Une nouvelle étude prétend déterminer l’origine du Covid-19

Le virus à l’origine de la pandémie de Covid-19 a une structure génétique typique des “virus synthétiques”, selon une nouvelle étude

Le virus à l’origine de la pandémie de Covid-19 a très probablement été créé en laboratoire, selon une étude de scientifiques allemands et américains. Une équipe de trois chercheurs a conclu que le Sars-CoV-2 n’était rien d’autre qu’un virus génétiquement modifié, après avoir comparé sa structure génétique à celle de “sauvage” et les virus transmis en laboratoire.

Sars-CoV-2 a littéralement “empreintes” des manipulations génétiques, selon une prépublication publiée par Valentin Bruttel de l’Université allemande de Wuerzburg, Alex Washburne du centre de recherche américain Selva Analytics et Antonius VanDongen de l’Université Duke, également aux États-Unis. L’article publié cette semaine a rapporté que les trois scientifiques avaient trouvé un élément de structure génétique récurrent appelé site de restriction, qu’ils décrivent comme un signe que le génome du virus a été “cousu” ensemble.

« Pour fabriquer un virus en laboratoire, les chercheurs modifient généralement le génome viral pour ajouter et supprimer des sites de couture, appelés sites de restriction. Les façons dont les chercheurs modifient ces sites peuvent servir d’empreintes digitales de l’assemblage du génome in vitro », le document, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, affirme.

La structure du Sars-CoV-2 est « anormal dans les coronavirus sauvages » mais “courant dans les virus assemblés en laboratoire”, ajoute-t-il, pointant le certain “mutations synonymes ou silencieuses” qui différencient les sites de restriction. La concentration de ces mutations “est extrêmement peu susceptible d’avoir surgi par une évolution aléatoire”, dit la préimpression.

Les résultats de l’étude montrent que “Ce virus est à 99,9 % une copie artificielle, probablement manipulée, d’un virus naturel”, Bruttel a déclaré au média allemand ntv news. Le chercheur a déclaré qu’au cours de son étude, il avait trouvé les signes de manipulations similaires qu’il effectue quotidiennement pour créer des médicaments à base de protéines pour les maladies auto-immunes.

Bruttel, qui est titulaire d’un doctorat dans le domaine de l’immunologie et a reçu le prix de l’innovation de cette année aux Journées allemandes de la biotechnologie – le forum national de l’industrie biotechnologique – a déclaré à ntv qu’il travaillait sur l’étude depuis l’été 2021, lorsqu’il a remarqué pour la première fois des anomalies. dans le génome du virus.

L’étude, cependant, a été rapidement critiquée par d’autres immunologistes, dont Kristian Andersen du Scripps Research Institute à La Jolla, en Californie. Andersen de marque le papier “absurdité” c’était “Si profondément défectueux qu’il ne passerait pas la biologie moléculaire à la maternelle.” Il a également présenté sa propre version de l’analyse du génome du Sars-CoV-2 dans une série de tweets.

Le virologue allemand Friedemann Weber, qui dirige l’Institut de virologie de l’Université de Giessen, a dit que le “empreintes” trouvés par Bruttel et ses collègues n’indiquent pas nécessairement l’origine artificielle du virus, puisque des manipulations génétiques avec celui-ci sont possibles même sans les techniques que l’étude indiquait. En même temps, il a admis qu’un “peut réellement le faire comme” l’étude suggère que cela a été fait mais a appelé une telle méthode “pas nécessaire et en fait plus compliqué.”