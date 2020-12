Avec de nouvelles informations qui arrivent fréquemment sur Covid-19 , la coronavirus a laissé les gens confus. Certains patients restent asymptomatiques tout au long de l’infection, il devient donc difficile d’identifier qui a été infecté par ce virus.

Les scientifiques recherchent continuellement le virus pour comprendre ses effets sur le corps de la personne infectée.

Au milieu de cela, une nouvelle étude a fait surface qui dit qu’il y a cinq symptômes qui indiquent que vous avez Covid-19 .

La dernière étude a été publiée dans Annales de neurologie clinique et translationnelle, une revue à comité de lecture qui publie des recherches liées à la neurologie. Il a montré que 82 pour cent des Covid-19 les patients infectés présentaient des signes de problèmes neurologiques même après leur traitement. le recherche a été menée sur 412 patients.

Jetons un coup d’œil aux cinq signes que l’étude a révélés comme indicateurs qu’une personne a Covid-19 :

Perte d’odeur / de goût

C’est aussi l’un des indicateurs forts qu’une personne a Covid-19 . Dans certains cas, les patients ne perdent que l’odeur, cependant, s’il y a une perte de goût, il est probable que la personne perdra également le goût.

Mal de crâne

Il a été constaté que les maux de tête sont l’un des indicateurs de Covid-19 et a été répertorié comme un symptôme par Disease Control and Prevention (CDC). On dit que les maux de tête continuent même après qu’une personne se soit remise de coronavirus . Il peut être léger ou grave dans certains cas et nécessiter des soins médicaux.

Douleurs musculaires

La plupart des patients qui ont participé à l’étude se sont plaints de douleurs musculaires. Pas moins de 44,8% du total Covid-19 les patients qui ont participé à l’étude ont développé des douleurs musculaires comme symptôme de Covid-19 .

Douleur aux yeux

Ce symptôme est contesté car de nombreuses personnes Covid-19 développé ce problème, mais on dit aussi que pendant le verrouillage, les gens ont passé plus de temps devant l’écran et les yeux douloureux pourraient également survenir à cause de cela.

Manque de concentration

C’est la condition où une personne ne peut pas se concentrer sur quelque chose et se sent confuse. Au cours de l’étude, 31,8% des volontaires ont montré ce symptôme de brouillard cérébral.