithium aurait pu perturber ce processus au lieu de l’améliorer (c’est-à-dire « trop de bonne chose »). Une future étude explorant les effets du lithium chez les patients atteints de trouble bipolaire (ou dans un groupe dont la régulation émotionnelle est altérée) pourrait nous aider à résoudre ce problème.

Les résultats de l’étude sont restés cohérents en tenant compte des différences de matière grise et en contrôlant les facteurs de confusion potentiels liés à l’activité cérébrale. Mais si cette étude fournit des informations précieuses sur les effets du lithium sur la régulation des émotions, elle n’est pas sans limites. “Par exemple, même si le lithium a influencé l’activité cérébrale liée à la régulation émotionnelle, les participants eux-mêmes n’ont pas signalé de changement subjectif dans la façon dont ils se sentaient après avoir activement essayé de réguler leurs émotions”, a expliqué Martens.

« Mais peut-être plus important encore, l’étude devra être répétée chez les patients atteints de trouble bipolaire avant de pouvoir tirer des conclusions sur les effets du lithium sur la régulation émotionnelle chez les patients atteints de ce trouble. Comme indiqué précédemment, les volontaires sains peuvent avoir une capacité déjà presque optimale à réguler leurs émotions et les effets du lithium peuvent donc ne pas représenter avec précision ce qui serait observé avec un traitement du trouble bipolaire.

« La raison pour laquelle nous avons réalisé cette étude initiale chez des volontaires sains était que cela permettait d’isoler les mécanismes derrière le traitement au lithium sans les complications liées aux facteurs liés au trouble (c’est-à-dire la gravité du trouble, la durée, l’état et/ou les antécédents de traitement) qui seraient également devrait affecter l’activité cérébrale », a déclaré Martens. « Une autre limite est que 11 jours de traitement au lithium ne sont pas représentatifs de la pratique clinique réelle, car le lithium est généralement administré sur de plus longues périodes. Par conséquent, les études futures devraient valider les preuves actuelles sur un large échantillon de patients, avec une administration de traitement plus longue.

« Nous tenons à remercier tous les participants pour leur participation à cette étude, car sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible ! Si vous souhaitez participer vous-même à des études comme celles-ci, veuillez consulter https://perloxford.com/participate-in-research/ »

