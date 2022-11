Une nouvelle étude révèle des débris de planètes vieilles de 10 milliards d’années dans la Voie lactée

Un groupe d’astronomes, dirigé par l’Université de Warwick, a affirmé avoir découvert la plus ancienne étoile de la galaxie de la Voie lactée. Les ruines des planétésimaux en orbite sont absorbées par les plus anciens systèmes planétaires rocheux et glacés que les astronomes ont maintenant découverts. La majorité des étoiles, y compris notre Soleil, finiront par se transformer en naines blanches. Les naines blanches sont des étoiles qui ont expulsé toutes leurs couches externes, brûlé tout leur carburant et qui se contractent et se refroidissent maintenant. Au cours de ce processus, toutes les planètes en orbite seront affectées et, dans certains cas, détruites, et leurs débris seront laissés pour s’accumuler à la surface de la naine blanche.

Selon l’ANI, après avoir publié leurs découvertes dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 5 novembre, les chercheurs ont conclu qu’une naine blanche faible se trouve à 90 années-lumière de la Terre et que les restes de son système planétaire orbital ont plus de 10 milliards d’années.

Le groupe d’astronomes a créé une simulation de deux naines blanches uniques qui ont été observées par l’observatoire spatial GAIA de l’Agence spatiale européenne pour cette étude. La spectroscopie détermine les éléments et leur concentration dans l’atmosphère d’une étoile en examinant la lumière de l’étoile à différentes longueurs d’onde lorsque ces éléments absorbent la lumière à une certaine longueur d’onde.

Les deux étoiles ont une contamination planétaire, mais l’une est exceptionnellement bleue et l’autre rouge. L’inspection des spectres de l’étoile a révélé la présence de sodium, de lithium et de potassium ainsi que la détection probable de carbone accrétant sur l’étoile, faisant de la “rouge” WDJ2147-4035, la plus ancienne naine blanche polluée par des métaux découverte à ce jour.

Abbigail Elms, auteur principal de l’étude et titulaire d’un doctorat en physique. étudiant à l’Université de Warwick, a déclaré: «Nous trouvons les plus anciens vestiges stellaires de la Voie lactée qui sont pollués par des planètes autrefois semblables à la Terre. C’est incroyable de penser que cela s’est produit à l’échelle de dix milliards d’années et que ces planètes sont mortes bien avant que la Terre ne soit même formée.

La deuxième étoile “bleue”, WDJ1922+0233, a été contaminée par des débris planétaires avec une composition similaire à la croûte continentale de la Terre et n’est qu’un peu plus jeune que WDJ2147-4035.

