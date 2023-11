Une nouvelle étude montre que le gène du « mauvais sommeil » peut vous condamner à une vie d’insomnie

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





Les chercheurs ont découvert les mêmes schémas génétiques chez les enfants ayant des problèmes de sommeil

Un mauvais sommeil pendant l’enfance est lié à des notes inférieures, à la dépression, à l’obésité et à l’anxiété

Des modèles spécifiques de l’ADN peuvent déterminer si nous développons ou non de l’insomnie, a montré une nouvelle étude.

Des chercheurs néerlandais ont collecté des informations génétiques sur 2 500 bébés à naître et les ont suivis jusqu’à l’âge de 15 ans, en mesurant leurs habitudes de sommeil.

Ils ont découvert que les personnes possédant des gènes connus pour influencer le sommeil étaient plus susceptibles que les adolescents sans modèles ADN de se réveiller pendant la nuit.

Une prédisposition génétique à des habitudes de sommeil malsaines a déjà été démontrée chez les adultes. Les scientifiques ont identifié des mutations dans des gènes tels que NPSR1 et ADRB1 qui peuvent entraîner des nuits blanches.

Mais les dernières découvertes indiquent qu’un gène du « mauvais sommeil » est actif tout au long de la vie d’une personne.

Les enfants génétiquement prédisposés à l’insomnie présentaient davantage de problèmes de sommeil, tels que des réveils fréquents ou des difficultés à s’endormir, par rapport à ceux sans vulnérabilité génétique.

Les chercheurs du centre médical universitaire de Rotterdam et du centre médical universitaire Erasmus MC aux Pays-Bas ont utilisé leurs résultats pour souligner l’importance d’identifier les mauvaises habitudes de sommeil dès le début de la vie d’un enfant – dès la petite enfance – afin de prévenir l’insomnie toute sa vie.

Des échantillons d’ADN de 2 458 enfants européens nés entre avril 2002 et janvier 2006 ont été collectés, à partir du sang du cordon ombilical et d’enfants âgés de six ans.

Parallèlement à l’analyse de l’ADN, les mères ont signalé les habitudes de sommeil de leurs enfants à l’âge d’un an et demi, trois et six ans, puis entre 10 et 15 ans. Un sous-ensemble de 975 adolescents ont porté des trackers de sommeil pendant environ deux semaines.

Les chercheurs ont généré des scores de risque ADN pour chaque adolescent – et ont découvert davantage de problèmes de sommeil liés à l’insomnie, tels que l’éveil nocturne et la difficulté à s’endormir tout au long de l’enfance chez ceux ayant des scores élevés.

Les chercheurs ont déclaré : « Nous fournissons des preuves indirectes de la persistance du phénotype du « mauvais dormeur » tout au long de la vie. Cela ouvre la possibilité de mener des recherches plus approfondies sur la détection précoce et la prévention génétiquement informées des problèmes de sommeil.

Les adolescents qui dorment moins de 7 heures risquent jusqu’à 70 % plus d’être obèses Des chercheurs du Centre national espagnol de recherche cardiovasculaire de Madrid ont découvert que les adolescents qui ne respectent pas la durée minimale de sommeil recommandée étaient plus susceptibles d’être gros.

Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Il a été démontré que s’attaquer aux problèmes de sommeil dès le début de la vie d’un enfant permet de mieux le préparer à sa réussite développementale et scolaire.

Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que près de 93 % des étudiants C avaient des troubles du sommeil, contre 83 % des étudiants B et 36 % des étudiants A.

L’importance du sommeil ne peut être surestimée, mais un sondage de la National Sleep Foundation a révélé que plus de 87 % des lycéens américains dorment moins que les huit à 10 heures recommandées par nuit.

Et l’Académie américaine de pédiatrie a qualifié le problème de la mauvaise qualité du sommeil chez les adolescents d’« épidémie » provoquée par « l’utilisation des médias électroniques, la consommation de caféine et les heures de rentrée scolaire précoces ».

Ces connaissances ont contribué à alimenter un mouvement croissant de parents et d’experts du sommeil qui font pression sur les législatures des États pour qu’elles imposent des heures de rentrée scolaire plus tardives.

La Californie et la Floride sont les deux seuls États à avoir adopté des politiques d’heure de début plus tardive exigeant que les cours dans les lycées publics commencent au plus tôt à 8h30. Cependant, la politique de la Floride permettra aux écoles de la mettre en œuvre jusqu’en 2026.