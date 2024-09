Une nouvelle étude prétend identifier la source du Covid-19 — RT World News

Le commerce d’animaux exotiques sur un marché est probablement le vecteur de la pandémie de coronavirus, selon une nouvelle étude

La pandémie mondiale de coronavirus « le plus probable » Selon une nouvelle étude, l’épidémie de Covid-19 a été détectée pour la première fois au marché de gros des fruits de mer de Huanan en décembre 2019.

Selon les auteurs d’un article publié jeudi dans Cell, une revue scientifique américaine à comité de lecture, les animaux qui sont « hôtes intermédiaires plausibles » du SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, étaient présents à l’endroit exact du marché auquel les premiers cas de la maladie ont été liés.

L’étude s’est concentrée sur des échantillons collectés par des scientifiques chinois en janvier 2020 dans les égouts, les cages et le sol du coin sud-ouest du marché, où des animaux sauvages étaient vendus dans une poignée d’étals.

Parmi les espèces dont l’ADN a été découvert figuraient le chien viverrin, la civette palmiste masquée, le rat bambou cendré, le hérisson de l’Amour, le porc-épic de Malaisie, le blaireau porc-épic et la marmotte de l’Himalaya.

Les chiens viverrins sont connus pour être sensibles aux infections au Covid-19 et pour pouvoir transmettre le virus, ont noté les auteurs.

« De nombreuses preuves épidémiologiques soutiennent que le commerce d’animaux sauvages sur le marché de Huanan est le vecteur le plus probable de l’origine de la pandémie de COVID-19 », le rapport a déclaré.

Selon les auteurs, des animaux infectés par le SRAS-CoV-2 auraient pu être introduits sur le marché et le virus aurait ensuite été transmis aux humains, ce que l’on appelle un événement de débordement.



« L’origine la plus probable de cette pandémie est ce qui nous a toujours préoccupés dans ce domaine, à savoir capturer ces types d’animaux sauvages qui abritent des virus exotiques et les placer au milieu de la poudrière d’une grande ville », Le co-auteur Michael Worobey, qui est chef du département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université d’Arizona, a déclaré à NPR News.

Les critiques de l’étude ont toutefois souligné que les échantillons n’étaient pas représentatifs car ils provenaient d’une section spécifique du marché.

Après avoir été détecté pour la première fois en Chine en décembre 2019, le virus SARS-CoV-2 s’est rapidement propagé dans le monde entier, conduisant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à caractériser l’épidémie de Covid-19 comme une pandémie le 11 mars 2020.

Selon l’OMS, plus de 7 millions de personnes sont mortes à ce jour du coronavirus dans le monde.