Une nouvelle étude révèle les nutriments clés dont vous avez besoin pour ralentir le vieillissement cérébral – Best Life

Bien sûr, cela dépend en grande partie des gènes et de la pure chance, mais il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour vous aider à vivre plus longtemps. Des études ont montré que tout, depuis la modification de vos habitudes de sommeil jusqu’à l’augmentation de votre rythme de marche, peut avoir un réel impact sur l’allongement de vos années. Mais le ralentissement du vieillissement cérébral est un autre aspect important de la longévité, et de nouvelles recherches ont désormais identifié les nutriments alimentaires clés dont vous avez besoin pour y parvenir.

UN Etude du 21 mai publié dans le Vieillissement NPJ » visait à découvrir les nutriments qui favorisent un vieillissement cérébral sain.

Des chercheurs du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement de l’Université du Nebraska-Lincoln et de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont rassemblé 100 « participants en santé cognitive » âgés de 65 à 75 ans pour effectuer des évaluations cognitives et des examens IRM, ainsi que recueillir leur plasma sanguin après une période de jeûne pour analyser leurs biomarqueurs nutritionnels.

Les chercheurs ont pu identifier deux types de vieillissement cérébral parmi les participants : l’un qui présentait un taux de vieillissement accéléré et l’autre qui reflétait un vieillissement plus lent que prévu.

Les participants qui ont réussi à ralentir le vieillissement cérébral présentaient des concentrations plus élevées de certains nutriments, tels que des acides gras spécifiques, des antioxydants et des vitamines.

« Les participants à l’étude présentant ce profil nutritionnel ont démontré de meilleurs scores cognitifs et un vieillissement cérébral retardé », ont déclaré les chercheurs dans leur étude.

Comme expliqué dans un communiqué de presse accompagnant l’étude, ces nutriments se trouvent couramment dans le régime méditerranéen, qui a déjà été associé à la longévité.

« Nous avons étudié des biomarqueurs nutritionnels spécifiques, tels que les profils d’acides gras, connus en science nutritionnelle pour potentiellement offrir des bienfaits pour la santé. Cela concorde avec le vaste corpus de recherches dans le domaine démontrant les effets positifs sur la santé du régime méditerranéen, qui met l’accent sur les aliments riches en ces nutriments. nutriments bénéfiques », responsable de la co-étude Aron Barbeyneuroscientifique et directeur du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement, a déclaré dans un communiqué.

Le régime méditerranéen se concentre généralement sur « beaucoup de fruits, légumes, pain et autres céréales, pommes de terre, haricots, noix et graines ; l’huile d’olive comme principale source de graisse ; et les produits laitiers, les œufs, le poisson et la volaille en quantités faibles à modérées ». selon le American Heart Association (AHA).

Les personnes qui suivent ce régime ont tendance à consommer davantage de poisson et de volaille que de viande rouge, tout en se concentrant principalement sur des aliments à base de plantes peu transformés.

Les nutriments apportés par le régime méditerranéen « ont des relations fonctionnelles connues avec le cerveau », selon la nouvelle étude. Par exemple, les chercheurs ont noté que les acides gras « sont nécessaires à l’intégrité structurelle et au développement du cerveau », tandis que les antioxydants « sont connus pour réduire le stress oxydatif », ce qui peut être bénéfique pour la santé du cerveau et peut également avoir « des effets favorables sur la mémoire épisodique ».

Les National Institutes of Health (NIH) affirment que les gens peuvent augmenter leur acide gras oméga-3 apport en mangeant des aliments tels que du poisson, des noix, des graines et des huiles végétales. Pendant ce temps, « les aliments d’origine végétale sont la meilleure source d’antioxydants », selon la clinique Mayo.

Les chercheurs ont également mis en évidence deux vitamines spécifiques – la vitamine E et la choline – présentes chez les participants du groupe dont le cerveau vieillit plus lentement que prévu. Ces vitamines sont « des nutriments importants qui favorisent la santé cognitive et cérébrale », ont déclaré les chercheurs.ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

« Plusieurs études ont montré que des concentrations élevées de vitamine E dans le plasma sont associées à de meilleures performances cognitives chez les populations en bonne santé, les populations vieillissantes et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer », ont-ils déclaré dans l’étude. « La choline, un nutriment essentiel semblable à la vitamine B, est bénéfique à la fois aux fonctions exécutives et à la mémoire. »

Selon l’École de santé publique de Harvard, les aliments riche en vitamine E comprennent les graines de tournesol, les amandes, les arachides, les épinards, la citrouille, les asperges, les mangues et les avocats. Le sources les plus riches de choline inclure le poisson, les pommes de terre, les légumineuses, le brocoli, le chou-fleur et les graines de tournesol.

