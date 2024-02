Une nouvelle étude révèle le coût émotionnel caché de la privation de sommeil

Dans un monde qui ne dort jamais, réduire le sommeil est presque devenu un honneur. Mais et si le prix de ces heures d’éveil supplémentaires était plus qu’une simple dépendance à la caféine et un bâillement occasionnel ? Une nouvelle étude publiée dans le Journal de recherche sur le sommeil suggère que le manque de sommeil pourrait nous priver de notre capacité à profiter pleinement des moments les plus heureux de la vie.

En utilisant une série d’extraits de films induisant des émotions, les chercheurs ont dévoilé un effet subtil mais significatif : tandis que nos émotions négatives semblent résister à la tempête des nuits blanches, nos sentiments positifs en prennent un coup, devenant moins intenses. Cette compréhension nuancée de la manière dont le sommeil affecte notre bien-être émotionnel pourrait avoir de profondes implications, en particulier pour ceux qui travaillent à minuit dans des emplois très stressants ou qui doivent composer avec les horaires exigeants de la vie universitaire.

Le moteur derrière la découverte

La motivation de cette recherche est née de la reconnaissance du manque de sommeil comme un aspect inévitable de la vie moderne. Des demandes incessantes des services d’urgence et des transports aux horaires nocturnes de l’industrie du divertissement, la nécessité d’une vigilance 24 heures sur 24 s’étend à de nombreux secteurs. Pourtant, même si les inconvénients cognitifs de la privation de sommeil sont bien documentés, son impact sur notre paysage émotionnel reste moins compris.

Des études antérieures ont montré des résultats mitigés, certaines suggérant que le manque de sommeil amplifie les réponses émotionnelles, tandis que d’autres indiquent un effet modérateur. Les chercheurs ont cherché à clarifier cette ambiguïté, en se concentrant particulièrement sur la question de savoir si la privation de sommeil affecte de la même manière les émotions positives et négatives et si ces effets sont observables en dehors de l’environnement contrôlé d’un laboratoire.

« Le manque de sommeil a des effets sur toutes sortes de processus biologiques et psychologiques. En tant que psychologue clinicien, j’ai toujours été très intéressé par la manière dont un mauvais sommeil affecte les émotions, car cela semble être le plus directement lié à la santé mentale », a déclaré l’auteur de l’étude. Jared Minkeldirecteur scientifique de PredictView et professeur adjoint de psychologie à l’Université de Rhode Island.

Déballage de l’étude

Menée dans une grande université du Nord-Est au cours de l’année universitaire 2017-2018, l’étude a attiré des participants issus de la population étudiante de premier cycle de l’université, en tirant parti d’une double stratégie de recrutement qui impliquait de solliciter des volontaires pour une enquête en cours plus vaste et de les contacter par le biais de dépliants et de courriels. communauté universitaire. L’échantillon final comprenait 33 femmes et 2 hommes.

Au cœur de l’expérience se trouvaient 16 extraits de films, sélectionnés pour leurs propriétés validées d’élicitation émotionnelle. Ces clips ont été classés en émotions positives, neutres et mixtes, avec des scènes allant de moments édifiants de joie et d’humour à des activités quotidiennes banales, et même à des scénarios complexes pouvant évoquer un mélange d’amusement et d’inquiétude.

Les participants ont visionné ces clips dans une séquence conçue pour empêcher le regroupement de stimuli émotionnels similaires, minimisant ainsi le potentiel de désensibilisation émotionnelle ou de biais dans les réponses. Ce visionnage a eu lieu dans un laboratoire contrôlé, conçu pour minimiser les distractions et standardiser l’environnement de test pour les participants.

Les réactions émotionnelles à chaque extrait de film ont été enregistrées immédiatement après le visionnage, en utilisant une version modifiée du Self Assessment Manakin pour évaluer séparément les émotions positives et négatives. Cela a été suivi d’un questionnaire post-film visant à quantifier l’intensité des émotions spécifiques suscitées par les clips.

Avant et après la séance de visionnage du clip vidéo, les participants ont évalué leur humeur et leur somnolence subjective. De plus, ils se sont engagés dans une tâche de vigilance psychomotrice (PVT) de 10 minutes, une tâche de temps de réaction conçue pour mesurer objectivement les déficiences attentionnelles attribuables à la somnolence, une conséquence courante du manque de sommeil.

Résultats : Le coût émotionnel de la privation de sommeil

Les résultats de l’étude dressent un tableau nuancé des conséquences émotionnelles du manque de sommeil. Des niveaux plus élevés de somnolence subjective rapportés par les participants étaient significativement associés à une diminution des réponses émotionnelles positives, en particulier aux extraits de films aux émotions mixtes. Cela indique que le manque de sommeil a un impact plus grave sur notre capacité à ressentir des émotions positives plutôt que négatives.

“J’aimerais que la population en général soit consciente que lorsqu’elle ne réserve pas suffisamment de temps pour dormir, cela risque de la priver de joie et d’humour”, a déclaré Minkel à PsyPost. « Cette étude a montré que cette perte est suffisamment importante pour être remarquée chez un groupe de personnes qui dorment encore un peu, mais pas assez pour se sentir bien reposées. Nous avons également constaté que ces sentiments positifs étaient plus faibles en réponse à des extraits de films présentant un mélange d’aspects positifs et négatifs, selon la façon dont vous les regardez. Cela ressemble davantage à ce que nous vivons dans la vie réelle, où chaque situation que nous vivons comporte un mélange de bons et de mauvais éléments.

« Ma principale surprise a été de constater à quel point ces participants étaient incroyablement somnolents dans leur vie de tous les jours. J’ai travaillé dans un certain nombre de cliniques du sommeil et on s’attend à y voir ce genre de scores de somnolence, mais honnêtement, j’étais assez inquiet de les voir dans une population étudiante générale. On comprend de mieux en mieux les problèmes de santé mentale auxquels les jeunes sont confrontés aujourd’hui et je pense que le fait que tant de gens se sentent somnolents chaque jour fait partie de ce tableau.

Naviguer dans les limites et les horizons futurs

Malgré ses enseignements éclairants, l’étude reconnaît certaines limites. La taille de l’échantillon, bien que adéquate pour les résultats préliminaires, était relativement petite et pas suffisamment diversifiée pour généraliser les résultats à différents groupes démographiques. De plus, le cadre naturaliste de l’étude, tout en étant pertinent dans le monde réel, a également introduit des variables telles que la consommation de caféine et l’activité physique, qui pourraient potentiellement masquer ou amplifier les effets du manque de sommeil sur les émotions.

“Une mise en garde très importante ici est que cette étude ne portait pas sur l’insomnie”, a noté Minkel. « Les personnes souffrant d’insomnie se réservent généralement suffisamment de temps pour dormir, souvent trop. Cette étude portait sur des personnes somnolentes et a été réalisée dans le contexte d’autres études qui ont manipulé expérimentalement le sommeil.

« Nous n’avons pas fait ça ici ; nos participants ont dormi autant ou aussi peu qu’ils le font habituellement, mais je ne voudrais pas que les personnes incapables de bien dormir aient encore un souci à se faire. J’espère vraiment que les étudiants, les travailleurs postés et les adultes occupés et surchargés liront ceci et envisageront de se réserver un peu plus de temps pour dormir. Quelque chose de l’ordre de 7 à 8 heures par nuit.

Pour l’avenir, les chercheurs plaident en faveur d’une étude plus contrôlée et à plus grande échelle pour étudier plus en détail l’impact asymétrique de la privation de sommeil sur les émotions positives et négatives. De tels efforts futurs devraient viser un bassin de participants plus diversifié afin de garantir que les résultats soient universellement applicables. De plus, l’exploration des fondements neuronaux et physiologiques de ces changements émotionnels pourrait fournir des informations plus approfondies sur la manière dont la privation de sommeil modifie fondamentalement notre traitement émotionnel.

Un réveil sur le sommeil et les émotions

Cette étude constitue un rappel poignant des conséquences émotionnelles souvent négligées de la privation de sommeil. Même si la culture de l’agitation peut glorifier les horaires de travail prolongés, l’érosion subtile de notre capacité à ressentir de la joie et de la satisfaction pourrait être un prix élevé à payer. Alors que nous continuons à démêler la tapisserie complexe du rôle du sommeil dans nos vies, cette recherche souligne l’importance de donner la priorité au sommeil non seulement pour la santé cognitive et physique, mais également pour préserver le dynamisme de nos expériences émotionnelles.

“Je fais ce genre de recherche avec l’espoir et la ferme conviction qu’elles conduisent à de meilleures interventions”, a déclaré Minkel à PsyPost. « Il existe un lien incroyablement étroit entre la façon dont nous comprenons un problème et l’efficacité avec laquelle nous pouvons le résoudre. La pandémie l’a montré à une échelle vraiment accélérée. À mesure que notre compréhension de la structure et du fonctionnement du virus s’est améliorée, nous avons développé des interventions comportementales et finalement pharmacologiques plus efficaces.

« Notre compréhension des conséquences émotionnelles de la privation de sommeil progresse bien sûr beaucoup plus lentement, mais à mesure que la communauté scientifique l’étudie sous différents angles, notamment neurobiologiques et comportementaux, nous verrons une amélioration du traitement. Les problèmes de sommeil surviennent dans un grand nombre de troubles médicaux et de santé mentale. Il est donc très important de comprendre dans quelle mesure le sommeil est responsable des changements d’humeur. Il est possible que les changements émotionnels dus à un mauvais sommeil soient confondus avec la dépression jusqu’à ce que la science s’améliore dans ce domaine.

Le chercheur a ajouté : « merci à mon mentor de recherche, le professeur David Dinges, qui est maintenant à la retraite. Il m’a apporté un soutien et une liberté incroyables pour poursuivre ce travail lorsque j’étais un nouvel étudiant diplômé dans son laboratoire. La privation de sommeil et les émotions n’étaient pas un sujet brûlant à l’époque et je suis reconnaissant pour ses conseils dans l’exploration d’un nouveau domaine de recherche.

L’étude, “Un sommeil insuffisant atténue la réponse affective positive, mais pas négative, à des extraits de films émotionnellement complexes», a été rédigé par Jared Minkel, Emma Pascuzzi, Zoe Mushkat, Emily Gentes et Sue K. Adams.