Une nouvelle étude relie les médicaments amaigrissants Wegovy et Ozempic à de graves problèmes gastro-intestinaux

Les médicaments de la même classe que Wegovy, le traitement de perte de poids populaire de Novo Nordisk, peuvent comporter un risque accru de pancréatite, de blocage intestinal et de paralysie de l’estomac par rapport à un médicament plus ancien contre l’obésité, selon une étude publiée jeudi.

L’étude s’est concentrée sur deux médicaments de la classe connue sous le nom d’inhibiteurs du GLP-1, qui aident à réduire le taux de sucre dans le sang des personnes atteintes de diabète de type 2 : le sémaglutide est l’ingrédient actif de Wegovy ainsi que les médicaments contre le diabète de Novo, Ozempic et Rybelsus ; le liraglutide est l’ingrédient actif du précédent médicament contre l’obésité de la société, Saxenda, et du médicament contre le diabète Victoza.

Près de cinq utilisateurs de médicaments à base de sémaglutide sur 1 000 ont développé une pancréatite, contre un utilisateur sur 1 000 de bupropion-naltrexone, les ingrédients actifs du médicament amaigrissant Contrave, selon un rapport du Revue médicale JAMA. Contrave a été approuvé aux États-Unis en 2014 et au Canada en 2018.

Pour le liraglutide, il y a eu environ huit cas de pancréatite pour 1 000 utilisateurs.

La pancréatite, ou inflammation du pancréas, peut provoquer de graves douleurs abdominales.

Pour la paralysie de l’estomac, les chercheurs ont découvert environ neuf cas sur 1 000 utilisateurs de sémaglutide et environ sept chez les patients sous liraglutide, contre trois parmi le même nombre de patients prenant du bupropion-naltrexone.

Santé Canada évalue le risque de suicide associé aux médicaments amaigrissants populaires :

Santé Canada réexamine la classe de médicaments utilisés contre le diabète et les médicaments amaigrissants comme Ozempic, à la suite d'informations selon lesquelles ils pourraient entraîner un risque de suicide. D'autres agences de santé au Royaume-Uni et en Europe mènent également des examens similaires.

Les médicaments inhibiteurs du GLP-1 imitent les actions du GLP-1, une hormone naturelle qui aide à contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète.

Mahyar Etminan, épidémiologiste à l’Université de la Colombie-Britannique et auteur principal de l’étude, a déclaré que jusqu’à 2% des patients qui utilisaient des médicaments à base de sémaglutide et de liraglutide pour perdre du poids développaient des problèmes gastro-intestinaux.

« Lorsque des millions de personnes en prennent, ce 1 pour cent commence à devenir un chiffre relativement important », a-t-il déclaré. « L’une de mes principales préoccupations est qu’il s’agit d’événements indésirables à long terme pour lesquels nous n’avons pas beaucoup de données, en particulier pour ceux qui les prennent uniquement pour perdre du poids et non pour le diabète. »

Les personnes atteintes de diabète n’ont pas été incluses dans l’étude.

L’étude était observationnelle, elle ne peut donc montrer que des associations, et non si les médicaments sont à l’origine de ces affections.

Les résultats de cette étude sont cohérents avec les effets observés lors d’essais cliniques chez des patients obèses, a déclaré Penny Ward, médecin pharmaceutique indépendant et professeur invité en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres au Royaume-Uni.

Ward a dit Centre des médias scientifiques que l’étude n’a pas été conçue pour évaluer tous les effets secondaires possibles des traitements.

« Toutes ces informations suggèrent que ces agents doivent être utilisés avec précaution et uniquement chez les patients les plus à risque de problèmes de santé ou de complications liées à l’obésité et qui ont été correctement conseillés sur leurs risques », a déclaré Ward.

Avertissements gastro-intestinaux aux États-Unis

Un porte-parole de Novo Nordisk a cité les limites de l’étude qui pourraient fausser les résultats, notamment l’incapacité de prendre pleinement en compte les facteurs de risque de troubles gastro-intestinaux des patients.

Les données ont également été collectées entre 2006 et 2020, avant que Wegovy ne soit approuvé aux États-Unis en 2021.

Novo Nordisk et Eli Lilly, dont le médicament contre le diabète GLP-1 Mounjaro devrait être approuvé pour la perte de poids cette année, font face à plusieurs poursuites judiciaires aux États-Unis, les accusant de ne pas avoir averti les utilisateurs des risques de paralysie gastrique grave associés à ces médicaments.

Les médicaments GLP-1 comme Wegovy ralentissent le passage des aliments dans l’estomac, aidant ainsi les gens à se sentir rassasiés plus longtemps. Des problèmes peuvent survenir si la vidange de l’estomac ralentit trop.

La Food and Drug Administration des États-Unis a enregistré cette année 209 incidents impliquant des patients Wegovy souffrant de troubles gastro-intestinaux, dont 42 ont été hospitalisés.

Le mois dernier, la FDA a mis à jour l’étiquette d’Ozempic pour mettre en garde contre le potentiel de blocage intestinal, qui est déjà répertorié comme effet secondaire pour Wegovy et Mounjaro.

Le Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada a publié un bulletin la semaine dernière après qu’un patient qui prenait des injections hebdomadaires de sémaglutide pour perdre du poids avait vomi un grand volume de nourriture non digérée alors qu’il se réveillait de l’anesthésie après une chirurgie orthopédique.