LA DANSE DE SALLE EST-ELLE BON POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?







Il est conseillé aux personnes âgées de s’initier au tango et à la danse de salon pour éviter les risques de chute et de blessures.

En juin 2017, la chercheuse en danse Dr Emma Redding, du Conservatoire de musique et de danse Trinity Laban, a déclaré que les cours de danse pourraient aider à prévenir les chutes, qui sont la principale cause d’hospitalisations d’urgence pour les retraités en Grande-Bretagne et tuent près de 5 000 personnes chaque année.

Les styles de danse plus lents et structurés du tango et de la salle de bal renforcent les chevilles et le tronc des personnes âgées, les aidant ainsi à garder leur équilibre.

Les personnes âgées courent plus de risques de chuter en raison de la détérioration musculaire et de la perte d’équilibre qui accompagnent l’âge, ainsi que des problèmes de vue et des effets secondaires des médicaments.

Le Dr Redding a également déclaré que les cours de danse peuvent aider les veuves qui se sentent seules, tandis que la musique traditionnelle sur laquelle elles valsent peut rappeler de précieux souvenirs aux personnes atteintes de démence.

S’exprimant avant de donner une conférence au Cheltenham Science Festival, elle a déclaré : « Dans la danse, vous prenez des risques physiques que vous ne prendriez pas seuls. Vous déplacez votre poids d’un côté à l’autre, d’avant en arrière, comme vous ne le feriez pas en marchant.

«Cela contribue à la stabilité de la cheville et du tronc et rend les gens beaucoup plus confiants lorsqu’ils bougent au quotidien.»

“L’alignement postural est très important pour prévenir les chutes chez les personnes âgées et pourrait contribuer à assurer leur sécurité.”

La danse brûle six calories par minute chez une personne moyenne, contre 10 calories par minute pour le football.

Ceci est particulièrement intéressant pour les personnes âgées, qui ne parviennent généralement pas à atteindre leur recommandation de 150 minutes d’exercice modéré et de deux jours ou plus d’exercices de musculation par semaine.