Une nouvelle étude relie un trait de personnalité commun à un risque plus élevé de décès prématuré

Une nouvelle étude publiée dans le Journal des troubles affectifs met en lumière le lien entre le névrosisme et le risque de mortalité pour diverses causes. Le névrosisme est un trait de personnalité caractérisé par une instabilité émotionnelle et une tendance à ressentir des émotions négatives telles que l’anxiété, la peur et la solitude. L’étude, qui a utilisé les données de près d’un demi-million de participants à la biobanque britannique, a révélé que les personnes présentant des niveaux plus élevés de névrosisme couraient un plus grand risque de mourir pour diverses causes. Parmi les composantes du névrosisme, la solitude est la plus fortement associée à un risque accru de décès prématuré.

Des recherches antérieures ont suggéré que le névrosisme est lié à divers problèmes de santé mentale et physique, de la dépression et de l’anxiété aux maladies cardiovasculaires et aux problèmes respiratoires. Cependant, les résultats quant à savoir si le névrosisme est directement associé à un risque de mortalité plus élevé ont été mitigés.

Alors que certaines études n’ont trouvé aucun lien clair entre le névrosisme et les taux de mortalité, d’autres ont indiqué que les personnes ayant des scores de névrosisme plus élevés pourraient être confrontées à un risque plus élevé de mourir plus tôt. De plus, le névrosisme est un trait général composé de diverses composantes, notamment la solitude, l’anxiété et l’irritabilité. Ces composantes pourraient avoir des effets différents sur les résultats en matière de santé, mais les recherches antérieures n’avaient pas pleinement exploré ces différences.

La nouvelle étude visait à fournir une compréhension plus détaillée du lien entre le névrosisme et la mortalité en examinant les causes spécifiques de décès, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les causes externes telles que les accidents et l’automutilation. En utilisant un vaste ensemble de données avec plus de 16 ans de suivi, les chercheurs espéraient clarifier si certaines composantes du névrosisme, comme la solitude, étaient plus fortement liées que d’autres à une mort prématurée.

« Nous nous intéressons largement aux liens entre les traits psychologiques et la santé ; il s’agit de la plus grande étude sur ce sujet et elle a été spécialement conçue pour détecter des associations avec une mortalité par cause spécifique. L’échantillon était relativement jeune au début de l’étude, donc bon nombre de ces décès survenaient à un âge relativement plus jeune, généralement plus jeune que l’espérance de vie au Royaume-Uni », a déclaré l’auteur principal. Antonio Terraccianoprofesseur de gériatrie au Florida State University College of Medicine et membre du Laboratoire de personnalité et cognition tout au long de la vie.

L’étude a analysé les données de près de 500 000 participants à la UK Biobank, une vaste initiative de recherche qui collecte des informations sur la santé et la génétique auprès d’individus à travers le Royaume-Uni. Les participants étaient âgés de 38 à 73 ans au début de l’étude et ont été suivis pendant 13,4 ans en moyenne. Durant cette période, plus de 43 000 participants sont morts. Les chercheurs ont lié les données des participants aux registres nationaux de décès pour déterminer les causes de décès, notamment le cancer, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires et l’automutilation intentionnelle.

Le névrosisme a été mesuré à l’aide d’un questionnaire en 12 éléments du questionnaire de personnalité Eysenck, un outil largement utilisé dans la recherche sur la personnalité. Les participants ont été invités à répondre à des affirmations telles que « Êtes-vous inquiet ? » et « Vous sentez-vous souvent seul? » en fonction de la manière dont ces éléments décrivaient leur comportement typique. Les chercheurs ont calculé un score de névrosisme pour chaque participant et ont également examiné les composantes individuelles du névrosisme, telles que la solitude, les sautes d’humeur et l’irritabilité.

Pour tenir compte d’autres facteurs susceptibles d’influencer la mortalité, tels que l’âge, le sexe, l’éducation, les habitudes tabagiques et les problèmes de santé sous-jacents comme le diabète ou l’hypertension, les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques pour ajuster ces variables. Cela a permis de garantir que les relations observées entre névrosisme et mortalité n’étaient pas simplement dues à d’autres facteurs de risque de mauvaise santé.

Les chercheurs ont découvert qu’un névrosisme plus élevé était associé à une augmentation de 10 % du risque de décès, quelle qu’en soit la cause, au cours de la période de suivi. Lorsque les chercheurs ont examiné les causes spécifiques de décès, ils ont découvert que le névrosisme était lié à une série de risques de mortalité, notamment les maladies respiratoires et digestives, l’automutilation intentionnelle et les maladies cardiovasculaires. Cependant, la force de l’association variait en fonction de la cause du décès. Par exemple, le névrosisme était plus fortement lié aux décès dus à des maladies respiratoires et à l’automutilation qu’aux décès dus au cancer.

Les résultats indiquent que « la tendance à se sentir triste, tendu ou seul peut augmenter le risque de mortalité prématurée, en particulier les décès dus à l’automutilation intentionnelle, aux maladies du système respiratoire et du système digestif », a déclaré Terracciano à PsyPost. « Bien que l’étude n’ait pas examiné les remèdes potentiels, d’autres recherches indiquent que les stratégies d’adaptation et les liens sociaux pourraient aider à gérer ces émotions négatives. »

La solitude, en particulier, est apparue comme le prédicteur le plus puissant de mort prématurée parmi les composantes du névrosisme. Les personnes qui ont déclaré se sentir seules avaient un risque de décès 46 % plus élevé que celles qui n’ont pas déclaré se sentir seules. Cette relation était particulièrement prononcée chez les hommes plus jeunes et les personnes sans formation universitaire. Le lien entre la solitude et la mortalité était indépendant des autres aspects du névrosisme, ce qui suggère que la solitude en elle-même est un facteur de risque important de mort prématurée.

Les chercheurs ont également découvert que d’autres aspects du névrosisme, tels que les sautes d’humeur et le sentiment de ras-le-bol, étaient associés à des risques de mortalité plus élevés, en particulier pour les maladies digestives et respiratoires. D’un autre côté, certaines composantes du névrosisme, comme l’inquiétude ou le sentiment de culpabilité, n’étaient pas fortement liées à une mort prématurée. En fait, les personnes qui déclaraient s’inquiéter trop après s’être senties gênées avaient un risque légèrement plus faible de mourir, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être dû au fait que ces personnes sont plus prudentes ou vigilantes dans d’autres aspects de leur vie.

« Il était surprenant que la solitude ait un impact beaucoup plus fort que les autres composantes du névrosisme », a déclaré Terracciano. « En d’autres termes, les résultats indiquent que ceux qui déclaraient se sentir seuls couraient un risque de décès beaucoup plus élevé que ceux qui se sentaient anxieux ou coupables. Il était également surprenant que parmi les causes de décès, les personnes atteintes de névrosisme soient plus susceptibles de mourir de maladies respiratoires ou du système digestif que de maladies cardiovasculaires.

Une limite à noter est que l’étude a été menée à partir des données de la UK Biobank, un échantillon qui n’est pas entièrement représentatif de la population générale. Les participants à la biobanque britannique ont tendance à être en meilleure santé et plus instruits que la moyenne des personnes, ce qui pourrait limiter la généralisabilité des résultats à d’autres populations.

« Les participants étaient principalement des individus blancs du Royaume-Uni, un pays riche », a déclaré Terracciano. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier si les associations diffèrent dans des contextes où les ressources économiques et de santé sont moindres. »

Une autre limite est que l’étude n’a pas pris en compte les changements dans le névrosisme au fil du temps. Il est possible que les personnes qui vivent des événements majeurs dans leur vie, comme une maladie grave ou le décès d’un être cher, deviennent plus névrotiques à mesure qu’elles vieillissent, ce qui pourrait influencer leur risque de mourir plus tôt. Des recherches futures pourraient explorer comment les changements dans les traits de personnalité, comme le névrosisme, au cours de la vie, affectent les résultats en matière de santé.

Les chercheurs ont également souligné la nécessité de mener davantage de recherches sur les voies spécifiques par lesquelles le névrosisme influence la mortalité. Bien que leurs analyses tiennent compte de facteurs tels que le tabagisme et les problèmes de santé sous-jacents, les mécanismes exacts liant le névrosisme à une mort précoce restent flous. Il se pourrait que les individus très névrosés soient plus susceptibles d’adopter des comportements à risque, d’avoir des difficultés à gérer le stress ou de subir un stress chronique qui épuise leur corps au fil du temps.

L’étude, « Névrosisme, solitude, mortalité toutes causes confondues et par cause : une étude de 17 ans portant sur près de 500 000 individus», a été rédigé par Karley Greer Deason, Martina Luchetti, Selin Karakose, Yannick Stephan, Páraic S. O’Súilleabháin, Andre Hajek, Angelina R. Sutin et Antonio Terracciano.