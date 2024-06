Une nouvelle étude révèle des réponses tactiles complexes dans les troubles du spectre autistique

Une nouvelle étude publiée dans la revue Recherche sur l’autisme a fourni des informations fascinantes sur la façon dont les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) ressentent le toucher. Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de TSA ont des réponses physiologiques au toucher inférieures à celles des individus au développement typique, mais elles rapportent des évaluations plus élevées des sensations tactiles agréables et désagréables. Cette divergence met en évidence une relation complexe entre l’expérience subjective et la réponse physiologique chez les personnes atteintes de TSA.

Le toucher joue un rôle crucial dans la communication humaine et les interactions sociales, aidant à établir et à entretenir des relations avant même le développement des compétences verbales. Cette forme de communication est particulièrement importante car elle peut véhiculer des significations émotionnelles et sociales, favorisant l’attachement, l’affiliation sociale et le lien. Les effets agréables de certains types de toucher, appelés toucher affectif, sont généralement associés à des caresses douces qui activent un système sensoriel spécialisé dans la peau.

Cependant, pour les personnes atteintes de TSA, les expériences sensorielles peuvent être sensiblement différentes. Les personnes atteintes de TSA présentent souvent un traitement sensoriel atypique, ce qui peut avoir un impact significatif sur leurs interactions sociales et leur qualité de vie. Des recherches antérieures ont montré que ces personnes pouvaient trouver certains types de toucher désagréables ou accablants, contribuant ainsi à leurs défis sociaux. La nouvelle étude visait à approfondir notre compréhension de la façon dont le toucher affectif est perçu et traité chez les adultes atteints de TSA, étant donné le nombre limité de recherches disponibles sur ce sujet.

« L’intérêt de notre laboratoire réside dans la neurobiologie des comportements sociaux complexes. Le but ultime de notre recherche est de fournir de nouvelles connaissances neuroscientifiques fondamentales pour mieux éclairer les mécanismes sous-jacents aux dysfonctionnements sociaux », a déclaré l’auteur de l’étude Olga Dal Monte, professeur agrégé de psychologie à l’Université de Turin.

« Le toucher affectif joue un rôle essentiel dans l’entretien des relations interpersonnelles, en transmettant des significations émotionnelles et sociales qui peuvent façonner les trajectoires neurodéveloppementales. Par conséquent, les difficultés de traitement des entrées tactiles ou l’expérience d’une sensibilité tactile anormale peuvent entraver les comportements sociaux, ayant un impact significatif sur la vie relationnelle des individus.

« Ce défi est particulièrement prononcé dans les TSA, caractérisés à la fois par des perturbations sensorielles et des déficiences sociales. Malgré le rôle central de ce phénomène parmi les symptômes des TSA, il existe peu d’études explorant les effets de cette forme spécifique d’échange social sur le comportement et le système nerveux autonome.

L’étude a impliqué 48 participants : 24 personnes atteintes de TSA et 24 témoins au développement typique. Les participants atteints de TSA ont été recrutés au Centre d’autisme pour adultes du Piémont à Turin, en Italie, et ont été diagnostiqués selon des critères établis. Le groupe témoin était composé d’individus au développement typique, dont la répartition en termes d’âge et de sexe était identique.

Les participants étaient assis confortablement, leur bras gauche posé sur une table, caché de la vue par un panneau de bois. Chaque participant a reçu une série de stimuli tactiles sur la face dorsale de son avant-bras gauche. Ces stimuli comprenaient toucher affectifqui impliquait des mouvements lents et doux, et un contrôle tactile, caractérisé par un tapotement. L’expérimentateur a délivré les stimuli tactiles et enregistré les réponses physiologiques des participants à l’aide d’un appareil mesurant la conductance cutanée, un indicateur courant de l’activité du système nerveux autonome.

Après chaque toucher, les participants évaluaient le toucher en fonction de ses composantes affectives (agréables) et désagréables à l’aide d’une échelle numérique. L’expérience a été conçue pour être flexible, permettant aux participants de faire une pause s’ils se sentaient fatigués ou dépassés.

Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de TSA présentaient des niveaux de conductance cutanée globale inférieurs à ceux des participants au développement typique, ce qui indique une réponse autonome plus faible.

Bien que les participants au développement typique aient montré une réponse physiologique plus élevée au toucher affectif qu’au toucher témoin, cette différenciation n’a pas été observée dans le groupe TSA. En d’autres termes, les personnes atteintes de TSA n’ont pas montré de réponse autonome distincte au toucher affectif par rapport au toucher de contrôle.

Malgré le manque de différenciation physiologique, les personnes atteintes de TSA ont évalué les aspects affectifs et désagréables du toucher plus haut que les participants au développement typique. Cela suggère qu’ils perçoivent subjectivement le toucher plus intensément sur des échelles positives et négatives.

« L’analyse de la complexité de l’expérience tactile affective des TSA à l’aide de mesures à la fois subjectives et physiologiques nous a permis de faire ressortir d’éventuelles divergences par rapport à la population neurotypique mais aussi, et bien plus intéressant, d’observer et de mettre en évidence les écarts entre l’expérience consciente des sujets et l’expérience plus consciente des sujets. implicite qui réside dans les réponses corporelles », a déclaré Dal Monte à PsyPost.

« Une compréhension plus profonde des aspects qui caractérisent les personnes autistes dans des situations émotionnelles est cruciale pour une meilleure compréhension des défis distinctifs associés à ce syndrome et peut avoir des implications pour le diagnostic et les approches thérapeutiques. »

Les limites de l’étude incluent une concentration exclusive sur les adultes atteints de TSA qui répondent à des critères de soutien spécifiques, limitant la généralisabilité à ceux ayant différents niveaux de fonctionnement ; une répartition déséquilibrée entre les sexes, en faveur des hommes ; et une concentration sur les jeunes adultes, qui ne représentent peut-être pas les expériences des personnes plus âgées.

Les recherches futures pourraient inclure un éventail plus diversifié d’individus atteints du spectre autistique, englobant différents niveaux de fonctionnement et une représentation équilibrée des sexes. Les études devraient également explorer le traitement sensoriel chez les personnes âgées atteintes de TSA afin de comprendre les changements liés à l’âge. L’intégration de mesures physiologiques supplémentaires telles que la fréquence cardiaque et la dilatation des pupilles pourrait permettre une compréhension plus complète des réponses autonomes.

L’étude, « Réponse autonome et hédonique au toucher affectif dans les troubles du spectre autistique», a été rédigé par Francesca Capiotto, Giulia Romano Cappi, Ilaria Mirlisenna, Alessandro Mazza, Giovanni Cicinelli, Chiara Lauritano, Roberto Keller et Olga Dal Monte.