Une nouvelle étude relie les traumatismes de l’enfance à une colère accrue chez les adultes avec ou sans troubles dépressifs et anxieux

On sait depuis longtemps que les traumatismes de l’enfance ont des effets psychologiques durables. Une nouvelle étude approfondit la manière dont différents types de traumatismes infantiles peuvent avoir un impact sur divers aspects de la colère à l’âge adulte. Les résultats, publiés dans Acta Psychiatrica Scandinavicafournissent des informations précieuses sur les conséquences potentielles à long terme des traumatismes de l’enfance et peuvent avoir des implications importantes pour le traitement de la santé mentale.

Les traumatismes de l’enfance, qui comprennent les abus physiques et émotionnels, les abus sexuels, la négligence, etc., constituent un grave problème de santé publique, car ils peuvent avoir des effets à long terme sur le bien-être mental et émotionnel des individus. Des recherches antérieures ont montré un lien étroit entre les traumatismes de l’enfance et un risque accru de dépression et de troubles anxieux à l’âge adulte.

La régulation des émotions, ou la capacité à gérer et à exprimer ses émotions de manière appropriée, est un facteur clé dans cette relation. Les enfants qui subissent un traumatisme peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions en raison de l’insensibilité de leurs soignants ou d’une mauvaise autorégulation. Cette conscience émotionnelle accrue peut conduire à une perception plus rapide de la menace plus tard dans la vie et à un seuil plus bas d’expérience de la colère. De plus, l’exposition à la colère incontrôlée de la part des soignants peut augmenter le risque que les individus deviennent eux-mêmes en colère et agressifs.

Des études antérieures ont trouvé des associations entre les traumatismes de l’enfance et la colère à l’âge adulte, certaines études se concentrant sur le trait de colère (la propension à éprouver de la colère) et d’autres examinant diverses constructions de la colère telles que l’expression et le contrôle de la colère. Des études longitudinales ont également montré que la maltraitance durant l’enfance peut prédire la colère à l’âge adulte. Cependant, la relation entre les traumatismes de l’enfance et la colère n’a pas été étudiée de manière approfondie chez les personnes souffrant de troubles affectifs, où la colère est répandue et peut avoir un impact sur les résultats du traitement.

“Dans notre étude précédente, nous avons constaté que la colère est répandue chez les patients souffrant de troubles dépressifs et anxieux”, a déclaré l’auteur de l’étude Nienke de Bles, chercheuse postdoctorale au centre médical de l’université de Leiden. « Cela pourrait être problématique, car des niveaux élevés de colère peuvent conduire à un abandon du traitement et à de moins bons résultats chez les adultes. Ainsi, pour développer des effets meilleurs et durables du traitement des troubles dépressifs et anxieux, il pourrait être important de considérer qui est sujet à des sentiments et des comportements de colère.

« Des études antérieures ont montré que la maltraitance durant l’enfance était un prédicteur de la colère à l’âge adulte, bien que cette relation n’ait pas été souvent étudiée chez les patients souffrant de troubles affectifs. Par conséquent, le but de la présente étude était d’étudier l’association entre le traumatisme de l’enfance et la colère à l’âge adulte dans une cohorte comprenant des participants sans troubles psychiatriques et souffrant de troubles dépressifs et anxieux actuels, en rémission ou comorbides.

L’étude, menée aux Pays-Bas, a utilisé les données de l’étude néerlandaise sur la dépression et l’anxiété (NESDA), une étude de cohorte prospective à long terme conçue pour étudier l’évolution de la dépression et des troubles anxieux sur plusieurs années. L’étude a inclus des participants présentant divers états de santé mentale, y compris ceux souffrant de troubles dépressifs et anxieux actuels ou en rémission, de maladies comorbides et d’individus sans antécédents de troubles psychiatriques au cours de leur vie (appelés « témoins sains »).

Au départ, la NESDA a recruté 2 981 participants âgés de 18 à 65 ans entre 2004 et 2007. Le suivi de 4 ans a eu lieu entre 2008 et 2011, au cours duquel des mesures liées à la colère ont été évaluées. Pour explorer la relation entre les traumatismes de l’enfance et la colère à l’âge adulte, les chercheurs ont exclu les participants pour lesquels il manquait des données sur les traumatismes de l’enfance ou les mesures de colère, ce qui a abouti à un échantillon final de 2 271 participants.

Les chercheurs ont découvert plusieurs associations significatives entre les traumatismes de l’enfance et divers aspects de la colère à l’âge adulte. Ces résultats étaient cohérents même après ajustement pour les covariables sociodémographiques et cliniques.

« Nos résultats indiquent qu’une histoire de traumatisme durant l’enfance est positivement associée aux conséquences de la colère à l’âge adulte, y compris une relation dose-réponse. Cela signifie que si quelqu’un a été plus souvent exposé à des traumatismes dans l’enfance, quelqu’un a également signalé plus de sentiments de colère et a agi de manière plus colérique à l’âge adulte », a déclaré de Bles à PsyPost.

Les participants qui ont signalé des niveaux plus élevés de traumatismes durant l’enfance avaient également des scores de colère plus élevés. Cela suggère que les individus qui ont subi davantage de traumatismes durant leur enfance étaient plus susceptibles d’éprouver de la colère à l’âge adulte.

La prévalence des crises de colère était significativement plus élevée chez les participants ayant subi un traumatisme durant leur enfance. Cela indique que les personnes ayant des antécédents de traumatismes durant l’enfance étaient plus susceptibles de ressentir des crises de colère soudaines, souvent accompagnées d’une activation autonome.

Les traumatismes de l’enfance étaient associés à une prévalence accrue de traits de personnalité limites. La négligence émotionnelle et la violence psychologique étaient des prédicteurs particulièrement puissants de ces traits, ce qui suggère que ces types de traumatismes avaient un impact significatif sur la régulation émotionnelle et les relations interpersonnelles.

Même si moins de participants à l’étude présentaient des traits de personnalité antisociaux, les traumatismes de l’enfance, en particulier la violence physique, étaient associés à une probabilité accrue de ces traits. Cela suggère que la violence physique pendant l’enfance peut contribuer à un comportement antisocial à l’âge adulte.

Les chercheurs ont également examiné les types spécifiques de traumatismes infantiles associés aux conséquences de la colère. La négligence émotionnelle est apparue comme un facteur prédominant, prédisant de manière significative à la fois les traits de colère et les traits de personnalité limites. La violence physique, en revanche, était le principal prédicteur des crises de colère et des traits de personnalité antisociaux. Il est intéressant de noter que les abus sexuels n’étaient associés qu’à des traits de personnalité limites, ce qui indique une relation unique entre ce type de traumatisme et la régulation émotionnelle.

“Tous les sous-types, à l’exception des abus sexuels, étaient associés à différents résultats en matière de colère, notamment la colère ancrée dans la personnalité d’une personne et la colère sous la forme d’attaques de colère”, a déclaré de Bles.

Bien que cette étude fournisse des informations précieuses sur la relation entre les traumatismes de l’enfance et la colère à l’âge adulte, certaines limites doivent être prises en compte. L’étude s’est appuyée sur des mesures autodéclarées, ce qui peut introduire un biais de déclaration. “Les conséquences de la colère n’ont été évaluées qu’une seule fois”, a noté de Bles. “Comme nous ne pouvions pas non plus faire la différence entre les effets environnementaux et héréditaires, il n’était pas possible de tirer des conclusions définitives sur la causalité du traumatisme de l’enfance dans l’apparition et le développement de la colère à l’âge adulte.”

Néanmoins, les résultats ont des implications pratiques importantes pour les professionnels de la santé mentale et leurs patients. Le dépistage des antécédents de traumatismes durant l’enfance et l’évaluation des symptômes liés à la colère pourraient aider à adapter les plans de traitement plus efficacement.

“Comme la colère est un facteur limitant dans la thérapie, conduisant souvent à l’abandon et à de moins bons résultats du traitement, il est important d’aborder ce problème dans la thérapie”, a expliqué de Bles. « Malheureusement, les difficultés de régulation des émotions et les comportements impulsifs sont souvent considérés comme des facteurs limitants en thérapie, pensant que cela peut aggraver les symptômes d’un individu. En conséquence, les patients ne peuvent pas recevoir un traitement additif bénéfique.

« Nous pensons que pour mettre fin au cycle de la maltraitance, il est important que les cliniciens s’enquièrent toujours des sentiments et des crises de colère, explorent les expériences négatives de l’enfance et commencent des interventions thérapeutiques axées sur les traumatismes, le cas échéant. En outre, il est important d’expliquer la relation entre le traumatisme de l’enfance et la colère à l’âge adulte, car l’éducation sur la régulation des émotions constitue une partie importante des approches visant à réduire la colère.

