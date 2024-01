Une nouvelle étude révèle le plus grand habitat connu de récifs coralliens en eaux profondes

Il y a un dicton selon lequel nous en savons plus sur la lune que sur les profondeurs marines. Il s’avère que c’est pas vraiment vrai, mais l’océan reste un endroit vaste et mystérieux. Environ 50 pour cent des eaux marines des États-Unis ne sont toujours pas cartographiées et 75 pour cent dans le monde, selon la NOAA. Cependant, un nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Géomatique prend des mesures pour résoudre ce problème.

L’étude, intitulée « Cartographie et caractérisation géomorphique des vastes monticules de corail d’eau froide du plateau de Blake », combine les données bathymétriques de 31 levés de cartographie par sonar multifaisceau. Ces données ont ensuite été analysées en tandem avec les images de 23 plongées submersibles, collectées dans le cadre de l’exploration océanique coordonnée et pluriannuelle. Les chercheurs ont ensuite créé une carte presque complète du fond marin du plateau de Blake, une zone située à environ 100 milles au large de la côte sud-est des États-Unis. En conséquence, ils ont pu créer la toute première estimation du nombre total de monticules de coraux d’eau froide potentiels dans cette région.

Ce que les chercheurs ont découvert était une province corallienne massive composée de 83 908 monticules de coraux individuels couvrant une superficie de 6,4 millions d’acres. Les monticules de corail presque continus s’étendent jusqu’à 310 milles de long et 68 milles de large, avec une zone centrale à haute densité (surnommée « Million Mounds » par les scientifiques) qui couvre 2 400 milles carrés. Pour mettre cela en perspective, l’étude indique que la province est trois fois plus grande que le parc national de Yellowstone et que sa zone centrale est plus grande que le parc national du Grand Canyon ou le parc national des Everglades.

Le corail en question est principalement Desmophyllum pertusum, un corail dur trouvé à des profondeurs comprises entre 200 et 1 000 mètres. Ces coraux poussent dans des températures glaciales avec presque pas de lumière solaire, survivant grâce à des particules biologiques filtrées. On sait qu’ils sont importants pour les écosystèmes locaux, mais ils sont encore mal compris, en raison du manque de cartographie et d’exploration des océans.

«Pendant des années, nous avons pensé qu’une grande partie du plateau de Blake était constituée de sédiments mous et peu peuplés, mais après plus de 10 ans de cartographie et d’exploration systématiques, nous avons révélé l’un des plus grands habitats de récifs coralliens d’eau profonde découverts à ce jour dans le monde. “, a déclaré Kasey Cantwell, chef des opérations de NOAA Ocean Exploration. « Des études antérieures ont mis en évidence certains coraux dans la région, en particulier plus près de la côte et dans les eaux moins profondes, mais jusqu’à ce que nous ayons une carte complète de la région, nous ne savions pas quelle était l’étendue de cet habitat, ni combien de ces monticules de corail étaient présents. étaient connectés. Cette découverte met en évidence l’importance d’explorer notre arrière-cour en eaux profondes et le pouvoir de la collaboration interinstitutionnelle et des partenariats public-privé.