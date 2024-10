Une nouvelle étude relie le stress à la procrastination au coucher chez les étudiants universitaires

Une étude menée auprès d’étudiants universitaires allemands a révélé qu’ils avaient tendance à retarder l’heure du coucher les jours où ils subissaient des niveaux de stress plus élevés. La qualité de leur sommeil a également diminué pendant ces périodes. La recherche a été publiée dans Stress et santé.

Le sommeil est essentiel au maintien de la santé globale, car il permet au corps et au cerveau de se reposer, de récupérer et d’effectuer des fonctions critiques telles que la consolidation de la mémoire, la régulation hormonale et la réparation des tissus. Pendant le sommeil, le cerveau traite les informations de la journée, ce qui renforce l’apprentissage et soutient les fonctions cognitives telles que la résolution de problèmes et la prise de décision. Un sommeil suffisant est également crucial pour la régulation émotionnelle, car il aide à gérer le stress et favorise la stabilité de l’humeur.

En revanche, un sommeil insuffisant affecte négativement les performances cognitives, entraînant des problèmes tels qu’une concentration réduite, des temps de réaction plus lents et un mauvais jugement. La privation chronique de sommeil peut affaiblir la fonction immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Il perturbe également les processus métaboliques, augmentant ainsi le risque de prise de poids, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Le manque de sommeil augmente les niveaux d’hormones de stress, contribuant ainsi à l’hypertension artérielle et aux problèmes cardiaques. Au fil du temps, une privation constante de sommeil a été associée à un risque accru de maladies chroniques et à une baisse globale de la qualité de vie.

L’auteur de l’étude, Laura I. Schmidt, et ses collègues ont cherché à examiner comment le stress quotidien contribue à la qualité du sommeil et à la procrastination au coucher. La procrastination avant le coucher se produit lorsqu’une personne retarde son coucher comme prévu sans aucune raison externe (c’est-à-dire sans que rien ne l’empêche de se coucher à l’heure). Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’un stress quotidien élevé pourrait contribuer à la procrastination à l’heure du coucher, ainsi qu’à un sommeil plus court et de moins bonne qualité.

Ils ont mené une étude de journal quotidien auprès de 96 étudiants de l’Université de Heidelberg en Allemagne, recrutés via des groupes d’étudiants en psychologie en ligne. Les participants ont reçu un crédit de cours pour leur participation. Quatre-vingt-quatre pour cent des participants étaient des femmes et leur âge moyen était de 22 ans.

Pendant 14 jours, les participants portaient un appareil d’actigraphie (le Fitbit Charge HR) qui surveillait leurs mouvements pour enregistrer la durée totale et le timing de leur sommeil. Les participants ont également effectué des évaluations subjectives de la qualité du sommeil (le journal du sommeil de Pittsburgh), du stress quotidien (l’indice de stress de Heidelberger) et ont répondu à des questions sur la participation à des activités nocturnes non planifiées mais contrôlables, ainsi que sur l’heure prévue pour s’endormir. Les chercheurs ont calculé la procrastination au coucher comme la différence entre l’heure à laquelle les participants ont déclaré avoir prévu de s’endormir et l’heure à laquelle l’appareil d’actigraphie a enregistré leur endormissement.

En moyenne, les participants ont retardé leur heure de sommeil de 15 minutes et ont reporté leur heure de coucher 15 % des jours d’étude. Lorsqu’ils ont reporté l’heure du coucher, c’était en moyenne de 102 minutes. Les participants dormaient en moyenne 7,5 heures par nuit.

Les nuits où les participants retardaient l’heure du coucher, leur durée de sommeil était généralement plus courte et leur qualité de sommeil avait tendance à être pire. Des symptômes plus élevés de dépendance aux smartphones étaient légèrement associés au report de l’heure du coucher. Certains participants avaient l’habitude de retarder leur heure de sommeil, tandis que d’autres avaient tendance à se coucher à l’heure. Les participants étaient plus susceptibles de reporter leur heure de coucher les jours où ils subissaient des niveaux de stress plus élevés.

Les auteurs de l’étude ont testé un modèle statistique proposant que la procrastination au coucher joue un rôle médiateur dans le lien entre le stress quotidien et la durée/qualité du sommeil. Les résultats suggèrent que cette relation est effectivement plausible.

« Les résultats de notre étude indiquent qu’un stress plus élevé contribue à une tension artérielle plus élevée. [bedtime procrastination] et en plus à une diminution de la durée et de la qualité du sommeil. La tension artérielle quotidienne était un facteur médiateur de la relation entre le stress et les conséquences sur le sommeil », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière les liens entre le stress et la qualité du sommeil. Il convient toutefois de noter que l’étude a été menée auprès d’étudiants en psychologie. Les résultats sur d’autres groupes d’âge et démographiques pourraient ne pas être les mêmes.

Le journal, « Reporter le sommeil après une journée stressante : modèles de stress, procrastination au coucher et résultats du sommeil dans une approche de journal quotidien,» a été rédigé par Laura I. Schmidt, Anke S. Baetzner, Marina I. Dreisbusch, Alica Mertens et Monika Sieverding.