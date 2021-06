Une nouvelle étude prouve que Hawking avait raison, les trous noirs ne font que grossir

Dans une étude publiée lundi, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’Université Cornell ont partagé leurs conclusions d’un projet de recherche qui analysait les ondulations dans l’espace-temps créées par deux trous noirs qui se sont enroulés vers l’intérieur et ont finalement fusionné en un trou noir plus grand.

Les ondulations étudiées étaient les premières ondes gravitationnelles jamais identifiées, détectées par l’Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser avancé en 2015.

En divisant les données d’ondes gravitationnelles en segments de temps avant et après la fusion des trous noirs, les chercheurs ont calculé les surfaces des trous noirs au cours des deux périodes.

Les physiciens ont découvert que la surface du nouveau trou noir était en fait plus grande que les deux trous noirs initiaux combinés. Cette découverte confirme une prédiction faite par le célèbre scientifique Stephen Hawking dans les années 1970, dans laquelle il déclarait que les trous noirs ne peuvent pas diminuer en surface car cela reflétait une règle de la physique, selon laquelle l’entropie ou le désordre ne peuvent pas diminuer avec le temps.

La loi de Hawking stipule que la surface du trou noir n’augmentera pas d’elle-même, mais lorsque des objets y pénètrent, il gagne en masse et, en conséquence, sa surface augmente.

Alors que les objets entrants peuvent faire tourner le trou noir, ce qui diminue la surface, l’augmentation de taille due à la masse supplémentaire sera toujours supérieure à la taille perdue lors de la rotation.

« C’est la première fois qu’on peut chiffrer ça », a déclaré Maximiliano Isi du MIT.

La prémisse est également née de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein qui décrit la physique et la relation derrière les trous noirs et les ondes gravitationnelles.

