Une nouvelle étude montre que les aliments ultra-transformés représentent 59 % de l’alimentation des enfants

Un nouveau 2024 Une étude a révélé que les jeunes enfants britanniques ont un régime alimentaire composé en grande partie d’aliments ultra-transformés (UPF).

Publié dans le Journal européen de nutritionl’étude a analysé les journaux alimentaires de plus de 3 000 enfants et a conclu que l’UPF représente 46,9 % de l’alimentation des enfants âgés de moins de 21 mois et 59,4 % de ceux âgés de 7 ans.

Ceci est inquiétant en raison des effets nocifs de l’UPF et du fait que la consommation d’UPF dès la petite enfance entraîne une augmentation de la consommation d’UPF à l’âge de 7 ans. Cette tendance à l’UPF continuera probablement à s’accentuer jusqu’à l’âge adulte, avec de nombreuses conséquences négatives sur la santé. dans la vie adulte.

Qu’est-ce que l’UPF ?

Pourquoi l’UPF est-elle dangereuse pour la santé des enfants ?

Comment à apporter des modifications à le régime alimentaire d’un enfant pour minimiser sa consommation d’UPF ?

Qu’est-ce que l’UPF ?

UPF est un aliment qui a été modifié d’une manière ou d’une autre pour le rendre plus appétissant ou pour améliorer sa durée de conservation ou sa capacité de stockage. Un UPF est n’importe quel type de des aliments contenant des ingrédients que vous ne pourriez pas trouver facilement dans une maison. En règle générale, si un étiquette alimentaire contient 5 ingrédients ou plus, il s’agit probablement d’un aliment transformé.

Les fabricants rendent l’UPF attrayant et bon goût à vendre leurs produits. La plupart des UPF sont riches en graisses, en sucre, en sel et en calories. Ils contiennent souvent des additifs tels que des colorants, des épaississants, des émulsifiants et des conservateurs. UPF ont tendance à être plus faible en protéines, vitamines et fibres que les aliments entiers. Ils sont souvent moins chers à l’achat, ont une durée de conservation plus longue et sont rapides et pratiques – tous très attractifs dans le contexte actuel de crise du coût de la vie et lorsque l’on doit jongler avec un ménage occupé.

Pourquoi l’UPF est-elle dangereuse pour la santé des enfants ?

Les enfants grandissent et se développent et leur alimentation est cruciale pour eux afin de réaliser leur potentiel. Il est essentiel d’établir une alimentation saine pendant l’enfance, car cela affecte les habitudes alimentaires à l’âge adulte. Il existe de nombreuses raisons fondées sur des preuves pour lesquelles manger trop L’UPF est dangereux pour la santé des enfants.

Un régime riche en UPF est riche en calories mais déficient en micronutriments – vitamines et minéraux.

Les enfants qui consomment de grandes quantités d’UPF ont tendance à être plus petits et plus lourds. La consommation UPF est liée à retard de croissance et l’enfance obésité . 55% des enfants obèses le seront encore à l’adolescence. 80 % d’entre eux deviendront des adultes obèses. Obésité est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires chez les adultes et est lié à un taux de cholestérol élevé, à l’hypertension artérielle et au diabète de type 2.

L’UPF est associée à des problèmes de comportement et en particulier au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ( TDAH ).

Une consommation UPF élevée augmente considérablement le risque de carie dentaire (carie dentaire) chez les enfants de tous âges mais spécifiquement chez les moins de 6 ans.

Certains experts estiment que l’UPF est addictif – de la même manière que la dépendance à la nicotine ou à l’alcool. Il a été démontré que les aliments riches en graisses et en sucre provoquent une libération immédiate de dopamine dans le cerveau, de la même manière qu’une dose de nicotine ou d’alcool. Nourrir les enfants UPF les encourage à développer une dépendance alimentaire UPF dès leur plus jeune âge.

Comment apporter des modifications à l’alimentation d’un enfant pour minimiser sa consommation d’UPF ?

Votre enfant a besoin d’une alimentation saine et équilibrée, riche en protéines et en nutriments provenant de céréales complètes, de fruits et de légumes. Commencez par planifier leurs repas en gardant cela à l’esprit.

Protéine – Choisissez des protéines maigres comme la viande rouge maigre, le poulet, le poisson, les fruits de mer, les produits à base de soja, d’autres haricots et autres légumineuses, les noix et graines non salées.

Évitez les graisses animales saturées – N’oubliez pas que les fast-foods comme les pizzas, les hamburgers et les hot-dogs sont riches en graisses animales et doivent être évités. Vous pouvez faire votre propre des alternatives saines à la maison plutôt.

Ajouter des légumes – Ajoutez des légumes colorés aux plats et cuisinez à la maison. Ceux-ci peuvent être frais, congelés ou en conserve (évitez les canettes contenant de l’eau salée). Coupez les légumes en petits morceaux et ajoutez-les aux soupes, aux ragoûts et aux ragoûts. Faites-leur manger ce que vous mangez. Vous aussi, vous devez manger vos légumes !

Augmenter la fibre – Les fibres dans l’alimentation sont essentielles pour améliorer la digestion et éviter la constipation. Évitez le pain blanc, le riz ou les pâtes qui contiennent peu de fibres. Optez pour du pain brun (complet), du riz et des pâtes. D’autres aliments riches en fibres comprennent le porridge d’avoine, les flocons de son et la bisque de blé entier. Évitez les céréales de petit-déjeuner riches en sucre.

Produits laitiers – Les produits laitiers sont une excellente source de protéines et de calcium pour les jeunes enfants. Au-delà de 1 an, il est tout à fait sécuritaire pour les enfants d’avoir demi-écrémé ou des produits laitiers écrémés. Vous pouvez également utiliser du lait faible en gras en cuisine pour éviter l’enfant a des quantités inutiles de graisses saturées. Ne choisissez pas de yaourts aromatisés avec sucre ajouté – optez pour du yaourt nature, de préférence avec des cultures vivantes (probiotiques) et ajoutez votre propre fruit comme arôme.

Évitez les graisses cachées – Gardez à l’esprit que les graisses saturées malsaines se cachent dans les aliments tels que les biscuits, les desserts, les glaces et les gâteaux. Vous pouvez faire des plats faibles en gras et des alternatives saines en utilisant des recettes qui utilisent des huiles saines telles que l’huile de colza et le miel au lieu du sucre, des flocons d’avoine, des pommes et des noix. Cuisiner avec les enfants est amusant et ils aiment souvent manger ce qu’ils ont cuisiné.

Vérifiez les étiquettes des aliments – Les enfants ne devraient pas manger d’aliments riches en sel. Le sel peut être caché et est présent en grande quantité dans les chips, les pizzas, les sauces pour pâtes, le pain, les plats cuisinés et les saucisses. Recherchez des options à faible teneur en sel – ou sans sel ajouté. L’étiquette du produit pour le sel doit être vert.

Collations -Si votre enfant a besoin d’une collation, assurez-vous qu’elle soit la plus saine possible. Le NHS a une excellente suggestion liste cela comprend, par exemple, du pop-corn fait maison, des muffins au fromage à la crème et des pains pitta avec une trempette au thon. Les fruits frais sont une excellente option : les sucres naturels contenus dans les fruits ne sont pas dangereux comme les sucres ajoutés.

Pas de boissons gazeuses, jus de fruits ou courges – C’est très important ne pas permettre aux enfants de boire des boissons gazeuses qui sont rempli de sucre et d’additifs. On peut leur donner de l’eau gazeuse à la place. Les enfants ne devraient pas boire de jus de fruits, de courges aux fruits (pas même les variétés à faible teneur en sucre) ou de boissons énergisantes. L’idéal est de mettre de l’eau du robinet sur la table à chaque repas et de l’encourager à en boire au moins un verre à chaque repas.

Seulement des friandises occasionnelles – Enfants âgés moins de deux ans ils ne devraient pas recevoir de sucre, ils ne devraient donc pas manger de chocolat ou de sucreries. Passé cet âge, ils ne devraient consommer du chocolat ou des friandises que pour une gourmandise occasionnelle ou une occasion spéciale. Être parent est très durmais c’est une option facile pour calmer une crise de colère avec une friandise. Mais pourquoi pas essayez de les récompenser pour leur bon comportement avec un article non alimentaire tel qu’un autocollant ou une visite au parc ?

Rendre la nourriture et les repas amusants – Dès le début, intéresser les enfants à l’alimentation. Demandez-leur de vous aider avec une préparation simple et à mettre la table. Assurez-vous de manger en famille et les repas sont des moments agréables en famille. Vous mangez ce qu’ils mangent. Ils apprendront et s’adapteront à partir de cela, y compris leurs compétences pratiques à utiliser un couteau et une fourchette, ainsi que le développement de leur langage.

Planifiez vos repas et faites vos courses avec une liste – Planifiez toujours vos repas et faites une liste de courses. Tenez-vous-en à la liste. La cuisson par lots fonctionne mieux. Cela vous aidera à garantir que vous créez des repas sains, en minimisant les déchets et en respectant votre budget.

Réflexions finales

Nourrir nos enfants est fondamental pour leur santé et leur développement futurs. Malgré tous nos efforts, nous nous trompons depuis si longtemps ! Maintenant que les données sont là, et que nous savons que nous conduisons nos enfants vers un âge adulte malsain, nous avons la possibilité de faire quelque chose. J’ai été surpris de lire ça seulement 1,6% des boîtes à lunch sont aussi nutritives qu’un repas scolaire !

Si vous êtes un parent concerné en lisant ceci, je suis sûr que vous voyez que nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la nutrition de nos enfants et favoriser leur croissance, leur santé et leur développement futur.

Que pourriez-vous faire aujourd’hui pour vous assurer que votre enfant mange moins d’UPF ?

Quelles mesures simples pourriez-vous prendre ?